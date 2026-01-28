В Новосибирске объявлен аукцион на строительство блока «В» Академпарка

Технопарк Новосибирского Академгородка (АО «Академпарк») объявил открытый аукцион на выполнение работ по строительству второй очереди Центра коллективного пользования. Проект реализуется в рамках масштабной программы развития инфраструктуры Технопарка на 2021-2027 годы.

Предметом аукциона является возведение блока «В» многофункционального здания №1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,536 млрд рублей. Источником финансирования выступает областной бюджет Новосибирской области.

Объект представляет собой современное 12-этажное здание с одним подземным этажом. Основные технико-экономические показатели: общая площадь здания — 11 725,2 кв. метров, строительный объем — 50 813 кв. метров, площадь застройки — 1 730,6 кв. метров.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ, включающий общестроительные, отделочные, монтаж инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, связи, пожаротушения) и благоустройство прилегающей территории.

Срок выполнения строительно-монтажных работ превышает полтора года и составляет 699 календарных дней с момента заключения контракта (около 23 месяцев). Общий срок действия контракта, включая все этапы взаимодействия заказчика и подрядчика, составляет 716 календарных дней (23,5 месяцев). Начало работ не предусматривает отсрочки и должно последовать незамедлительно после подписания договора.

В декабре 2024 года АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» получил разрешение на строительство первых двух блоков («А» и «Б») здания №1 высотой 13 этажей и площадью 16,8 тысяч кв метров. Сдача запланирована на июнь 2028 года. В марте 2025 оператор объявил торги по выбору подрядчика для строительства первого здания «Центров коллективного пользования». Стартовая цена контракта составляла 2,5 млрд рублей. Победителем стала красноярская компания ООО «Реалстрой». В августе 2025 года, для блока «В» было получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский Биотехнопарк передают областному Миннауки.