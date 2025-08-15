Замначальника Госжилинспекции в Новосибирске временно отстранили от должности

По решению Центрального районного суда Новосибирска заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции региона Дарья Дерябина временно отстранена от должности — на период предварительного следствия по уголовному делу. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, уголовное дело в отношении Дерябиной было возбуждено в начале июля. По версии следствия, она согласовала передачу многоквартирного дома в управление коммерческой организации, вопреки желанию жильцов. Речь идет о доме, расположенном на улице Островского в Бердске. Следователи УЭБиПК при поддержке Росгвардии провели несколько обысков.

Первоначально Дерябиной была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2025 года. Однако, 6 августа Новосибирский областной суд постановление районного суда изменил и избрал в отношении замруководителя ГЖИ меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2025 года депутат регионального парламента жестко раскритиковал работу областной Государственной жилищной инспекции.