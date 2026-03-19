Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

Новосибирский депутат Илюхин потребовал расследовать изъятие скота у селян

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Заксобрание отказалось включать вопрос в повестку сессии

На внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области разгорелась острая дискуссия. Депутат Вячеслав Илюхин потребовал включить в повестку дня вопрос о нарушении прав сельских жителей при массовом изъятии скота.

Поводом для обращения стали события в нескольких районах области, где, по словам Илюхина, неизвестные лица при участии полиции проводили незаконное изъятие и уничтожение животных. Депутат заявил, что чиновники действовали на основании неопубликованного распоряжения губернатора, которое не является нормативным актом, и игнорировали требования ветеринарного законодательства. Он особо подчеркнул, что диагноз не был подтвержден лабораторно, а людям отказывали в клиническом освидетельствовании. Илюхин акцентировал внимание на том, что процедура изъятия проводилась с нарушениями, а собственники не получили необходимых документов для получения адекватной компенсации.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на обвинения, заявив, что все ветеринарные меры являются строго необходимыми и реализуются в соответствии с федеральными нормами. Он напомнил, что ранее озвученные в зале обвинения в коррупции и нарушениях не находили подтверждения. Он предложил Илюхину оформить депутатский запрос, пообещав предоставить подробный и аргументированный ответ.

Дискуссию продолжил депутат Владимир Ворожцов, который призвал коллег не искать виноватых, а заняться законодательной базой. Он заявил, что власть оказалась под судебными рисками из-за пробелов в областном законе о чрезвычайных ситуациях, где не прописаны четкий порядок действий, выплат и компенсаций. Ворожцов предложил создать рабочую группу для анализа всех недостатков и подготовки нового закона.

В ответ на это Андрей Шимкив заверил, что правительство области уже разработало все необходимые нормативные акты для выплат компенсаций и мер социальной поддержки. Он сообщил, что с начала недели люди уже получают деньги на основании поданных заявлений.

Несмотря на настойчивость Илюхина, требовавшего поставить вопрос на голосование немедленно, большинство депутатов поддержали предложение председателя. Было решено не включать скандальную тему в повестку внеочередной сессии, а тщательно изучить предоставленные материалы и экспертное заключение на заседании аграрного комитета. Илюхин дал согласие на такой формат, попросив провести заседание как можно скорее и пригласить его для участия.

Ранее редакция сообщала, что федеральные эксперты объяснили причины вспышки пастереллеза в Сибири.

Базовое фото: скриншот с трансляции сессии Заксобрания НСО

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : пастереллез карантин изъятие животных

1 138
0
1
Предыдущая статья
Наталья Кошкина возглавит новосибирский облизбирком
Следующая статья
Сибиряки с начала 2026 года одолжили в Сбере до зарплаты 1,2 млрд рублей

Наталья Кошкина возглавит новосибирский облизбирком

Автор: Артем Рязанов

Наталья Кошкина станет председателем избирательной комиссии Новосибирской области. Об этом сообщила областная комиссия, ссылаясь на предложение Центризбиркома.

— Должность председателя Избирательной комиссии Новосибирской области стала вакантна в связи с выходом прежнего руководителя комиссии Ольги Анатольевны Благо на пенсию, — говорится в сообщении Новосибирского облизбиркома.

Читать полностью

20 марта мусульмане Новосибирской области встретят Ураза-байрам

Автор: Артем Рязанов

С раннего утра 20 марта верующие придут в мечети области для участия в праздничной молитве. В главных мечетях города на улицах Мира и Красина ожидается, что соберутся свыше 10 тысяч верующих.

После завершения молитвы празднование продолжается в кругу семьи. Женщины традиционно занимаются приготовлением праздничных блюд и встречают гостей. Мужчины вместе с детьми отправляются к родственникам и соседям, чтобы поздравить их с окончанием священного месяца Рамадан. Эта традиция объединяет людей разных национальностей, а праздничное меню обычно зависит от семейных и национальных предпочтений.

Читать полностью

Болезнь начала мутировать: причины вспышки пастереллеза в Сибири объяснили федеральные эксперты

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области работает группа экспертов из Москвы под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. По итогам первого дня работы стали известны причины вспышек заболевания среди сельхозживотных: январские аномальные морозы в Западной Сибири.

— Заражение скота чаще происходит через корма, так как возбудитель содержится в почве и устойчив к низким температурам. Массовость связана со снижением иммунитета животных на фоне стресса из-за резких перепадов температур, — заявили эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Читать полностью

Количество секонд-хендов в Новосибирске рухнуло на четверть

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирска всё чаще предпочитают ремонтировать имеющиеся вещи покупке новых. Эту тенденцию подтверждает статистика: за последние три года количество ателье по ремонту одежды в городе выросло, в то время как число секонд-хендов заметно сократилось. К таким выводам пришли аналитики геосервиса 2ГИС, изучив динамику числа организаций в крупнейших городах страны.

Сейчас в Новосибирске работает 505 ателье, специализирующихся на ремонте одежды. Это на 4,3% больше, чем в феврале 2024 года. Город следует за общероссийским трендом — в целом по стране число таких мастерских выросло на 12%, достигнув 10,5 тысячи точек.

Читать полностью

В Новосибирске призывают не допустить «некрошоу» на выставке ритуальной сферы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в публичном пространстве начали критиковать готовящуюся выставку «Сибирь – Ритуал 2026». Андрей Свиридов, член Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, написал обращение к широкому кругу лиц под заголовком «Новосибирску не нужно очередное "некрошоу"». Документ есть в распоряжении редакции.

Андрей Свиридов в своем письме напоминает истории выставок, которые в разных городах проводила компания «Некрополь», и об общественном резонансе, который они вызывают.

Читать полностью

Новосибирский аэродром «Мочище» оспаривает десятикратный рост тарифов за землю

Автор: Артем Рязанов

Региональная общественная организация (РОО) «Аэродром «Мочище» подала апелляцию в Седьмой арбитражный апелляционный суд. Компания оспаривает решение новосибирского суда, который в феврале 2025 отказал ей в пересмотре 10-кратного увеличения арендной платы за землю. Представители аэродрома требовали пересмотреть это решение, принятое региональным департаментом земельных и имущественных отношений.

Напомним, в ноябре 2024 года администрация Новосибирского сельского района заключила с РОО «Аэродром «Мочище» договор аренды земельного участка площадью 1,23 миллиона квадратных метров. Размер арендной платы в договоре установлен как регулируемый.

Читать полностью
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности