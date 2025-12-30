Поиск здесь...
Отставки и назначения

Министр культуры сменился в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Этот пост занял Юрий Зимняков

Министра культуры Новосибирской области Юлию Шуклину уволили. Об этом стало известно 30 декабря.

— Министр культуры Новосибирской области Юлия Константиновна Шуклина уволена 30 декабря 2025 года по собственному желанию, — подтвердил информацию руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Он добавил, что новым министром назначен Юрий Зимняков.

Стоит отметить, что увольнение Юлии Шуклиной последовало практически сразу после того, как регион потерпел неудачу в конкурсе за звание «Культурной столицы». Победа была присуждена Челябинску.

Напомним, Юлия Шуклина была назначена министром культуры Новосибирской области в мае 2024 года. С 2011 года работала в ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей»: с 2012 в должности заместителя директора по научной работе, весной 2023 года была назначена директором музея.

Юрий Зимняков исполнял обязанности министра культуры Новосибирской области с 2022 по 2024 год, когда с поста ушла Наталья Ярославцева.

Ранее редакция сообщала о кадровой перестройке власти Новосибирской области в 2025 году.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

«Люди шли, чтобы их побили»: новосибирские бизнесмены прокомментировали новый ГОСТ на квесты для взрослых
В Новосибирске опубликовали график работы поликлиник на новогодние праздники

Спортивный объект в Новосибирске готовят к консервации по тендеру

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске проводится тендер по выбору подрядчика для проведения работ по консервации спортивного сооружения, расположенного по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"».

Поводом стала рекомендация Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, которая в феврале 2024 года проверила техническое состояние недостроя. Речь идет о трехэтажном здании (включая подземный) площадью 533,7 кв. м, готовность которого по данным на март 2021 года оценивалась в 57%.

Читать полностью

Главный символ долгостроев актуальности не потерял: какие проекты в Новосибирской области не удалось завершить в 2025 году

Автор: Мария Гарифуллина

2025 год должен был стать годом завершения ряда больших и сложных строек в Новосибирской области. Но не все планы были реализованы. Infopro54 рассказывает, что региону нужно будет доделывать и достраивать в следующем году.

В текущем году планировали завершить историю строительства гостиницы «Турист» на площади Маркса. Но не завершилась — сроки в очередной раз сдвинули. История этой гостиницы началась в 1968 году с амбициозного проекта 20-этажного здания с кинотеатром. Однако уже в конце 1970-х — середине 1980-х годов стройка была заморожена из-за прекращения финансирования и других причин, и на долгие десятилетия недостроенный каркас превратился в самый известный долгострой города.

Читать полностью

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуется 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около двух миллионов квадратных метров. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко (на фото).

— На данный момент мы наблюдаем небольшой перекос в части количества договоров, заключенных по инициативе правообладателя. Но я думаю, что это логично. Застройщики в определенный период времени обзавелись земельным банком, — констатировал чиновник.

Читать полностью

Объем госзакупок в Новосибирской области превысил 200 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Новосибирской области в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ проведено около 110 тысяч тендеров, сумма уже заключенных договоров составила 201 млрд рублей (на 24 декабря 2025 года). По итогам года цифра может достичь 210-215 млрд рублей. В прошлом году заказчики провели 115 тысяч процедур и заключили договоры на 204 млрд рублей. Об этом сообщают эксперты электронной площадки РТС-тендер (входит в российскую платформу b2b и b2g торговли B2B-РТС), которые изучили открытые данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)

По предварительным данным, в рамках 44-ФЗ в 2025 году в Новосибирской области проведено более 92 тысяч процедур, по итогам которых заключено 80 тысяч контрактов на общую сумму 154 млрд рублей. По итогам года объем закупок может достичь 160 млрд рублей. При этом уже сэкономлено при заключении контрактов почти 12 млрд рублей. В 2024 году было заключено 89 тысяч контрактов на 157 млрд рублей, размер экономии составил около 10,7 млрд рублей.

Читать полностью

Новосибирск получит право ужесточать условия ночной продажи алкоголя

Автор: Оксана Мочалова

Депутаты Государственной Думы Олег Михайлов и Михаил Матвеев внесли законодательную инициативу, которая может существенно изменить подход к регулированию ночной жизни в городах, включая Новосибирск. Законопроект предполагает поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Его ключевая цель — расширить полномочия субъектов Российской Федерации в сфере ограничения розничной продажи алкоголя в заведениях общественного питания.

В настоящее время, согласно статье 16 указанного закона, регионы имеют право вводить запрет на розничную продажу алкоголя в точках общепита только в случае их расположения в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. Новая норма предлагает снять ограничение.

Читать полностью

Новую игорную зону предложили создать в Республике Алтай

Автор: Оксана Мочалова

Правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий создание специальной игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ уже опубликован в электронной базе законодательной деятельности. Инициатива, разработана Минфином по поручению президента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что появление игорной зоны поможет увеличить турпоток и будет способствовать комплексному развитию субъекта, созданию новых рабочих мест и обеспечению дополнительных налоговых поступлений.

Читать полностью
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

