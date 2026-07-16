Психоневрологический интернат в НСО покупает интеллектуального робота за 1,3 млн ₽

Успенский психоневрологический интернат, расположенный в Мошковском районе Новосибирской области, покупает сервисного робота с искусственным интеллектом. Процедура закупки состоялась в июне текущего года. Начальная цена контракта составляет 1,3 миллиона рублей.

Согласно документам закупки, интернат решил приобрести робота модели AI Xiaoyu YT-1-13 PRO или сопоставимое с ним устройство. Робот должен быть ростом не менее 120 сантиметров, оснащен сенсорным экраном диагональю не менее 13,3 дюйма. Он должен уметь распознавать лица и голос, вести диалог, отвечать на вопросы, петь, танцевать, рассказывать истории и проводить экскурсии по заданному маршруту. Максимальная скорость движения составляет 1,2 метра в секунду. Устройство оснащено лазерным радаром с дальностью измерения до 25 метров и камерой с разрешением не менее 8 мегапикселей.

В техническом задании указано, что робот предназначен для встречи посетителей и снижения нагрузки на персонал учреждения. Он должен помогать в выполнении задач по приветствию гостей, обладать интеллектуальным внешним видом, а также поддерживать работу с базами знаний и отвечать на профессиональные вопросы.

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