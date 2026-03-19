В Новосибирске зафиксировали рост использования ИИ на рабочих созвонах в 7 раз

Зимний период 2025-2026 года ознаменовался активностью пользователей платформы для делового общения МТС Линк, что было зафиксировано цифровой экосистемой МТС. Новосибирская область заняла четвертую позицию среди всех регионов России по данному показателю. Особо выделяется корпоративный мессенджер, где наблюдался значительный рост пользовательской активности. Число сообщений, отправляемых в среднем за сутки в течение декабря, января и февраля, возросло в 2,6 раза.

Столица Сибири уступает по этому показателю только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Общее количество онлайн-встреч жителей региона, проведенных на платформе, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, зафиксирован семикратный рост использования новосибирцами функций платформы, базирующихся на искусственном интеллекте. Во время видеоконференций пользователи из Новосибирской области наиболее часто применяли опции затемнения фона и использования масок. Также отмечается активное использование функции транскрибации встреч, которая позволяет автоматически преобразовывать речь в текст и формировать краткое резюме обсуждаемых вопросов.

Согласно заявлению директора МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, активное применение российских платформ для коммуникации новосибирскими компаниями свидетельствует о том, что отечественные разработки теперь представляют собой полноценные и функциональные инструменты для ведения бизнеса.