Новосибирский депутат Илюхин потребовал расследовать изъятие скота у селян

На внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области разгорелась острая дискуссия. Депутат Вячеслав Илюхин потребовал включить в повестку дня вопрос о нарушении прав сельских жителей при массовом изъятии скота.

Поводом для обращения стали события в нескольких районах области, где, по словам Илюхина, неизвестные лица при участии полиции проводили незаконное изъятие и уничтожение животных. Депутат заявил, что чиновники действовали на основании неопубликованного распоряжения губернатора, которое не является нормативным актом, и игнорировали требования ветеринарного законодательства. Он особо подчеркнул, что диагноз не был подтвержден лабораторно, а людям отказывали в клиническом освидетельствовании. Илюхин акцентировал внимание на том, что процедура изъятия проводилась с нарушениями, а собственники не получили необходимых документов для получения адекватной компенсации.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на обвинения, заявив, что все ветеринарные меры являются строго необходимыми и реализуются в соответствии с федеральными нормами. Он напомнил, что ранее озвученные в зале обвинения в коррупции и нарушениях не находили подтверждения. Он предложил Илюхину оформить депутатский запрос, пообещав предоставить подробный и аргументированный ответ.

Дискуссию продолжил депутат Владимир Ворожцов, который призвал коллег не искать виноватых, а заняться законодательной базой. Он заявил, что власть оказалась под судебными рисками из-за пробелов в областном законе о чрезвычайных ситуациях, где не прописаны четкий порядок действий, выплат и компенсаций. Ворожцов предложил создать рабочую группу для анализа всех недостатков и подготовки нового закона.

В ответ на это Андрей Шимкив заверил, что правительство области уже разработало все необходимые нормативные акты для выплат компенсаций и мер социальной поддержки. Он сообщил, что с начала недели люди уже получают деньги на основании поданных заявлений.

Несмотря на настойчивость Илюхина, требовавшего поставить вопрос на голосование немедленно, большинство депутатов поддержали предложение председателя. Было решено не включать скандальную тему в повестку внеочередной сессии, а тщательно изучить предоставленные материалы и экспертное заключение на заседании аграрного комитета. Илюхин дал согласие на такой формат, попросив провести заседание как можно скорее и пригласить его для участия.

