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Бизнес Власть

Подрядчика для оформления главной сцены Дня города ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

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Контракт размещен 19 июня, а 22 уже планируется подведение итогов

В Новосибирске ищут подрядчика для технического обеспечения программы «Новосибирск-перекресток мира» на площади Ленина в рамках мероприятий, посвященных празднованию 133-летию города. Стартовая цена контракта — 4,9 млн рублей.

Подрядчик должен разработать концепцию сценической конструкции, макет оформления сценической площадки, включая эскизы всех декоративных частей, расположения оборудования сцены.

— Эскизы должны ярко визуализировать главную тему празднования «Новосибирск – перекрёсток мира», главную тему года — единство народов России, при этом доминировать должен русский стиль, возможно использование элементов русского костюма, кокошника; традиционных русских игрушек; народных промыслов, — уточняется в документах закупки.

При реализации проектов «Город поет» и «Город танцует» на сцене могут единовременно находиться не менее 600 человек.

Оборудование и декорирование площадки необходимо провести до 15.00 27 июня. С 16.00 на этой площадке уже начнутся репетиции. Само мероприятие пройдет 28 июня 10 утра до 23 вечера.

До 7 утра 30 июня подрядчик должен демонтировать оборудование.

Также подрядчик должен обеспечить трансляцию изображения со сцены на LED-экран площадью не менее 81 кв.м.

Контракт размещен 19 июня, а 22 уже планируется подведение итогов.

Напомним, День города в Новосибирске пройдет 28 июня. Основными точками притяжения станут Михайловская набережная и площадь Ленина.

Ранее редакция сообщала о том, что День города в Новосибирске формирует высокий поток, но бизнесу важно заранее работать с конверсией. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : торги день города

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Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) определилась с кандидатами на выборы в Госдуму от Новосибирской области. Решение было принято в ходе второго этапа XIX съезда партии, прошедшего 20 июня в подмосковных Снегирях. Региональную группу возглавил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, член президиума ЦК КПРФ и первый секретарь областного обкома.

В территориальную группу № 26, объединяющую Новосибирскую и Кемеровскую области, вошли Роман Яковлев (заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области), Елена Никулина (главный бухгалтер ЦК КПРФ, Кемеровская область), Леонид Бураков (Кемеровская область), Ренат Сулейманов (депутат Госдумы, Новосибирская область), Андрей Жирнов (Новосибирская область), Михаил Боборыкин (Кемеровская область) и Глеб Черепанов (Новосибирская область).

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В проект по изменению уровней высшего образования вошли новые участники

Автор: Оксана Мочалова

В России продолжается масштабное обновление системы высшего образования. К пилотному проекту по изменению уровней профессионального образования присоединяются новые участники. Правительство утвердило правила проведения эксперимента на 2026/2027–2029/2030 учебные годы, и теперь в нем примут участие 17 вузов по всей стране. Среди них как те, кто уже тестирует новую модель с 2023 года, так и 11 новых университетов.

Новыми участниками проекта стали Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, медицинский университет имени Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет и Южный федеральный университет.

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Ремонт популярных авто в Новосибирске подорожал на 30%

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске, как и по всей России, владение популярными автомобилями с пробегом в 2026 году становится все более затратным. Совместное исследование международной сети автосервисов FIT SERVICE и платформы Авто.ру показало, что средний возраст самых востребованных моделей вырос, а вместе с ним значительно увеличились и расходы на их обслуживание.

Аналитики изучили десять моделей, которые неизменно входят в топ-продаж на вторичном рынке: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta, Lada 2114, Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5-Series и Volkswagen Tiguan. За последний год средний возраст этих автомобилей увеличился до 11 лет, а средний пробег превысил 162 тысячи километров. При этом количество предложений по этим моделям на рынке сократилось примерно на 10,5%, а основная масса объявлений сосредоточена в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

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Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России официально вступает в силу профессиональный стандарт «Писатель». Документ, утвержденный приказом Минтруда от 10 ноября 2025 года, закрепляет права авторов: легализует их деятельность, позволяет подтверждать стаж, официально оформлять трудовые отношения с издательствами и рассчитывать на социальные гарантии. До этого момента законодательного определения профессии «писатель» в стране не существовало.

Инициатива исходила от профессионального сообщества. Разработкой занималась Ассоциация союзов писателей и издателей России при поддержке Союза писателей России, Союза российских писателей и Литературного института имени Горького.

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