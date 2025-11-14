В Новосибирске завершились публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год

В Новосибирске прошли публичные слушания, посвященные обсуждению проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Представленный документ получил одобрение и будет передан на рассмотрение в Совет депутатов Новосибирска.

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.10.2025 № 11969 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» было опубликовано в тот же день на официальном интернет-портале правовой информации, а также на официальном веб-сайте города. Процедура проведения слушаний полностью соответствовала федеральным и местным нормативным актам.

Основные характеристики будущего финансового документа города представил Александр Веселков, начальник департамента финансов и налоговой политики. Согласно проекту бюджета, общие доходы в 2026 году составят 108,6 млрд рублей, а расходы — 109,7 млрд рублей.

Из общей суммы расходов, 68,3 млрд рублей (62,2%) будут направлены на социальную сферу, включая образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт. На городское хозяйство и другие нужды запланировано 41,4 млрд рублей, что составляет 37,8% от общей суммы расходов.

В 2027 году прогнозируются доходы в размере 113 млрд рублей, а в 2028 году – 120 млрд рублей. Расходы на 2027 и 2028 годы запланированы в объеме 114 млрд и 121 млрд, соответственно.

Бюджет города сформирован в программном формате и включает расходы на реализацию 16 муниципальных программ, доля которых в общей структуре расходов превышает 88%.

В 2026 году на капитальные расходы выделяется 6,1 млрд рублей, основная часть которых направляется в департамент строительства и архитектуры, а также в департамент энергетики и ЖКХ. Предусмотрены также расходы в рамках нацпроектов «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни» и «Семья».

Прогноз ключевых параметров бюджета для ознакомления опубликован на официальном сайте города в разделе «Бюджет для граждан».

По результатам общественных слушаний проект решения рекомендован к принятию на сессии Совета депутатов и передан для детального изучения депутатскими комиссиями.