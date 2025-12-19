Владимир Путин извинился перед вдовой участника СВО из Новосибирска

Во время прямой линии президент России Владимир Путин принес извинения вдове участника специальной военной операции из Новосибирска за волокиту с назначением ей положенных выплат. Муж женщины погиб в январе 2024 года, но необходимые документы для получения пенсии по потере кормильца до сих пор не оформлены.

Женщина, представившаяся как Кристина Сергеевна, рассказала, что после гибели мужа она осталась с двумя детьми, младшему всего четыре года. Несмотря на то, что свидетельство о смерти было получено в декабре 2024 года, семья до сих пор не получает пенсию по случаю потери кормильца и не имеет удостоверения члена семьи погибшего, дающего право на льготы.

— Возникает такой вопрос. На текущий момент мы до сих пор не получаем пенсию по потере кормильца, у нас нет удостоверения членов семьи погибшего, которые нам дают определенные льготы. Муж погиб в январе 2024 года. 10 декабря 2024 года я получила свидетельство о смерти. И, получается, сейчас заканчивается 25-й год, и мы [не получаем пенсию]. Можно ли ускорить сроки решения таких заявлений, рассмотрения заявлений, как по потере кормильца и удостоверение членов семьи погибшего? — обратилась она к президенту.

Владимир Путин в ответ принес ей извинения.

— Кристина Сергеевна, во-первых, я хочу принести вам извинения перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопрос. Простите. Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано и сделано быстро, — заявил президент.

Глава государства признал, что системные проблемы в этом вопросе действительно существуют. Он сообщил, что недавно встречался с главой Фонда защитников Отечества Анной Цивилевой, которая также является заместителем министра обороны. По словам Путина, она докладывала о сохраняющихся проблемах во взаимодействии между Министерством обороны и социальным блоком правительства.

— К сожалению, до сих пор не удается наладить нормального взаимодействия между Минобороны и социальным блоком правительства, много вопросов, связанных с избыточной бюрократией. Бумаги теряются, приходят из одного ведомства в другое, затягивается принятие решений», — констатировал президент.

Глава государства пообещал взять этот вопрос на дополнительный контроль и заявил, что работа должна вестись быстрее, чтобы люди, особенно с детьми, как в случае новосибирской вдовы, не испытывали дополнительных сложностей.

Также в ходе разговора Путин затронул другую острую тему, часто поднимаемую родственниками военнослужащих, — поиск пропавших без вести. Он сообщил, что для решения этой проблемы был создан главный координирующий центр, а в группировках войск и на местах — специальные отделы. По словам президента, с начала года количество разыскиваемых лиц сократилось в три раза, но эта работа должна продолжаться и совершенствоваться.

Ранее редакция рассказывала о другом вопросе заданном президенту жителями Новосибирска, он касался СКИФа.