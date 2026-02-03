Поиск здесь...
Обновление сетей электротранспорта Новосибирска включат в тариф для пассажиров

Автор: Юлия Данилова

Дата:

На эти цели необходимы миллиарды рублей

Протяженность трамвайных сетей в Новосибирске сегодня составляет 137 км, из них 37 км требуют срочного ремонта. На эти цели необходимо 3,5 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска сообщил начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко. Кроме того, почти 70% контактной сети для городского электротранспорта также изношены. Замены требуют около 300 км сети. Для ремонта нужно около 1 млрд рублей.

— Ремонт контактной сети в настоящее время осуществляется собственными силами МКП ГЭТ в рамках текущего содержания за счёт собственных средств, — пояснил Ивахненко.

Также, по словам чиновника, определена потребность в ремонте кабельной сети, тяговых подстанций, трамвайных и троллейбусных депо, обустройства остановочных пунктов трамвая. На эти цели необходимо 20 млрд рублей.

— Безусловно, мы будем предусматривать деньги на модернизацию инфраструктуры. Но еще один вариант — поиск дополнительного источника финансирования. Планируем разработать инвестиционную составляющую, чтобы модернизировать сеть Горэлектротранспорта. Инвестпрограмму планируется включить в состав тарифа, который оплачивает пассажир. Сейчас она не включена, но методика расчета позволяет это сделать, — подчеркнул Павел Ивахненко.

Он заявил, что в 2026 году город планирует разработать масштабную программу по модернизации сети ГЭТ, чтобы «вкладывать в это каждый полученный рубль».

Напомним, уже второй год в декабре в Новосибирске резко повышается стоимость проезда. Ранее тариф поднимался на рубль-два, в 2025 году — на 5-8 рублей.

Стоит отметить, что помимо обновления инфраструктуры горэлектротранспорта, городу также нужно продолжать модернизацию подвижного состава. Речь идет о 62 новых трамвайных вагонах, 142 троллейбусах с увеличенным автономным ходом и 120 газомоторных автобусах. Кроме того, до 2034 года необходимо заменить 14 пятивагонных составов метро. Эти расходы также с большой долей вероятности будут заложены в тариф. Напомним, к вопросу о новых поездах регион планирует вернуться в 2027 году.

По данным мэрии, за 2025 год общественный транспорт перевез 288 млн пассажиров. За три года рост составил 3%. На метро приходится 28% перевозок, на Горэлектротранспорт — 29%, на Гортранс — 10%, 32% перевезли коммерческие перевозчики.

Напомним, в 2023 году отмечалось, что в Новосибирске 44% или 60 км трамвайных путей города нуждаются в капитальном ремонте.  На тот момент в городе в год ремонтировалось около 3 км путей. В начале 2025 года в муниципалитете сообщили, что в столице Сибири ежегодно проводится ремонт контактной сети, не менее чем на 10 километрах, а в планах на 2025 год ремонт отдельных участков общей протяженностью 12 километров.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирской Затулинке снова обещают метро и скоростной трамвай. Сроки реализации этих планов туманны. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Тариф за проезд общественный транспорт Горэлектротранспорт

Андрей Травников доложил о строительстве кампуса мирового уровня НГУ

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ, провел совещание, посвященное вопросам строительства в России кампусов, соответствующих мировым стандартам, и передовых образовательных учреждений

Чернышенко подчеркнул, что в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в России активно формируется сеть современных университетских кампусов. В соответствии с поручением президента Владимира Путина, к 2030 году планируется создать не менее 25 таких объектов, а к 2036 году их число должно достичь 40. В январе этого года, при участии главы государства, состоялось открытие новых объектов кампусов, в том числе учебных корпусов УрФУ в Екатеринбурге, общежитий в Калининграде и студенческого городка в Южно-Сахалинске. В конце декабря 2025 года был дан старт четвертому этапу отбора проектов кампусов, при реализации которого важно учитывать накопленный опыт для повышения ответственности участников за результаты строительных работ.

Читать полностью

Самые проблемные автомобили с пробегом в России назвали эксперты

Автор: Артем Рязанов

Покупка подержанного автомобиля — это всегда поиск баланса между ценой, состоянием и возможными рисками. Даже внешне идеальная машина может иметь скрытые проблемы: неоплаченные штрафы, участие в ДТП, использование в такси или ограничения на регистрацию.

Как отмечает директор департамента массовых продаж SpectrumData Артем Асонов, в прошлом году чаще всего проверяли автомобили трех марок — Toyota, Kia и Hyundai. Среди моделей лидерами стали Toyota Camry, Kia Rio и LADA Granta, каждая из которых была проверена пользователями более 3 000 раз в течение года.

Читать полностью

Четырехлетнему Саше Иващенко с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Уже в год родители Саши заметили, что поведение сына отличается от поведения других детей: мальчик не откликался на имя, не смотрел в глаза, не указывал на предметы и не играл в игрушки – только подолгу крутил колеса у машинки. Сначала врачи считали, что это отставание в развитии и со временем он нагонит сверстников, но все оказалось серьезнее: Саше диагностировали детский аутизм.

— Мы сразу занялись лечением – сын прошел интенсивный курс АВА-терапии (это программа реабилитации, специально разработанная для детей с аутизмом), занимался с логопедом. Вскоре мы увидели результаты: Саша стал усидчивее, начал повторять за взрослыми звуки, научился простым действиям с предметами, смог их сортировать, теперь осваивает имитацию движений. Но речи до сих пор нет, сын плохо понимает обращенные к нему слова, его память и внимание нарушены, — рассказывает мама Саши Екатерина Иващенко.

Читать полностью

Ученые СО РАН хотят привлечь к разработке Попигайского месторождения белорусов

Автор: Юлия Данилова

С помощью коллег из Беларуси ученые СО РАН рассчитывают в ближайшее время начать опытную эксплуатацию Попигайского месторождения в Якутии. О этом сообщил доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко.

— Основная проблема с Попигайским месторождением в том, что оно чудовищно богатое и стоит на балансе в федеральном реестре как месторождение импактных алмазов. Главная проблема — это стоимость лицензии на разработку. В прошлом году правительство РФ приняло решение перевести месторождение из разряда «алмазов» в разряды «абразивы», для которых есть технология. Но, честно говоря, Росгеология боится сделать такую переоценку, потому что тогда стоимость федерального имущества упадет на триллионы рублей, — комментирует Похиленко.

Читать полностью

«Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в буллитах

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над казанским «Ак Барсом», порадовав своих болельщиков. Матч, который прошёл 2 февраля на льду «Сибирь-Арены», получился напряжённым и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый период не задался для новосибирцев. «Ак Барс» дважды поразил ворота, и «Сибирь» ушла на перерыв, проигрывая две шайбы. Однако во втором периоде ситуация изменилась. На 28-й минуте Антон Косолапов сократил отставание, а вскоре Максим Сушко сравнял счёт.

Читать полностью

Все разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Новосибирске переведут в онлайн

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в Новосибирской области организована выдача 100% разрешений на водоплавающую дичь онлайн. В планах — расширение этой практики на другие виды охотничьих ресурсов. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов.

— В рамках экспериментального правового режима в электронном виде в 2025 году в регионе было выдано 10 952 разрешения на добычу водоплавающих птиц. Всего же за год охотники получили 39 620 разрешений. С начала 2025 года охотничьи билеты также выдаются преимущественно в электронной форме, а бумажный вариант выдается только по запросу, — пояснил Цуканов.

Читать полностью
