Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка под Новосибирском намечен на осень

За год на площадке, где под Новосибирском должен был строиться экотехнопарк, ничего не изменилось. Об этом сообщил общественник, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов. Во время рабочей поездки депутата Госдумы Дмитрия Новикова (Михаилов является его помощником в регионе. — Ред.) в Новосибирск, они посетили несколько локаций в городе.

— По пути специально остановились посмотреть, как продвигается стройка Экотехнопарка, где резиденты должны осуществлять переработку вторичных отходов. Ничего за год не изменилось. Парк возле Верх-Тулы, который еще в 2024 году должен был заработать, не завершен. Почти полтора миллиарда бюджетных средств пока ушли в никуда, — констатировал Михайлов.

В ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) сообщили, что договор на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, разработке проектной, сметной и рабочей документации, получению государственных экспертиз, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию инфраструктуры экопромышленных парков был заключен в декабре 2022 года с АО «ГК «ЕКС».

— В настоящее время ведется строительство здания научно-технического центра, коммунальной инфраструктуры, зданий и сооружений парка, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Ввод в эксплуатацию Экопромышленного парка Новосибирской области запланирован на 31.10.2026.

— На данный момент договоры на субаренду на территории Экопромышленноного парка Новосибирской области заключены со следующими резидентатами: ООО «Сибирское стекло» (переработка стекла, стеклобоя, стеклянной тары), ООО «НАХОДКА РАЗВИТИЕ» (производство трубы и втулки для намотки материалов из гранул ПНД, ПВД), ООО «БРИДЖ КОНТРАКТ» (промышленный комплекс рециклинга полимеров), — сообщили в ППК «РЭО».

Как изменилась стоимость проекта с момента старта его реализации в компании не уточнили.

Напомним, совет по инвестициям согласовал проект по созданию экопромышленного парка в Новосибирске в 2022 году. Инициатором его создания было ООО «Экологический цифровой оператор» (Москва, создана в июле 2021 года, УК — 10 тысяч рублей). В составе парка были запланированы научно-технический центр, транспортная, энергетическая, коммунальная инфраструктура. Проектом предусмотрены площади, на которых может разместиться производство полимер-песчаных изделий, синтепона, утилизация элементов питания, ПЭТ-отходов, стекла, пластиковой и многокомпонентной упаковки, макулатуры. Объем инвестиций в инфраструктуру ЭПП на тот момент превышал 1 млрд рублей. В качестве потенциальный резидентов назывались пять компаний, которые были готовы создать в общей сложности восемь производств: ООО «Пластиндустрия», ООО «Демеркуризация», ООО «Тайгер-Сибирь», ООО «Гофра Коллектинг» и ООО ТБО. Компании были готовы инвестировать в проект около 650 млн рублей и перерабатывать более 100 тысяч тонн коммунальных и промышленных отходов в год.

Сроки ввода экотехнопарка неоднократно переносились, а потенциальные резиденты менялись.

В 2025 году «Тайгер-Сибирь» ушла с рынка раздельного сбора отходов в Новосибирске и сократила объем переработки вторсырья на своих предприятиях.

В конце 2025 года участники рынка вторсырья заявили о кризисе раздельного сбора отходов в Новосибирске.

При этом гендиректор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов, выступая на февральском комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента в 2026 году, сообщил, что в 2025 году при сортировке коммунальных отходов в Новосибирской области было получено 8000 вторичных материальных ресурсов, на 139% больше, чем в 2024 году.

Ранее редакция сообщала о том, что мусорные концессии в Новосибирске подорожали с 3 до 14 млрд рублей каждая.