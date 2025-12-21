Новосибирским владельцам китайских автомобилей упростят поиск запчастей

В Госдуме разрабатывают норматив для «цифрового паспорта» деталей машин, поставляемых из-за рубежа, и прежде всего, из Китая. Для них планируют создать единую базу данных запчастей.

Как пояснили законодатели, у автовладельцев и сервисов постоянно возникают сложности с ремонтом автомобилей китайских производителей. Из-за постоянного обновления модельного ряда к ним часто не подходят ни оригинальные детали, ни их аналоги. Даже заказанные по VIN-коду, уточнили участники рынка «Известиям».

Заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Станислав Наумов уверен, что законодательная инициатива позволит сократить время и затраты на подбор запчастей, снизить риск приобретения неподходящих деталей и повысить прозрачность работы сервисов. В отраслевые сообщества для изучения документ депутаты планируют направить в ближайшие месяцы.

Напомним, летом этого года первые партии автомобилей, поступивших в страну после введения санкций, поехали на коммерческие СТО, так как у них закончился срок дилерского обслуживания. Владельцы СТО говорили, что ожидают проблем с ремонтом или заменой «механики».

— Нюанс в том, что на китайских автомобилях, выпущенных в один и тот же месяц, могут быть разные запчасти на одни и те же узлы. Человек купил деталь, приехал ее поменять на СТО, и выясняется, что она не подходит. Выяснить это заранее невозможно — только при разборе машины и визуальном осмотре. В результате автомобиль может стоять на приколе по несколько месяцев пока удастся найти деталь, пока она поступит в Новосибирск. Насколько я знаю, дилеры сталкиваются с аналогичными проблемами, — пояснял редакции Infopro54 Александр, собственник СТО.

Эксперты предупреждали, что владельцам китайских авто придется увеличить расходы на ремонт, так как при поломке детали в машине придется менять весь узел.

По данным «Автостата», за 10 месяцев 2025 года доля продаж новых легковых китайских машин в РФ от всего рынка составила 53,7%. В 2024-м — 59,1%.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на автозапчасти в России в 2026 году вырастут до 20%. Владельцы автотранспорта переходят на бюджетные аналоги вместо оригинальных брендов.