Пункты соцпомощи при изъятии скота создали в пяти районах Новосибирской области

В пяти районах Новосибирской области развернули мобильные пункты социальной помощи, где люди могут подать заявления на выплаты и получить консультации по мерам поддержки в связи с изъятием сельскохозяйственных животных из-за вспышек пастереллеза и бешенства. Об этом сообщили в правительстве региона.

Специалисты минтруда и соцразвития Новосибирской области ведут адресную работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации в связи с изъятием сельскохозяйственных животных. На сегодняшний день мобильные группы ведомства работают в пяти пострадавших населенных пунктах, обеспечивая оперативный прием заявлений на оказание социальной помощи и консультирование по вопросам долгосрочной поддержки. — Государство дает ресурс, а семья направляет его на выход из кризиса. Мы будем сопровождать, — говорится в сообщении.

Министерство получило из областного бюджета свыше 80 миллионов рублей на эти цели. Особенно активно мероприятия проходят в Купинском районе: с 16 марта там обработали 40 заявлений, и помощь будет оказана 117 семьям. В Баганском районе выплаты назначены для 13 семей, а в Ордынском подготовлены информационные материалы для 58 семей. В Карасукском районе специалисты провели консультации для 16 семей.

Жителям предлагают не только материальную поддержку, но и заключить социальные контракты, которые помогут семьям возродить личное подсобное хозяйство.

В настоящее время, по информации из правительства региона, выплаты уже получили 16 семей. Прием заявлений продолжается. Например, в Купинском районе следующий выезд мобильного пункта запланирован на пятницу.

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области объявило о выявлении очагов пастереллеза в пяти районах региона, а также более 50 очагов бешенства. В этих зонах проводится изъятие сельскохозяйственных животных. В управлении ветеринарии области пояснили, что пастереллез приобрел неизлечимую форму из-за мутации возбудителя. Среди факторов, способствовавших вспышке заболевания, были названы небрежное ведение личных подсобных хозяйств, скученное содержание коров и отказ от вакцинации. В связи с этим на территории всей области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат Илюхин потребовал расследовать изъятие скота у селян.