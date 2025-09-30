В Новосибирске вновь продают скандально известный недострой на Покрышкина

Конкурсный управляющий АО «Строй-Инверсия» Антон Лебедев сообщил о проведении аукциона по продаже имущества компании. Лот продается посредством аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене.

Согласно договору купли-продажи недвижимого имущества, продавец обязуется передать победителю тендера недострой на улице Покрышкина в Ленинском районе Новосибирска, готовность которого составляет 90%, а также право аренды земельного участка, на котором он расположен.

Здание выставлено на торги с ограничениями и обременениями, в том числе арест, наложенный на имущество должника в рамках уголовного дела на основании постановления Центрального районного суда г. Новосибирска. Кроме того, объект незавершенного строительства является предметом уголовного дела в отношении бывших руководителей АО «Строй-Инверсия».

Помимо этого, на объект незавершенного строительства на основании постановления судебного пристава-исполнителя Ксении Дерябиной наложено ограничение в виде запрещения регистрации. Также имущество находится в залоге у предпринимателей Андрея Терлюка и Ашота Миносяна.

Начальная цена лота составляет 745 793 524 рублей. Шаг аукциона — 5%.

Стоит отметить, что на стадии приема заявок находится также аукцион по продаже дебиторской задолженности в виде субсидиарной ответственности Константина Руссева (являлся учредителем и директором компании) в размере 1 675 300,77 рублей (на основании определения Арбитражного суда Новосибирской области). Отмечается, что в отношении него возбуждено исполнительное производство.

Напомним, здание на участке площадью более трёх тысяч квадратных метров рядом со сквером им. Сибиряков-Гвардейцев начали возводить в 2009 году. Руководство новосибирской «Топ-Книги» планировало открыть здесь штаб-квартиру книжной компании. Однако многообещающий проект обернулся внутренним конфликтом. Инвесторы-дольщики поделились на две группы, каждая из которых обвиняла оппонентов в попытке завладеть большей частью недвижимости. В итоге конфликты привели к уголовному делу о мошенничестве. В 2011 году Арбитражный суд признал «Топ-Книгу» банкротом.

В 2015 году дольщики решили закончить строительство долгостроя самостоятельно. Для этих целей в 2015 году было создано АО «Строй-Инверсия». Но в 2018 году и оно было признано несостоятельным.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска наняла охранников для долгостроя на улице Ватутина.