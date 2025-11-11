Экс-директор «Красного факела» возместил ущерб, выплатив более семи миллионов

Судебные приставы Новосибирской области завершили дело о взыскании крупной суммы с бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Весной 2025 года он был признан виновным в превышении полномочий и растрате. Сейчас он возместил ущерб в размере 7 миллионов рублей.

Суд выяснил, что бывший руководитель театра создал незаконную схему, по которой его родственник, главный режиссёр, получал большую надбавку к зарплате. Это привело к значительным финансовым потерям для государственного учреждения, сообщили в Главном межрегиональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

— Наши сотрудники незамедлительно приступили к реализации судебного акта. В производстве находились два исполнительных документа: о взыскании ущерба в размере 6,9 миллиона рублей и уголовного штрафа на 300 тысяч рублей, — уточнил начальник спецподразделения ГМУ ФССП России Иван Путиев изданию Сибкрай.

Бывший директор получил постановления о начале исполнительного производства. Осознав неизбежность ответственности, он в установленный срок полностью погасил задолженность, включая основной ущерб и штрафы.

Напомним, Александр Кулябин был задержан сотрудниками новосибирских управлений ФСБ и МВД в начале 2023 года. Следователи настаивали на его заключении под стражу. Известные российские актеры и театральные деятели направили в суд обращение с просьбой отпустить обвиняемого под их личное поручительство.

В 2014 году он назначил своего сына главным режиссером и незаконно включил в его договор ежемесячную выплату в 88,6 тысячи рублей, что не предусмотрено системой оплаты труда и не применялось к другим сотрудникам.

За период работы Кулябина-младшего ему неправомерно начислили и выплатили из бюджета свыше 5 миллионов рублей. В 2018 году проверка Контрольного управления Новосибирской области выявила нарушения.

