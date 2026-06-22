Подрядчика для оформления главной сцены Дня города ищут в Новосибирске

В Новосибирске ищут подрядчика для технического обеспечения программы «Новосибирск-перекресток мира» на площади Ленина в рамках мероприятий, посвященных празднованию 133-летию города. Стартовая цена контракта — 4,9 млн рублей.

Подрядчик должен разработать концепцию сценической конструкции, макет оформления сценической площадки, включая эскизы всех декоративных частей, расположения оборудования сцены.

— Эскизы должны ярко визуализировать главную тему празднования «Новосибирск – перекрёсток мира», главную тему года — единство народов России, при этом доминировать должен русский стиль, возможно использование элементов русского костюма, кокошника; традиционных русских игрушек; народных промыслов, — уточняется в документах закупки.

При реализации проектов «Город поет» и «Город танцует» на сцене могут единовременно находиться не менее 600 человек.

Оборудование и декорирование площадки необходимо провести до 15.00 27 июня. С 16.00 на этой площадке уже начнутся репетиции. Само мероприятие пройдет 28 июня 10 утра до 23 вечера.

До 7 утра 30 июня подрядчик должен демонтировать оборудование.

Также подрядчик должен обеспечить трансляцию изображения со сцены на LED-экран площадью не менее 81 кв.м.

Контракт размещен 19 июня, а 22 уже планируется подведение итогов.

Напомним, День города в Новосибирске пройдет 28 июня. Основными точками притяжения станут Михайловская набережная и площадь Ленина.

Ранее редакция сообщала о том, что День города в Новосибирске формирует высокий поток, но бизнесу важно заранее работать с конверсией.