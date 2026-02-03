Прибыльность МСП в России достигла 52% в 2025 году

Согласно результатам анализа индекса RSBI, подготовленного совместно ПСБ, общественной организацией «Опора России» и Аналитическим центром НАФИ, доля российских малых и средних предприятий (МСП), завершивших 2025 год с прибылью, выросла на 13 процентных пунктов, достигнув 52%.

Отмечается, что 17% компаний продемонстрировали существенный рост продаж, превышающий 25% по сравнению с предыдущим годом. У 19% предприятий выручка увеличилась на 11-25% в годовом выражении, а у 16% — менее чем на 10%.

В то же время, число предпринимателей, столкнувшихся с уменьшением доходов, сократилось на 4 процентных пункта. 24% респондентов прогнозируют, что их выручка останется на прежнем уровне (снижение на 7 процентных пунктов за год).

О росте доходов чаще сообщали представители среднего бизнеса (74%) и компании, работающие в сфере услуг (54%). Ожидаемое снижение продаж чаще отмечали предприятия торговли (38%) и микропредприятия (35%).

В декабре 60% предпринимателей заявили о готовности рекомендовать своим знакомым и друзьям начинать собственный бизнес в текущих условиях.

В исследовании индекса RSBI приняли участие 1 764 предпринимателя.