На праймериз ЕР в Новосибирской области зарегистрировался 81 кандидат

В Сибирском федеральном округе завершилась регистрация участников предварительного голосования «Единой России». В Новосибирской области на праймериз заявился 81 человек, а сама кампания прошла без громких событий.

Для сравнения, по данным с официального сайта предварительного голосования, в Кемеровской области зарегистрировались 452 кандидата, в Алтайском крае — 427, в Омской области — 334, в Красноярском крае — 294.

Из 29 действующих депутатов Госдумы от регионов Сибири, представляющих «Единую Россию», заявления подали 24 парламентария. Окончательный список кандидатов партия утвердит на съезде в конце июня.

В Новосибирской области в числе зарегистрированных — все четыре действующих единоросса, представляющих регион в нижней палате парламента. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков будет баллотироваться по партийному списку. По одномандатным округам намерены переизбраться Олег Иванинский, Виктор Игнатов и Дмитрий Савельев. Иванинский заявился на Новосибирский округ №137, Игнатов — на Барабинский округ №140, Савельев — на Центральный округ №138.

В других регионах Сибири ситуация сложилась иначе. В Омской области экс-депутат Госдумы Оксана Фадина сменила федеральный уровень на региональный, заявившись в законодательное собрание. В Томской области Татьяна Соломатина перешла из Обского округа в Томский из-за объединения округов Центризбиркомом.

Кемеровские депутаты Антон Горелкин и Павел Федяев сохранили свои округа, а их коллеги Олег Матвейчев и Вячеслав Петров решили баллотироваться в одномандатных округах вместо партийных списков. В Кузбассе не стали участвовать в праймериз Александр Максимов и Вероника Власова.

В Алтайском крае Даниил Бессарабов остается в Барнаульском округе, Иван Лоор перешел в Бийский. Владимир Шаманов вновь претендует на место в федеральном партийном списке.

Красноярские депутаты Александр Дроздов и Сергей Еремин идут на выборы по тем же округам. Алексей Веллер сменил одномандатный округ на партийный список. В Республике Алтай от участия отказался Роман Птицын, в Хакасии — Николай Шульгинов, возглавляющий думский комитет по энергетике. От Тувы по списку снова будет баллотироваться вице-спикер Шолбан Кара-оол.

В Иркутской области из трех действующих единороссов не подал заявление только Антон Красноштанов. Мария Василькова, Сергей Тен и Александр Якубовский подтвердили участие.

Напомним, в этом году правила для претендентов изменились. Кандидатам запретили одновременно баллотироваться по одномандатному округу и по партийному списку — нужно выбрать что-то одно. Также партия ввела обязательную верификацию избирателей через портал «Госуслуги», чтобы привязать каждый голос к конкретному округу. Участвовать в праймериз могут не только члены партии, но и беспартийные. Однако в случае победы им придётся вступить в «Единую Россию» или стать её сторонником.

Предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Победители праймериз представят партию на выборах в Госдуму осенью 2026 года.

