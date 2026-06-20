Российские таксопарки переводят машины в собственность физлиц

Национальная ассоциация таксопарков (НАТ) обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением расширить действующую квоту в 25 % на автомобили без требований к локализации на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сейчас такая квота доступна лишь физическим лицам, владеющим машинами более шести месяцев. В НАТ считают, что действующие правила создают неравные условия и ограничивают возможности таксопарков. Проблема наглядно видна на примере Москвы: при возможной квоте в 22 281 автомобиль по этой схеме зарегистрировано всего два транспортных средства.

Ассоциация указывает, что текущая система подталкивает таксопарки к формальному переводу автомобилей в собственность физлиц. Это снижает прозрачность рынка и противоречит целям регулирования отрасли.

В числе ключевых предложений НАТ:

распространить квоту в 25 % на юрлиц и ИП;

обеспечить равные условия для всех участников рынка;

исключить необходимость переоформления авто из парков в частные руки;

повысить эффективность использования квоты.

По мнению представителей ассоциации, такие изменения позволят сохранить легальный статус автомобилей в таксопарках, снизить административную нагрузку, а также сделать рынок такси более прозрачным.

Министерство промышленности и торговли передало запрос в Министерство транспорта Российской Федерации.

Напомним, закон о локализации автомобилей для работы в такси вступил в силу 1 марта 2026 года: теперь для таксомоторной деятельности разрешается регистрировать только машины с высоким уровнем локализации, произведённые в России. При этом для самозанятых таксистов условия остались прежними — им разрешено использовать иномарки до 1 января 2033 года, но в рамках региональной льготы: доля таких водителей не должна превышать 25 % в каждом субъекте РФ.

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