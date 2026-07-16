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Общество Технологии

Психоневрологический интернат в НСО покупает интеллектуального робота за 1,3 млн ₽

Автор: Мария Гарифуллина

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Подобных роботов приобретают для работы на выставках и в музеях

Успенский психоневрологический интернат, расположенный в Мошковском районе Новосибирской области, покупает сервисного робота с искусственным интеллектом. Процедура закупки состоялась в июне текущего года. Начальная цена контракта составляет 1,3 миллиона рублей.

Согласно документам закупки, интернат решил приобрести робота модели AI Xiaoyu YT-1-13 PRO или сопоставимое с ним устройство. Робот должен быть ростом не менее 120 сантиметров, оснащен сенсорным экраном диагональю не менее 13,3 дюйма. Он должен уметь распознавать лица и голос, вести диалог, отвечать на вопросы, петь, танцевать, рассказывать истории и проводить экскурсии по заданному маршруту. Максимальная скорость движения составляет 1,2 метра в секунду. Устройство оснащено лазерным радаром с дальностью измерения до 25 метров и камерой с разрешением не менее 8 мегапикселей.

В техническом задании указано, что робот предназначен для встречи посетителей и снижения нагрузки на персонал учреждения. Он должен помогать в выполнении задач по приветствию гостей, обладать интеллектуальным внешним видом, а также поддерживать работу с базами знаний и отвечать на профессиональные вопросы.

 

Ранее редакция рассказывала о появлении робота-уборщика в новосибирском ТЦ и о роботе-консьерже в одном из новосибирских ЖК.

Изображение сгенерировано нейросетью Алиса

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Рубрики : Общество Технологии

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : роботы роботизация искусственный интелект

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Хроника топливного кризиса: в Новосибирске очереди к АЗС стали длиннее, цены на бензин снова выросли

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские автовладельцы, ежедневно стоящие в очередях за топливом или наблюдающие за происходящим на АЗС на привычных маршрутах, отмечают сразу несколько негативных изменений. Водители считают, что пока рано говорить о пике кризиса и уж тем более о стабилизации ситуации. Infopro54 поговорил с теми, кто пока не отказался от поездок на автомобиле и вынужден искать бензин.

По наблюдениям водителей, в Новосибирске сократилось количество работающих заправок. Если в начале кризиса преимущественно закрывались станции независимых нефтетрейдеров, то к середине июля проблема потребители стали чаще говорить о неработающих заправках «Газпромнефти».

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Новосибирские врачи обновляют знания по экзотическим венерическим заболеваниям

Автор: Юлия Данилова

В России растет количество завозных экзотических инфекций, о которых врачебное сообщество чаще всего забыло. В Новосибирской области сейчас запускают цикл лекций, чтобы напомнить медикам о старых/новых заболеваниях. Об этом сообщила главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный специалист по дерматовенерологии и косметологи региона Виктория Онипченко.

—  Может пока до нас не доходят пациенты. Или наше медицинское сообщество не может их выявить, — добавила она.

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Грузовиков стало больше: как изменилась дорожная обстановка в Новосибирске во время топливного кризиса

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске, на фоне дефицита бензина и дизтоплива, продолжается перестройка транспортной системы. После стабильного июня, когда трафик в будни и в выходные был стабильно высоким, в июле началось его резкое снижение.

В конце июня (22 июня –28 июня) интенсивность движения в будни находилась на уровне 394–417 тыс. ед./сут, с пиком в пятницу. Выходные традиционно показали спад примерно на 20 % относительно будней. Доля грузового транспорта в будни составляла 8,25–8,98 %, в выходные — около 5,57 %.

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Более 100 ДТП в Новосибирской области произошли по вине пешеходов

Новосибирская область демонстрирует устойчивую положительную динамику сразу в двух сегментах дорожной статистики за первое полугодие 2026 года — по числу наездов на пешеходов по вине самих пешеходов, а также по ДТП с участием детей‑пешеходов. Данные подготовлены на основе статистики, опубликованной на сайте гибдд.рф.

Исследование «ПромРейтинг» выявило, что Новосибирская область занимает шестое место в антирейтинге регионов по количеству ДТП с наездами на пешеходов, совершенных по их вине. В прошлом году произошло 108 таких случаев, что на 23,4 % меньше, чем в аналогичный период. Для сравнения, в некоторых регионах, например, в Дагестане, число таких ДТП выросло на 39,7 %, а в Санкт-Петербурге — на 21,1 %.

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Со времен пандемии в Новосибирске начала расти заболеваемость сифилисом

Автор: Юлия Данилова

С 2020-2021 года в Новосибирской области наблюдается рост выявляемости больных сифилисом и другими инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Об этом сообщила главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный специалист по дерматовенерологии и косметологии региона Виктория Онипченко.

— Это связано с тем, что до пандемии ряд профилактических мероприятий дал свой результат, поэтому шла устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Период пандемии дал нам резервуар латентной инфекции, — отметила она.

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«Ну как, уже известно?»: новосибирские родители сутками «сидят» в списках вузов, отслеживая рейтинги детей

ЕГЭ сдан, документы поданы, приёмная комиссия работает со списками — и наступает период, который психологически часто оказывается тяжелее самого экзамена. Формально самое трудное уже позади. Фактически семья входит в несколько недель неопределённости, и то, как родители проведут эти недели, во многом определит, с каким внутренним состоянием их ребёнок войдёт во взрослую, самостоятельную часть своей жизни — студенчество.

— Экзамен сдан, но напряжение в доме нередко не спадает, а меняет форму. Родители, вместо того чтобы выдохнуть, начинают тревожиться о вещах, на которые уже не могут повлиять: о проходном балле, о конкурсе, о позиции в рейтинговом списке. Эта тревога редко остаётся при себе. Ребёнок считывает эмоциональное состояние взрослых почти безошибочно, даже если те не произносят вслух ни слова беспокойства, и интерпретирует родительское напряжение как подтверждение собственных опасений, — рассуждает Юлия Дружинина, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ.

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