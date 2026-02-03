Обновление сетей электротранспорта Новосибирска включат в тариф для пассажиров

Протяженность трамвайных сетей в Новосибирске сегодня составляет 137 км, из них 37 км требуют срочного ремонта. На эти цели необходимо 3,5 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска сообщил начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко. Кроме того, почти 70% контактной сети для городского электротранспорта также изношены. Замены требуют около 300 км сети. Для ремонта нужно около 1 млрд рублей.

— Ремонт контактной сети в настоящее время осуществляется собственными силами МКП ГЭТ в рамках текущего содержания за счёт собственных средств, — пояснил Ивахненко.

Также, по словам чиновника, определена потребность в ремонте кабельной сети, тяговых подстанций, трамвайных и троллейбусных депо, обустройства остановочных пунктов трамвая. На эти цели необходимо 20 млрд рублей.

— Безусловно, мы будем предусматривать деньги на модернизацию инфраструктуры. Но еще один вариант — поиск дополнительного источника финансирования. Планируем разработать инвестиционную составляющую, чтобы модернизировать сеть Горэлектротранспорта. Инвестпрограмму планируется включить в состав тарифа, который оплачивает пассажир. Сейчас она не включена, но методика расчета позволяет это сделать, — подчеркнул Павел Ивахненко.

Он заявил, что в 2026 году город планирует разработать масштабную программу по модернизации сети ГЭТ, чтобы «вкладывать в это каждый полученный рубль».

Напомним, уже второй год в декабре в Новосибирске резко повышается стоимость проезда. Ранее тариф поднимался на рубль-два, в 2025 году — на 5-8 рублей.

Стоит отметить, что помимо обновления инфраструктуры горэлектротранспорта, городу также нужно продолжать модернизацию подвижного состава. Речь идет о 62 новых трамвайных вагонах, 142 троллейбусах с увеличенным автономным ходом и 120 газомоторных автобусах. Кроме того, до 2034 года необходимо заменить 14 пятивагонных составов метро. Эти расходы также с большой долей вероятности будут заложены в тариф. Напомним, к вопросу о новых поездах регион планирует вернуться в 2027 году.

По данным мэрии, за 2025 год общественный транспорт перевез 288 млн пассажиров. За три года рост составил 3%. На метро приходится 28% перевозок, на Горэлектротранспорт — 29%, на Гортранс — 10%, 32% перевезли коммерческие перевозчики.

Напомним, в 2023 году отмечалось, что в Новосибирске 44% или 60 км трамвайных путей города нуждаются в капитальном ремонте. На тот момент в городе в год ремонтировалось около 3 км путей. В начале 2025 года в муниципалитете сообщили, что в столице Сибири ежегодно проводится ремонт контактной сети, не менее чем на 10 километрах, а в планах на 2025 год ремонт отдельных участков общей протяженностью 12 километров.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирской Затулинке снова обещают метро и скоростной трамвай. Сроки реализации этих планов туманны.