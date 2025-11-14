Рекламодателям

В Новосибирске завершились публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год

  • 14/11/2025, 17:45
В Новосибирске завершились публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год
Представленный документ получил одобрение и будет передан на рассмотрение в городской Совет депутатов

В Новосибирске прошли публичные слушания, посвященные обсуждению проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Представленный документ получил одобрение и будет передан на рассмотрение в Совет депутатов Новосибирска.

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.10.2025 № 11969 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» было опубликовано в тот же день на официальном интернет-портале правовой информации, а также на официальном веб-сайте города. Процедура проведения слушаний полностью соответствовала федеральным и местным нормативным актам.

Основные характеристики будущего финансового документа города представил Александр Веселков, начальник департамента финансов и налоговой политики. Согласно проекту бюджета, общие доходы в 2026 году составят 108,6 млрд рублей, а расходы — 109,7 млрд рублей.

Из общей суммы расходов, 68,3 млрд рублей (62,2%) будут направлены на социальную сферу, включая образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт. На городское хозяйство и другие нужды запланировано 41,4 млрд рублей, что составляет 37,8% от общей суммы расходов.

В 2027 году прогнозируются доходы в размере 113 млрд рублей, а в 2028 году – 120 млрд рублей. Расходы на 2027 и 2028 годы запланированы в объеме 114 млрд и 121 млрд, соответственно.

Бюджет города сформирован в программном формате и включает расходы на реализацию 16 муниципальных программ, доля которых в общей структуре расходов превышает 88%.

В 2026 году на капитальные расходы выделяется 6,1 млрд рублей, основная часть которых направляется в департамент строительства и архитектуры, а также в департамент энергетики и ЖКХ. Предусмотрены также расходы в рамках нацпроектов «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни» и «Семья».

Прогноз ключевых параметров бюджета для ознакомления опубликован на официальном сайте города в разделе «Бюджет для граждан».

По результатам общественных слушаний проект решения рекомендован к принятию на сессии Совета депутатов и передан для детального изучения депутатскими комиссиями.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов

1 153

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирский Музыкальный театр нашёл середину между пьесой и кинохитом
14/11/25 19:00
История Культура Общество
В центре Новосибирска появилась последняя парковка
14/11/25 18:30
Город Общество Транспорт
«Подгоняют под себя»: у российских компаний растет интерес к частным облачным технологиям
14/11/25 18:00
Бизнес Технологии
В Новосибирске завершились публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год
14/11/25 17:45
Власть
Вячеслав Буцаев уходит из хоккейного клуба «Сибирь»
14/11/25 17:42
Отставки и назначения Спорт
Жителя Новосибирска арестовали на пять суток за экстремистскую надпись на стене
14/11/25 17:30
Общество
Российская сеть фастфуда выпустила стаканы с изображением Бугринского моста
14/11/25 17:00
Бизнес Общество
Самый большой транспортный налог в Новосибирске насчитали владельцу Porsche 911
14/11/25 16:37
Общество
Снежная и тёплая погода ожидает новосибирцев на выходных
14/11/25 16:00
Общество
Новосибирские предприниматели настаивают на упрощении требований к киоскам
14/11/25 15:00
Бизнес Власть Общество
В Новосибирске провели презентацию робота для оказания первой помощи
14/11/25 14:00
Общество Технологии
Новый пешеходный мост в Новосибирске будет готов к концу года
14/11/25 13:40
Власть
Субсидируемые авиамаршруты из Новосибирска получат дополнительную поддержку
14/11/25 13:00
Власть Транспорт
Логопед из Новосибирска назвала признаки нарушения речи у детей
14/11/25 12:35
Медицина Общество
Российская экономика возвращается к сбалансированным темпам роста
14/11/25 12:16
Финансы
В стоматологических и IT-компаниях Новосибирска нашли неуплаченные налоги
14/11/25 12:00
Бизнес Власть
ПСБ: Предприниматели активно используют депозиты для сохранения и приумножения средств
14/11/25 11:10
Финансы
МУП «Энергия» сокращает треть сотрудников в Новосибирске
14/11/25 11:00
Власть Город
«Копеечных лекарств скоро не будет»: в новосибирских аптеках физраствор подорожал более чем на 40%
14/11/25 10:00
Общество
Мужчину с рогами задержали в аэропорту Новосибирска
14/11/25 9:30
Общество Право&Порядок
Популярное
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области
11/11/25 15:55
Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском
11/11/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять