Министр культуры сменился в Новосибирской области

Министра культуры Новосибирской области Юлию Шуклину уволили. Об этом стало известно 30 декабря.

— Министр культуры Новосибирской области Юлия Константиновна Шуклина уволена 30 декабря 2025 года по собственному желанию, — подтвердил информацию руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Он добавил, что новым министром назначен Юрий Зимняков.

Стоит отметить, что увольнение Юлии Шуклиной последовало практически сразу после того, как регион потерпел неудачу в конкурсе за звание «Культурной столицы». Победа была присуждена Челябинску.

Напомним, Юлия Шуклина была назначена министром культуры Новосибирской области в мае 2024 года. С 2011 года работала в ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей»: с 2012 в должности заместителя директора по научной работе, весной 2023 года была назначена директором музея.

Юрий Зимняков исполнял обязанности министра культуры Новосибирской области с 2022 по 2024 год, когда с поста ушла Наталья Ярославцева.

Ранее редакция сообщала о кадровой перестройке власти Новосибирской области в 2025 году.