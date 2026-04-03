На выходных в Новосибирской области обещают температуру до +19 градусов

В Новосибирске на ближайших выходных ожидается тёплая погода, характерная для весны. Дождей будет немного, а днём температура начнёт повышаться.

В Новосибирске в субботу, 4 апреля, ночью будет прохладно — около 0…−2 градусов, а в пригороде температура опустится до −5. Днём ожидается потепление до +11…+13 градусов. Осадков не предвидится, ветер сменит направление на юго-восточное и усилится до 5–10 метров в секунду.

В ночное время температура в районах области понизится до 0…−5 градусов, а в некоторых местах до −10. Днём ожидается потепление до +11…+16 градусов, местами до +5…+10. Вероятность осадков низкая.

В ночь на воскресенье, 5 апреля, температура в городе опустится до 0…+2 градусов. Днём воздух прогреется до +12…+14 градусов. По прогнозам метеорологов, осадков не ожидается, а ветер будет дуть с юга со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ночью в регионе ожидается температура от −3 до +2 градусов, а в некоторых местах до +7. В дневное время температура поднимется до +9…+14 градусов, а в отдельных районах достигнет +19. В течение дня возможны небольшие осадки.

На первую декаду апреля, как заявили синоптики, температура превысит норму на 5−6 градусов. В ночные часы возможны колебания −1…+7 градусов. Днём воздух прогреется до +10… +17 градусов, местами до +11 градусов. В некоторые дни декады ожидаются небольшие осадки.

— Погода будет теплой до 10-го числа. Сейчас на выходные идёт повышение. Потом на 7—8 небольшое понижение. Потом снова 9—10 будет тепло, — отметили в Западно-Сибирском УГМС.

