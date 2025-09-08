Рекламодателям

В Новосибирской области подешевели новые машины

  • 08/09/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
В августе подешевели новые машины в Новосибирской области
Больше всего цены упали на одну из моделей Chery Tiggo

Средняя цена нового автомобиля в Новосибирской области снизилась до 3,56 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Авто.ру Оценка. Сервис проанализировал объявления о продаже на платформе в августе. За месяц в регионе заметно подешевели популярные модели Chery.

В августе 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в Новосибирской области опустилась до 3,56 миллиона рублей. Это на 1,3% меньше, чем в прошлом месяце. Больше всего цены упали на Chery Tiggo 9, цена которой снизилась на 5,6% — до 4,54 миллиона рублей. Также заметно подешевели Omoda C7 (-4,7%, до 3,55 миллиона рублей) и Exeed RX (-4,5%, до 4,74 миллиона рублей).

За месяц в регионе сильнее всего подорожал Jetour Dashing — его средняя цена выросла на 4,6%, до 3,49 миллиона рублей. Также выросли цены на Chery Tiggo 7L (+1,8%, до 2,95 миллиона рублей) и обновленный Exeed LX (+1,5%, до 3,08 миллиона рублей).

В целом по стране средняя стоимость нового китайского автомобиля достигла 3,53 миллиона рублей, что на 0,5% больше, чем месяц назад. Однако по сравнению с августом прошлого года рост составил всего 1,7%, а с начала 2025 года цены снизились более чем на 3%.

Российские автопроизводители показали высокую стабильность цен на новые автомобили. В августе средняя стоимость новой машины составила 1,58 миллиона рублей и вернулась к уровню начала года.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи люксовых подержанных автомобилей выросли в России. Летом купе Bentley Continental GT стало самым востребованным люксовым автомобилем с пробегом.

Источник фото: Freepik / Автор — standret

2 071

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : продажа автомобиль


0
0

