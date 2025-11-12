«Заблудились в статистике»: Минсельхоз и аудиторы разошлись в оценке залежных земель в Новосибирской области

На 1 января 2025 года площадь земель сельхозназначения в Новосибирской области составляет 62% от площади всего земельного фонда. По сравнению с 2023 годом, их площадь уменьшилась почти на 10 тысяч га, в том числе в связи с переводом земельных участков в другие категории. Об этом сообщила аудитор Контрольно-счетной палаты региона Елена Саблина на заседании комитета по АПК регионального парламента, ссылаясь на данные статистической отчетности Минсельхоза региона и Росреестра. При этом, по ее словам, в 2024 году 2,27 млн га или 25,5% земель не использовались (в 2023 году — 19,6%).

— Доля таких земель в области существенно выше среднероссийского показателя и имеет тенденцию к росту, — констатировала Саблина.

По данным Министерства сельского хозяйства, на которые ссылается КСП, с 2022 по 2024 годы в регионе вовлечены в оборот 60,5 тысячи гектаров земель сельхозназначения или 72% к плану.

— Снижение общей площади неиспользованных сельхозугодий достигнуто в пяти районах. Это Барабинский, Искитимский, Коченевский, Кочковский и Черепановский. Из них только в Барабинском районе получали субсидии на господдержку в рамках госпрограммы. В остальных, в том числе в районах, где муниципальные образования и сельхозтоваропроизводители заявлялись и участвовали в госпрограммах, наблюдается рост неиспользованной площади сельхозугодий, — подчеркнула Ирина Саблина.

По мнению КСП, длительные процедуры отбора заявок, принятые на федеральном уровне, а также отсутствие регламента предварительного отбора и понятных сроков предоставления субсидий на областном уровне приводят к рискам отказа от получения господдержки и недостижения цели госпрограммы.

— При этом, по информации муниципальных образований, 558 тысяч га пашни являются пригодными для ведения сельхозоборота. То есть существуют резервы в этом направлении, — отметила Саблина.

Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов не согласился с данными, приведенными КСП. Он заявил, что эти данные — ошибка статистической отчетности.

— Даже в период активного освоения целины в регионе распахивались около 3 млн га пашни. Сейчас — 2,5 млн га. Если учесть 2,2 млн га, о которых вы говорите, то это 4,7 млн га. В Новосибирской области такой пашни никогда не было. Мы считаем, что в регионе 450-490 тысяч га неиспользуемых земель сельхозназначения, и федеральный центр согласился с нашими доводами, — подчеркнул министр.

Председатель комитета АПК регионального парламента Денис Субботин отметил, что КСП взяли данные, которые анализировали, не с потолка, и рекомендовал Минсельхозу поработать в этом направления, чтобы в будущем не возникали такие вопросы.

Напомним, в 2015 году в регионе была создана автоматизированная информационная система учета и мониторинга сельскохозяйственных земель, в 2017 году в систему внесены данные о сельскохозяйственных угодьях по всем 30 районам области.

В 2020 году Новосибирская область возглавила список регионов Сибири по площади неиспользуемой пашни. По данным, представленным на совещании в полпредстве директором департамента растениеводства, механизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романом Некрасовым, общая площадь таких территорий в регионе на тот момент превышала 1 млн га, больше половины из которых (601,9 тысячи га) были пригодны для земледелия.

По данным Росреестра, приведенным в июле 2025 года, площадь земель сельхозназначения в региона составляла 11 млн га. В течение 2024 года она снизилась на 9,9 тысячи га в 14 районах области: Искитимский, Колыванский, Коченевский, Краснозерский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Сузунский, Тогучинский, Усть-Таркский, Черепановский районы. Это связано с переводом земель в другие категории: в земли населенных пунктов, в земли промышленности и иного специального назначения, отмечали в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году у новосибирцев начнут изымать неиспользуемые земельные участки.