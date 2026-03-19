Пункты соцпомощи при изъятии скота создали в пяти районах Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В этих центрах можно подать заявление на выплаты и получить консультацию по мерам поддержки

В пяти районах Новосибирской области развернули мобильные пункты социальной помощи, где люди могут подать заявления на выплаты и получить консультации по мерам поддержки в связи с изъятием сельскохозяйственных животных из-за вспышек пастереллеза и бешенства. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Государство дает ресурс, а семья направляет его на выход из кризиса. Мы будем сопровождать. Специалисты минтруда и соцразвития Новосибирской области ведут адресную работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации в связи с изъятием сельскохозяйственных животных. На сегодняшний день мобильные группы ведомства работают в пяти пострадавших населенных пунктах, обеспечивая оперативный прием заявлений на оказание социальной помощи и консультирование по вопросам долгосрочной поддержки, — говорится в сообщении.

Министерство получило из областного бюджета свыше 80 миллионов рублей на эти цели. Особенно активно мероприятия проходят в Купинском районе: с 16 марта там обработали 40 заявлений, и помощь будет оказана 117 семьям. В Баганском районе выплаты назначены для 13 семей, а в Ордынском подготовлены информационные материалы для 58 семей. В Карасукском районе специалисты провели консультации для 16 семей.

Жителям предлагают не только материальную поддержку, но и заключить социальные контракты, которые помогут семьям возродить личное подсобное хозяйство.

В настоящее время, по информации из правительства региона, выплаты уже получили 16 семей. Прием заявлений продолжается. Например, в Купинском районе следующий выезд мобильного пункта запланирован на пятницу.

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области объявило о выявлении очагов пастереллеза в пяти районах региона, а также более 50 очагов бешенства. В этих зонах проводится изъятие сельскохозяйственных животных. В управлении ветеринарии области пояснили, что пастереллез приобрел неизлечимую форму из-за мутации возбудителя. Среди факторов, способствовавших вспышке заболевания, были названы небрежное ведение личных подсобных хозяйств, скученное содержание коров и отказ от вакцинации. В связи с этим на территории всей области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат Илюхин потребовал расследовать изъятие скота у селян.

Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области из официальной группы ведомства ВКонтакте

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжается работа по изъятию животных в населенных пунктах, где зафиксированы вспышки пастереллеза. 19 марта на встрече с журналистами руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов сообщил, что всего планируется изъятие скота примерно у 170 семей. Речь идет о ЛПХ, фермерские хозяйства в это число не входят.

На сегодняшний день изъятия завершены в трех населенных пунктах из шести, попавших в карантинные зоны. Работа продолжается еще в трех селах. Как отметил Сергей Нешумов, график изъятий и сроки завершения этой работы зависят от ряда факторов.

На базе новосибирского колледжа создадут кластер для химической отрасли

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева выступит базой для создания образовательно-производственного кластера в химической отрасли. Перспективы участия в федеральном проекте «Профессионалитет» обсудили 18 марта на встрече с заместителем губернатора Валентиной Дудниковой. Колледж, являющийся Ресурсным центром химических технологий региона, готовит кадры для машиностроительной, радиотехнической и химической промышленности Сибири.

— Создание кластера на базе колледжа позволит повысить качество профессиональной подготовки студентов, усилить взаимодействие образовательных организаций и предприятий, — подчеркнула Валентина Дудникова.

В Новосибирскую больницу поступили 11 детей с анемией из-за скудного питания

Автор: Мария Гарифуллина

В течение одной недели в отделение детской онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы поступили 11 детей с железодефицитной либо В12-дефицитной анемией. Информация об этом размещена в соцсетях медицинского учреждения.

У всех пациентов показатель гемоглобина составлял от 50 до 66 граммов на литр при норме 100–130 граммов на литр. Причиной болезни во всех случаях стало скудное и однообразное питание, из-за которого организм детей недополучал необходимого объема витаминов группы В либо железа. Все дети из социально благополучных семей.

В МВД сообщили о правонарушениях во время изъятия скота в Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области в ходе мероприятий по предотвращению распространения бешенства и пастереллеза сотрудники полиции привлекались для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. В региональном главке МВД сообщили о нескольких фактах административных нарушений, установленных в ходе этой работы.

— В ходе обеспечения деятельности по охране порядка полицейскими установлено несколько граждан, совершивших административные правонарушения. По каждому факту судом вынесено соответствующее решение, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос издания Om1 Новосибирск.

Фудхоллы и фудкорты помогают выживать новосибирским ресторанам

Автор: Юлия Данилова

На начало 2026 года в регионах России работали 53 фудхолла общей площадью 125 тысяч кв. м. Они есть в 31 регионе страны во всех федеральных округах.

За год были открыты лишь семь новых объектов, что почти вдвое меньше, чем в 2024 году (13 новых объектов). В регионах СФО к новичкам относится «Артель» в ТЦ «Квант» в Красноярске. По мнению аналитиков NF GROUP, это свидетельствует о замедлении темпов развития регионального рынка.

В Новосибирске открылся XIII Транссибирский Арт–Фестиваль

17 марта в Новосибирске прошло торжественное открытие XIII Транссибирского Арт–Фестиваля (12+). Традиционным местом старта одного из самых масштабных культурных событий страны стал Государственный концертный зал имени А.М. Каца.

Обширная фестивальная программа этого года включает 18 концертов: 14 из них пройдут в Новосибирске, еще четыре — в Бердске, Искитиме, Карасуке и Краснозерском. Публика увидит концерты классической музыки, джаза, фламенко, две мировые премьеры, выдающихся исполнителей современности. Также запланирована насыщенная образовательная программа.

