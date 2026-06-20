Почти 70% прогулок по Обскому морю совершается на яхтах

Из всех доступных для отдыха на Обском водохранилище судов сибиряки выбирают парусные яхты. За четыре года на них было совершено примерно 70% прогулок. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного студентами НГТУ НЭТИ. Будущие специалисты в сфере туризма исследовали почти 3000 выходов в акваторию за 2022–2025 годы, в которых приняли участие около 13 000 человек.

В топ-три событий вошли свидания, количество которых растет год от года (с восьми в 2022 году до 19 в 2025-м).

На втором месте корпоративные мероприятия. Интересно, что корпоративы вошли в тройку только в 2025 году, но сразу очень уверенно. За год суда для праздников арендовали 17 раз.

На третьем — фотосессии. Их количество, напротив, сокращается. В 2022 году зарегистрировано 23 сессии, в 2025-м — 16.

Напомним, в 2025 году речным транспортом в регионе было перевезено 263 тысячи туристов.

Стоимость круизов по сибирским рекам в этом сезоне переваливает за 1,8 млн рублей с человека.

Новосибирский ООО «Речфлот» круизный проект пока снова откладывает. Напомним, в 2024 году компания планировала открыть межрегиональные рейсы. Ожидалось, что теплоход «Новосибирск» будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск и из Новосибирска в Барнаул, а также возить пассажиров в Караканский бор. Потом эти планы были сдвинуты на 2025 год.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске разрабатывают правила движения на сап-досках.