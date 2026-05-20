Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

Они отличаются расширенными возможностями

К началу 2027 года мобильная сеть компании МТС будет оснащена дополнительными 2600 базовыми станциями отечественного производства, созданными ООО «ИРТЕЯ». Эти устройства будут развернуты по всей России, доведя общее число отечественных станций в 76 регионах до 3800 единиц, из которых 35 будут расположены в Новосибирской области. Поставленное оборудование российского производителя отличается расширенными возможностями и совместимо со всеми действующими в стране частотными стандартами LTE и GSM.

Ранее, к началу 2025 года, на действующей сети в 37 российских регионах уже началась опытная эксплуатация первой промышленной партии из 200 LTE-станций российского производства. Новосибирская область одной из первых получила отечественное оборудование – первые базовые станции были запущены в сёлах Ужаниха и Воробьёво.

К началу 2026 года было установлено ещё 1000 базовых станций этого же производителя, поддерживающих дополнительные частотные диапазоны. В результате, на сегодняшний день в 58 регионах функционирует суммарно 1200 таких станций.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что в настоящее время в Новосибирской области задействовано 14 отечественных базовых станций, что является фундаментом технологической независимости страны и инструментом для адаптивного развития регионов. Отечественные решения позволяют успешно адаптироваться к любым уникальным условиям России, будь то огромные территории, низкая плотность населения или суровые климатические условия. Введение санкций поставило телекоммуникационную отрасль перед лицом недоступности ключевых мировых поставщиков крупного коммуникационного оборудования. Без собственных разработок операторы могли столкнуться с ухудшением качества услуг на фоне непрерывного роста трафика.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МТС».  Автор фото: Татьяна Выводнова

Новые аэромобильные комплексы обеспечат связь в труднодоступных населённых пунктах

В Российской Федерации разработана инновационная система для обеспечения мобильной связью отдаленных населенных пунктов, включая технологические стандарты LTE и 5G. Эта разработка представляет собой аэромобильный комплекс, смонтированный на базе автомобиля. Ключевым элементом системы является телекоммуникационное оборудование отечественного производства, предназначенное для работы в сетях LTE/5G, которое крепится на беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, к началу 2028 года планируется выпуск и распределение по регионам страны нескольких десятков подобных комплексов, о чем было объявлено представителями компании МТС.

Основное назначение таких комплексов – оперативное предоставление услуг мобильной связи в труднодоступных и малочисленных районах. Они будут использоваться для поддержки различных мероприятий, включая хозяйственную деятельность, проведение массовых собраний, устранение последствий чрезвычайных ситуаций и проведение поисково-спасательных работ.

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появился бесшовный интернет

Инженеры компании МТС установили телеком-оборудование с бесшовным покрытием LTE внутри и снаружи станции «Спортивная». Как сообщил оператор, высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен на платформе, в кассовых зонах, вестибюлях, на эскалаторах, перегонах, соединяющих «Спортивную» с соседними станциями, а также в технических помещениях.

— Работы по улучшению качества связи на станции «Спортивная» помогли «прокачать» сеть на Октябрьском мосту со стороны левого берега города для водителей и пассажиров наземного транспорта, — подчеркнул директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Мобильную связь улучшили в 20 новосибирских дачных посёлках

Компания МТС модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в 20 садовых обществах Новосибирска. Работы провели в дачных посёлках Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченёвского районов области.

Специалисты увеличили ёмкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Благодаря этому даже в часы пиковых нагрузок, включая вечера пятницы и выходные дни, пользователи смогут комфортно пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом, порталом «Госуслуги» и онлайн-покупками.

Ленинский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Компания МТС провела модернизацию своих объектов в Ленинском районе Новосибирска, что привело к повышению качества мобильной связи для жителей и гостей города. По итогам установки нового и усовершенствования существующего телекоммуникационного оборудования достигнуто улучшение покрытия и увеличение пропускной способности сети.

Работы по развертыванию и обновлению инфраструктуры велись в различных частях Ленинского района. Заметные позитивные изменения в уровне мобильного сигнала ощутят пользователи в частном секторе по улицам 1-я и 2-я Портовая, на пересечении улиц Котовского и Ватутина, в районах Большой, Связистов, Титова, а также на Степной (вдоль Станиславского) и на площади Маркса.

Новосибирские школы и колледжи получили современную цифровую среду

МТС совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области внедрили совокупность технологий для формирования современной цифровой среды в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях региона. В рамках этого проекта было обеспечено необходимое оснащение ИТ-инфраструктуры, налажены внутренние сетевые контуры, установлены точки доступа Wi-Fi и системы видеонаблюдения. Результатом стало предоставление учащимся и преподавателям безопасного подключения к интернету и доступа к государственным информационным системам, включая электронные журналы, а системы видеонаблюдения способствуют повышению общей безопасности и поддержанию порядка в учебных заведениях.

Модернизация затронула 104 школы и учреждения среднего профессионального образования как в самом Новосибирске, так и в различных районах области. Новые решения были внедрены в образовательные учреждения Куйбышевского, Ордынского, Барабинского, Северного, Купинского, Тогучинского, Маслянинского, Сузунского, Доволенского, Татарского, Венгеровского, Новосибирского и Черепановского районов, а также в городе Обь и наукограде Кольцово.

Новосибирский IT-эксперт оценил вероятность полной блокировки VPN

Автор: Мария Гарифуллина

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков в интервью Infopro54 прокомментировал техническую возможность полной блокировки VPN-сервисов в России и связанные с этим риски для IT-отрасли.

О планах борьбы с VPN в России весной 2026 года активно заговорили после публичных заявлений представителей законодательной и исполнительной власти. В середине марта 2026 года зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в ближайшие три-шесть месяцев в стране смогут эффективно отслеживать и ограничивать VPN-трафик и что даже с использованием VPN Telegram «не будет ни черта функционировать». 30 марта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что перед ведомством поставлена задача по снижению использования VPN, и оно прорабатывает пакет соответствующих мер. Причиной такого внимания к VPN власти называют отказ ряда зарубежных платформ соблюдать российское законодательство, а также использование этих сервисов для доступа к запрещенному контенту.

