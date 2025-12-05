Две тысячи семей в Новосибирске получили улучшенный интернет

В Новосибирске цифровая экосистема МТС расширила сеть домашнего интернета. Благодаря модернизации и установке нового оборудования, около 2000 семей в Дзержинском районе теперь могут пользоваться его улучшенной версией.
Усовершенствования затронули жилые дома в микрорайонах Золотая Нива, Берёзовая роща, Фрунзенский и Авиастроителей, жилые комплексы Red Fox и Grando, а также улицы Есенина и Коминтерна.
По словам Алексея Пахомова, директора МТС в Новосибирской области, модернизация стационарной сети в жилых домах является приоритетным направлением работы компании в регионе. Продолжается стабильное расширение доступа к интернету для горожан с акцентом на развитие как мобильной связи, так и домашнего интернета. Ранее в текущем году улучшенный интернет стал доступен для жителей части Октябрьского, Советского, Первомайского, Калининского и Заельцовского районов Новосибирска, а также для трех тысяч жителей Бердска.
Фото: ru.freepik.com/Автор: drobotdean
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru