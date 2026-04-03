Под Новосибирском планируют построить индустриальный парк

В посёлке Светлый, расположенном в 25 километрах от Новосибирска, общество с ограниченной ответственностью «Город мастеров» приступило к реализации проекта по строительству индустриального парка с одноимённым названием. Данный объект предоставит пространство для размещения производственных, логистических и административных помещений.
На сегодняшний день сформирована единая стратегия развития промышленной зоны, направленная на обеспечение экологической безопасности и гармоничного сосуществования производственной деятельности будущих компаний-резидентов и местного населения. Идут диалоги с потенциальными арендаторами и инвесторами. В скором времени начнутся работы по подведению коммуникаций и возведению необходимой инфраструктуры.
Проект нацелен на развитие таких отраслей, как логистика, дистрибуция и фулфилмент (включая сферу электронной коммерции), лёгкая и пищевая промышленность, мелкосерийное производство (например, мебели, электроники, упаковочных материалов), ремесленные производства и творческие мастерские, а также инжиниринговые и сервисные предприятия.
— Строительство планируется рядом с жилым районом Светлый в Мошковском районе. Это даёт несколько ключевых преимуществ, — рассказывает управляющий Егор Казанцев. — Рядом уже живут более 15 тысяч человек, а к 2030 году будет проживать вдвое больше — значит, с поиском или с организацией проживания сотрудников у резидентов не будет проблем. Прямой выезд на Северный обход и близость ж/д станции Мочище обеспечивают удобную логистику. Участки будут обеспечены электричеством, водой и канализацией. Мы предлагаем резидентам выбирать гибкие, универсальные форматы помещений: от крупных складов (big box) до малых производств (Light Industrial). Запланированы коворкинги и сервисные центры, — все, что необходимо бизнесу для роста и развития.