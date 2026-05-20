Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

К началу 2027 года мобильная сеть компании МТС будет оснащена дополнительными 2600 базовыми станциями отечественного производства, созданными ООО «ИРТЕЯ». Эти устройства будут развернуты по всей России, доведя общее число отечественных станций в 76 регионах до 3800 единиц, из которых 35 будут расположены в Новосибирской области. Поставленное оборудование российского производителя отличается расширенными возможностями и совместимо со всеми действующими в стране частотными стандартами LTE и GSM.

Ранее, к началу 2025 года, на действующей сети в 37 российских регионах уже началась опытная эксплуатация первой промышленной партии из 200 LTE-станций российского производства. Новосибирская область одной из первых получила отечественное оборудование – первые базовые станции были запущены в сёлах Ужаниха и Воробьёво.

К началу 2026 года было установлено ещё 1000 базовых станций этого же производителя, поддерживающих дополнительные частотные диапазоны. В результате, на сегодняшний день в 58 регионах функционирует суммарно 1200 таких станций.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что в настоящее время в Новосибирской области задействовано 14 отечественных базовых станций, что является фундаментом технологической независимости страны и инструментом для адаптивного развития регионов. Отечественные решения позволяют успешно адаптироваться к любым уникальным условиям России, будь то огромные территории, низкая плотность населения или суровые климатические условия. Введение санкций поставило телекоммуникационную отрасль перед лицом недоступности ключевых мировых поставщиков крупного коммуникационного оборудования. Без собственных разработок операторы могли столкнуться с ухудшением качества услуг на фоне непрерывного роста трафика.