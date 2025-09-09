Рекламодателям

КПРФ представила свою программу на патриотическом фестивале «День Правды»

  • 09/09/2025, 19:05
Десятки интерактивных площадок работали в рамках масштабного мероприятия

Под музыку духового оркестра «Победа», под шелест развивающихся на ветру красных знамен прошел очередной фестиваль левой прессы «День правды» в Новосибирске. Мероприятие, организованное народной партией КПРФ, традиционно получило широкий отклик у новосибирцев. Горожане начали собираться на главную площадь Центрального парка, где и был запланирован митинг, задолго до его начала. Тем более, что здесь было на что посмотреть и чем себя занять. Старшее поколение кружило у сцены под звуки вальса, детвора выплясывала им в такт, остальные с интересом разглядывали экспозиции, представленные на разнообразных площадках праздника Правды.

О старте фестиваля левой прессы, на этот раз приуроченном к 80-летию Победы советского народа над милитаристической Японией, со сцены объявил первый секретарь ОК КПРФ Анатолий Локоть.

— Третьего сентября 1945 года капитулировала милитаристическая Япония. Именно в этот день, по словам Сталина, была подведена черта под Второй Мировой войной, на полях которой четыре миллиона коммунистов сложили свои головы… И сегодня опять на западных рубежах нашей Родины решается судьба России. Как и 80 лет назад, наши воины проливают свою кровь, чтобы жила наша страна, — сказал первый секретарь.

Секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев свою приветственную речь начал со слов о том, что и сегодня главной задачей российского общества является великая Победа.

— К сожалению, 80 лет назад мы не добили эту коричневую чуму и сделать это необходимо сейчас, — добавил он.

В завершение он поблагодарил участников специальной военной операции, присутствующих в этот день на площади, а также всех жителей Новосибирска за их всестороннюю поддержку СВО.

Второй секретарь Новосибирского обкома Ренат Сулейманов напомнил историю возникновения Дня правды.

— Первый День правды состоялся в Новосибирске еще в 2008 году в Первомайском сквере. А сегодня это мероприятие проходит в Центральном парке имени Сталина, который был реконструирован мэром Новосибирска Анатолием Локтем по наказам депутатов-коммунистов. КПРФ — эта партия, которая не боится говорить правду. Правду о нашей современной жизни, о нашем великом советском прошлом, — рассказал Ренат Сулейманов.

Завершая речь, он призвал жителей столицы Сибири обязательно прийти на выборы 14 сентября и поддержать коммунистов, напомнив, что КПРФ всегда была партией Победы.

Председатель всероссийского женского союза  (ВЖС) Нина Останина подчеркнула, что День правды всегда был для нее очень значимым событием, в котором она старается принимать личное участие.

— Дорога к правде тернистая, но у нас появляется все больше союзников на этом пути. Вот и сейчас Всероссийский женский союз «Надежда России» стал надежным соратником КПРФ. И все потому, что мы четко понимаем, что от женщин очень многое зависит в деле борьбы за правду. Сегодня в России проживает на одиннадцать процентов больше женщин, чем мужчин. 57 депутатов во фракции КПРФ Госдумы, 11 тысяч депутатов региональных парламентов, наши депутаты есть и в городском Совете, и мы уверены, что новосибирцы должны вернуть себе право на достойное образование своих детей, на бесплатную медицинскую помощь, на возвращение прежнего пенсионного возраста. Дайте возможность нам, коммунистам, сказать эту правду со всех трибун, в том числе и нашим кандидатам в городской Совет Новосибирска, которых вы будете выбирать 14 сентября, — отметила Нина Останина.

Организаторы Дня правды разбили целый палаточный лагерь, где в каждой локации можно было узнать историческую правду нашего края, вглядеться в фотографии сибирских героев, как давно ушедших дней, так и нынешних, рассмотреть предметы военного быта, а также поставить свою подпись под петицией, призывающей присвоить звание Почетного гражданина Новосибирска летчику-испытателю Василию Старощуку. На красно-белых стендах можно было ознакомиться и с основными требованиями коммунистической партии России, как всегда, затрагивающими самые болезненные проблемы современного общества.

 — Мы выступаем за прямые выборы мэров и глав райнов, требуем узаконить постановление о детях войны, вернуть пенсионный возраст 55 и 60 лет, а также установить государственный контроль за формированием цен на основные продукты. Помимо этого, мы считаем. что необходимо вернуть советскую систему итоговой аттестации, отказавшись от ЕГЭ, — перечислила депутат Совета депутатов города Обь Оксана Корякина.

Когда официальная часть мероприятия подошла к концу, на площади продолжили работать интерактивные площадки, в том числе и левой прессы, где можно было узнать про работу военных корреспондентов. Помимо этого, была представлена локация, призывающая к народному референдуму. На площадке «Город трудовой доблести» можно было узнать, как ковали Победу в военные годы, а на спортивной — сдать нормы ГТО. Также новосибирцы могли ознакомиться с информацией на стенде «Наука Сибири», а на площадке «Герои Сибири» ни только узнать имена великих сибиряков, но и рассмотреть макеты самолетов, обмундирование и написать имя родственника-фронтовика на стене памяти. Локации «Село фронту» и «Женщины фронту» вновь возвращали новосибирцев в годы Великой Отечественной войны, напоминая о героическом прошлом наших земляков. Наибольшей популярностью пользовались площадки, посвященные советско-японской войне и, конечно же, специальной военной операции. борьбы

Фото предоставлено Новосибирским Обкомом КПРФ. Автор фото: Елена Карева
Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

