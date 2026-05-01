Как подготовить почву к весенним посадкам

Автор: Марина Санькова

Дата:

Этот процесс включает в себя оценку состояния грунта, его очистку и обработку, повышение плодородия и организацию посадочных зон

Подготовительные работы на грядках весной – неотъемлемая часть садоводческих и огороднических мероприятий.

Обработка почвы

От характеристик почвы зависят виды культур, которые можно высаживать, её кислотность и готовность к обработке, отмечает специалист Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» Максим Кошелев. Определить структуру грунта можно, сжав его в руке: рассыпающийся грунт указывает на песчаный тип, плотный комок – на глинистый, а рыхлый – на суглинистый. Почва считается готовой к обработке, когда достигает физической спелости, просохла и не образует комков при сжатии. Физически спелая почва не липнет к инструменту.

Перед началом работ следует убрать с участка растительные остатки, оставшиеся с осени, если они не поражены болезнями, их можно использовать для компостирования. Сжигать сухие растения не рекомендуется, так как это может привести к пожару и уничтожению полезного верхнего слоя почвы. Для эффективного удаления сорняков лучше использовать вилы, чтобы извлечь их вместе с корнями, избегая фрагментации, которая может спровоцировать новый рост.

Весной огородники сталкиваются с выбором: копать или рыхлить. Для плотных грунтов предпочтительнее перекопка на глубину штыка лопаты или рыхление верхнего слоя мотокультиватором. Перекопка необходима на запущенных участках с большим количеством сорняков. Если осенью участок уже был перекопан, достаточно легкого рыхления.

После обработки поверхность выравнивают граблями для предотвращения застоя влаги. Для измельчения комков и придания почве однородной структуры можно использовать специальные инструменты. Затем приступают к формированию грядок – обычных, высоких или теплых.

При организации грядок необходимо учитывать виды выращиваемых культур и погодные условия, подчёркивает эксперт. Важно помнить о возможных весенних заморозках, которые могут повредить всходы. Для всех растений необходима плодородная, рыхлая, воздухо- и водопроницаемая почва, поэтому весной её следует удобрять. Наиболее универсальными подкормками являются компост и перегной, которые вносят при обработке почвы.

Также допустимо применение минеральных удобрений или посев сидератов – быстрорастущих культур, улучшающих структуру почвы и обогащающих её азотом. За две недели до высадки основных культур сидераты срезают и запахивают в грунт.

Обязательно проверяют кислотность почвы. Для её снижения вносят доломитовую муку или древесную золу за 2-3 недели до посадок.

Для борьбы с сорняками и вредителями рекомендуется применять превентивные меры, например, обеззараживание почвы биопрепаратами, советует Максим Кошелев. Химические средства допустимы лишь при сильном заражении и в ограниченных объемах. Для сохранения влаги и защиты почвы от перегрева можно использовать мульчирование.

Секреты весенней посадки

За неделю до высадки культур в открытый грунт проводят рыхление и формируют бороздки или лунки. За день до посадки грядки обильно поливают. При высадке растений важно соблюдать севооборот, избегая многолетнего выращивания одних и тех же культур на одном месте, чтобы предотвратить истощение почвы и накопление вредителей.

Максим Кошелев делится лайфхаками: для формирования лунок для рассады можно использовать лотки для яиц, а равномерному посеву семян поможет сложенный лист бумаги.

Весенние посадки в первое время необходимо защищать от возвратных заморозков, особенно в начале мая, предупреждает эксперт. Грядки следует укрывать на ночь спанбондом или пленкой, которые также защитят растения от ветра и солнца.

После установления теплой погоды укрывной материал снимают, а грядки мульчируют для поддержания благоприятной микрофлоры, сохранения влаги и подавления роста сорняков.

Лабораторные исследования

Для получения обильного урожая важно позаботиться о почве и определить её состав, напоминает специалист. Лабораторные исследования помогают выявить дефицит питательных веществ и скорректировать внесение удобрений.

Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) служат индикатором фекального загрязнения почвы. Лабораторный анализ и выявление отклонений позволяют своевременно принять меры по восстановлению плодородия почв, что является залогом хорошего урожая.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

Как ухаживать за клубникой в Сибири в апреле — советы агронома

Автор: Марина Санькова

Апрель в Сибири — время обманчивое: солнечные лучи уже могут греть, но ночные заморозки не исключены. Тем не менее именно в этот период закладывается основа будущего урожая клубники.

Портал Gorsite.ru поделился информацией о том, что можно и нужно сделать с ягодными кустами в конце апреля, а также, в какое время ее будет правильно подкормить.

С 18 апреля в Новосибирской области запустят 15 дачных маршрутов

Автор: Оксана Мочалова

С наступлением тепла в регионе традиционно меняется транспортная система. Власти и перевозчики переходят на летний график, открывают новые направления и увеличивают количество рейсов. Главная цель — чтобы жители области могли без проблем добираться до своих участков, а заодно и путешествовать по региону с большим комфортом.

Особенностью сезона 2026 года в Новосибирской области является тот факт, что дачные маршруты не открываются все сразу. Всё упирается в дороги и снег. Как объяснил замминистра транспорта Евгений Тюрин, даты старта в разных районах различаются из-за погодных условий и состояния проездов к участкам. Например, с 18 по 25 апреля в регионе заработают межмуниципальные и муниципальные маршруты. Всего добавят 15 направлений.

От штрафа до тюрьмы: что нужно знать о запрещенных в России растениях

Автор: Марина Санькова

В Российской Федерации действует законодательно закрепленный перечень растений, культивирование которых строго запрещено. Этот список, в котором фигурируют растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, нашел отражение в Уголовном кодексе. В связи с этим, лица, нарушающие данный запрет, будь то выращивание или даже хранение семян запрещенных растений, могут столкнуться с административной ответственностью в виде штрафа или уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы на определенный срок. Данная статья посвящена обзору растений, выращивание которых на личных приусадебных участках категорически не допускается.

Первоначальный перечень растений, находящихся под запретом из-за присутствия в их составе наркотических и психотропных компонентов, был опубликован 27 ноября 2010 года. Последующее обновление данного списка произошло 17 февраля, когда в него были добавлены три новых вида: Турбина щитковидная, Гармала и Ипомея трехцветная.

Секреты обильного урожая: как правильно сочетать овощи на грядке

Автор: Марина Санькова

Когда вы уже запаслись семенами, наступает не менее ответственный этап – планирование будущих посадок.

Опытные аграрии ведут специальный журнал, где фиксируют схемы посадок с учетом принципов севооборота. Специалисты ФГБУ «ЦОК АПК» отмечают, что данная система часто недооценивается из-за кажущейся сложности, хотя простое соблюдение правил чередования культур существенно повышает урожайность.

Инфекции под солнцем: как обезопасить себя на даче

Автор: Марина Санькова

Приближается дачный сезон, требующий внимания не только к садовым делам, но и к собственному самочувствию. Какие недуги чаще всего подстерегают любителей загородного отдыха? Когда активизируются клещи и какова их опасность? Как минимизировать риск заболеваний? На эти и другие вопросы ответит Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, инфекционист ИНВИТРО.

Все заболевания, с которыми можно столкнуться на даче, условно делятся на инфекционные и неинфекционные. Однако наибольшую опасность для дачников представляют именно инфекции. Их существует множество, и они могут передаваться через укусы насекомых, употребление загрязненной воды или контакт с почвой, а также из-за пренебрежения гигиеной. Риск заражения возрастает в начале и разгар сезона, когда люди активно трудятся на грядках, собирают урожай и проводят больше времени на свежем воздухе.

В четырех районах Новосибирской области введен режим ЧС из-за уборки урожая

Автор: Артем Рязанов

В четырех районах Новосибирской области — Черепановском, Тогучинском, Куйбышевском и Колыванском — ввели режим ЧС из-за сложностей с уборкой урожая. Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщил об этом ТАСС. Причина — неблагоприятные погодные условия.

На оперативном совещании в правительстве речь шла о двух районах. Кроме того, Шинделов отмечал, что власти Убинского и Венгеровского районов также рассматривают возможность введения режима ЧС.

