Спрос на недвижимость премиум-класса растет в Новосибирске

В условиях экономической нестабильности и кризисных явлений на рынке недвижимости Новосибирска регулярно меняются приоритеты, формируются новые тенденции. Застройщики находятся в постоянном поиске более маржинальных проектов. Об этом журналист Infopro54 рассказала руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Светлана Суксова.

— На данном этапе фиксируем рост предложения недвижимости премиум-класса. Элитные квартиры и дома менее зависимы от ипотеки, потому что статус самих покупателей довольно высокий, они не нуждаются в кредитовании. Хотя бывает и такое, что людям бизнеса выгоднее использовать ипотечные средства, чем наличные. Но это скорее исключение из общих правил, — констатирует эксперт.

Такая тенденция наблюдается и в целом по России. Аналитики «Яндекс Недвижимости» подсчитали, что в городах-миллионниках предложение квартир премиум-класса только с начала года выросло на 19,3%. В «НДВ Супермаркет недвижимости» уточняется, что доля таких лотов на рынке новостроек крупных городов без учета Москвы за год выросла до 14,6%.

— Интерес к качественным проектам с хорошей инфраструктурой и расположением только возрастает. Люди с высоким уровнем доходом приобретают недвижимость, как для себя, так и в качестве инвестиций, рассматривая такие объекты, как способ сохранить капитал. Одновременно увеличивается и количество иностранных инвесторов, заинтересованных в приобретении недвижимости в России, — констатирует собеседница редакции.

При этом эксперт отмечает, что рынок элитной недвижимости Новосибирска находится в процессе адаптации к новым экономическим условиям, продолжая развиваться несмотря на кризисные явления.

— В Новосибирске престижные новостройки сосредоточены в основном в Центральном и Железнодорожном районах. Цены на такие объекты на первичном рынке начинаются от 14,5 миллионов рублей. Самые популярные объекты — «Чикаго», «Флотилия», «Ричмонд». Последнее время заметила новую тенденцию, из «Флотилии» многие стали переезжать в «Чернышевский», — уточняет Светлана Суксова.

Одновременно в Новосибирске уменьшается количество экспозиций массового жилья в новостройках. Так, по данным Новосибирскстат за первый квартал 2026 года девелоперы региона ввели 4,9 тысяч квартир или почти 400 тысяч кв метров жилья, почти на 55% меньше к уровню 2025 года. В марте ввод составил 101 тысячу кв метров — на 68% меньше, чем в марте прошлого года. Светлана Суксова связывает это с общим падением спроса, ростом цен на строительные материалы и трудозатраты, а также с неопределенностью в отношении будущих доходов населения.

