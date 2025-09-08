Полиция расследует порчу агитационных материалов в Новосибирске

В ночь с 5 на 6 сентября в районе Затон зафиксирован инцидент массового повреждения предвыборных материалов кандидатов Егора Миловзорова и Александра Савельева.

Злоумышленники целенаправленно повредили девять агитационных баннеров.

Представители штаба считают данный акт проявлением вандализма и попыткой ведения недобросовестной политической борьбы. По их мнению, неприемлемо, когда вместо конструктивного общения с избирателями и честного соперничества идей политические противники прибегают к методам, характерным для криминальных 90-х годов.

В связи с фактом повреждения имущества направлено обращение в полицию. Выражена уверенность в том, что лица, совершившие правонарушение, будут установлены и понесут наказание в соответствии с законом.

Несмотря на подобные провокации, кандидаты Егор Миловзоров и Александр Савельев, а также их команды, продолжат свою деятельность в обычном порядке, оставаясь верными принципам честной и прозрачной предвыборной кампании. Они призывают всех участников избирательного процесса к соблюдению законности, уважению избирателей и ведению цивилизованной борьбы.