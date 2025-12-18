Психологические ловушки аферистов: как не отдать деньги мошенникам

В основе подобных атак лежит искусное психологическое манипулирование. Преступники, выдавая себя за сотрудников банковской службы безопасности или представителей правоохранительных органов, создают у жертвы паническое настроение, убеждая в серьезной угрозе для ее сбережений. Под предлогом «обеспечения защиты» или «временного хранения в безопасном месте» злоумышленники настойчиво требуют немедленно снять деньги и передать их курьеру или оставить в заранее оговоренных укрытиях (например, в почтовом ящике).

Дмитрий Саранцев, заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ, отметил, что в связи с повышением эффективности банковских систем, отслеживающих мошеннические операции, преступники массово переключились на схемы с использованием наличных денег. Этот способ стал для них более привлекательным, поскольку такие транзакции выявить сложнее. Важно понимать, что денежные средства будут в безопасности только на счете, который вы лично открыли в вашем банке.

Действенные меры предосторожности: