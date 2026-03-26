Новосибирцы больше не смогут узнавать степень загрязнения атмосферы в городе

В 2025 году были приняты изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосфере. С 1 марта 2026 года такие прогнозы касаются всех городских и сельских поселений Новосибирской области в целом. Они направлены на регулирование деятельности выбросов предприятий, которые относятся к первой, второй и третьей категории и влияют на экологическую обстановку. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

— С 1 марта мы приступили к выпуску общих прогнозов НМУ, которые будут размещаться на нашем сайте. Они обязывают предприятия, регулировать выбросы в атмосферный воздух. При этом прогнозов со степенью опасности не будет, — подчеркнула Лапчик.

Она особо отметила, что прогнозы неблагоприятных метеорологических условий не равны прогнозу «чёрного неба».

— Новые прогнозы будут основываться только на синоптической ситуации. Например, если прогнозируется, что будет слабый ветер и отсутствие осадков в течение 9-12 часов непрерывно, то мы выпускаем прогноз: «с 18 часов сегодняшнего дня до пятнадцати часов завтрашнего дня на территории городских и сельских поселениях Новосибирской области складываются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей». Без всяких степеней: первая, вторая и третья, — пояснила начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Для предприятий, которые относятся к первой категории, метеорологи будут выпускать специализированные прогнозы со степенью загрязнения в интересах этих предприятий.

— Это будут индивидуальные прогнозы, которые не будут размещаться в свободном доступе. Мы их будем выпускать по заказу предприятий и доводить до них прогноз неблагоприятных метеоусловий. Для всех остальных предприятий, не относящихся к первой категории, прогнозы общего пользования будут размещаться на сайте. Специализированные прогнозы вы там не найдёте, — резюмирована Анна Лапчик.

По данным за февраль 2026 года, низкий уровень загрязнения фиксировался в Калининском районе Новосибирска, повышенный уровень — в Заельцовском, Центральном, Дзержинском, Кировском, Ленинском, Первомайском и Советском районах. Западно-Сибирским ЦМС на 10 постах во всех административных районах города наблюдения проводятся ежедневно, кроме воскресенья. Контроль проводится за содержанием в атмосфере взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, бенз(а)пирена, сероводорода, фенола, сажи, фторида водорода, аммиака, формальдегида и металлов, уточняется на сайте организации.

В феврале 2026 года уровень загрязнения атмосферы города метеорологи оценивали как повышенный (взвешенные вещества СИ=1,4 НП=1,5%, фенол СИ=1,4 НП=1,6%; оксид углерода СИ=1,6 НП=1,5%).

В Бердске уровень загрязнения атмосферы города в феврале также определен, как повышенный (взвешенные вещества СИ=1,1 НП=6,0%, оксид углерода СИ=1,1 НП=4,5%). В Искитиме, как высокий (взвешенные вещества СИ=1,4 НП=16,4%, оксид углерода СИ=1,2 НП=6,0 %).

