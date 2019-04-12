При поддержке Россельхозбанка аграрии Новосибирской области готовы приступить к посевной

Основная часть кредитных средств в объеме 1,6 млрд рублей предоставлена аграриям в рамках государственной программы льготного кредитования, реализуемой при поддержке Министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Средневзвешенная процентная ставка по льготным кредитам, оформленным в Новосибирском филиале Россельхозбанка для подготовки к посевной кампании, составила 3,45% годовых.

Традиционно наибольший объем средств на проведение сезонных работ был предоставлен клиентам банка из Новосибирского, Маслянинского, Искитимского и Краснозерского районов области. Кредитными ресурсами активно пользуются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства региона.

— Возможность привлечь заемные средства по льготной ставке не выше 5% годовых позволила многим аграриям в комфортном режиме не только решить текущие сезонные вопросы, связанные с приобретением семян и удобрений, но и реализовать давно задуманные планы по обновлению автопарка, приобретению необходимой сельскохозяйственной техники и оборудования, — рассказал Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Как подчеркнул министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, для проведения всего комплекса весенне-полевых работ региону необходимо 6,9 млрд рублей.

— Вклад Россельхозбанка в подготовку аграриев к посевной кампании мы оцениваем как значительный. Позитивным трендом выступает льготное кредитование, объемы которого банк активно наращивает с 2017 года. Благодаря комплексной государственной и кредитной поддержке агропредприятий, на сегодняшний день подготовка к посевной кампании в регионе почти завершена, первая техника выйдет в поля уже на следующей неделе, — отметил Евгений Лещенко,

При поддержке Россельхозбанка – основного кредитора регионального АПК – аграрии области приобретают оригинальные и элитные семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, а также горюче-смазочные материалы и запасные части для сельскохозяйственной техники. Доля банка на рынке кредитования сезонных работ в регионе составляет 93%.

Фото: пресс-служба банка