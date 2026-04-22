Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка под Новосибирском намечен на осень

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Сроки запуска объекта уже несколько раз сдвигались

За год на площадке, где под Новосибирском должен был строиться экотехнопарк, ничего не изменилось. Об этом сообщил общественник, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов. Во время рабочей поездки депутата Госдумы Дмитрия Новикова (Михаилов является его помощником в регионе. — Ред.) в Новосибирск, они посетили несколько локаций в городе.

— По пути специально остановились посмотреть, как продвигается стройка Экотехнопарка, где резиденты должны осуществлять переработку вторичных отходов. Ничего за год не изменилось. Парк возле Верх-Тулы, который еще в 2024 году должен был заработать, не завершен. Почти полтора миллиарда бюджетных средств пока ушли в никуда, — констатировал Михайлов.

В ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) сообщили, что договор на выполнение работ по проведению инженерных изысканий, разработке проектной, сметной и рабочей документации, получению государственных экспертиз, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию инфраструктуры экопромышленных парков был заключен в декабре 2022 года с АО «ГК «ЕКС».

— В настоящее время ведется строительство здания научно-технического центра, коммунальной инфраструктуры, зданий и сооружений парка, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Ввод в эксплуатацию Экопромышленного парка Новосибирской области запланирован на 31.10.2026.

— На данный момент договоры на субаренду на территории Экопромышленноного парка Новосибирской области заключены со следующими резидентатами: ООО «Сибирское стекло» (переработка стекла, стеклобоя, стеклянной тары), ООО «НАХОДКА РАЗВИТИЕ» (производство трубы и втулки для намотки материалов из гранул ПНД, ПВД), ООО «БРИДЖ КОНТРАКТ» (промышленный комплекс рециклинга полимеров), — сообщили в ППК «РЭО».

Как изменилась стоимость проекта с момента старта его реализации в компании не уточнили.

Напомним, совет по инвестициям согласовал проект по созданию экопромышленного парка в Новосибирске в 2022 году. Инициатором его создания было ООО «Экологический цифровой оператор» (Москва, создана в июле 2021 года, УК — 10 тысяч рублей). В составе парка были запланированы научно-технический центр, транспортная, энергетическая, коммунальная инфраструктура. Проектом предусмотрены площади, на которых может разместиться производство полимер-песчаных изделий, синтепона, утилизация элементов питания, ПЭТ-отходов, стекла, пластиковой и многокомпонентной упаковки, макулатуры. Объем инвестиций в инфраструктуру ЭПП на тот момент превышал 1 млрд рублей. В качестве потенциальный резидентов назывались пять компаний, которые были готовы создать в общей сложности восемь производств: ООО «Пластиндустрия», ООО «Демеркуризация», ООО «Тайгер-Сибирь», ООО «Гофра Коллектинг» и ООО ТБО. Компании были готовы инвестировать в проект около 650 млн рублей и перерабатывать более 100 тысяч тонн коммунальных и промышленных отходов в год.

Сроки ввода экотехнопарка неоднократно переносились, а потенциальные резиденты менялись.

В 2025 году «Тайгер-Сибирь» ушла с рынка раздельного сбора отходов в Новосибирске и сократила объем переработки вторсырья на своих предприятиях.

В конце 2025 года участники рынка вторсырья заявили о кризисе раздельного сбора отходов в Новосибирске.

При этом гендиректор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов, выступая на февральском комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента в 2026 году, сообщил, что в 2025 году при сортировке коммунальных отходов в Новосибирской области было получено 8000 вторичных материальных ресурсов, на 139% больше, чем в 2024 году.

Ранее редакция сообщала о том, что мусорные концессии в Новосибирске подорожали с 3 до 14 млрд рублей каждая. 

Иллюстрация – скрин из видео, предоставленного Михаилом Михайловым.

Предпринимателей осудили за валютные махинации на миллионы рублей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело против двух жителей региона, 47 и 50 лет. Их признали виновными в незаконных валютных операциях с использованием подставных юридических лиц.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемые в период с 10 января 2019 года по 28 мая 2020 года осуществляли незаконные валютные операции. Они переводили денежные средства в иностранной валюте на счета организаций-нерезидентов, зарегистрированных в Китайской Народной Республике.

Количество фитнес-центров в Новосибирске резко сократилось

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске на март 2026 года работали 412 фитнес-центров. Это на 9,3% меньше, чем годом ранее. Такую статистику привели аналитики геосервиса «2ГИС». При этом 83% горожан живут в 15 минутах ходьбы от ближайшего клуба, то есть с проблем с доступом к инфраструктуре здорового образа жизни не испытывают.

Средняя стоимость абонемента в Новосибирске на март 2026-го составляла 3666 рублей и практически не изменилась с 2025-м (+1%). Абонемент на год стоит 23 тысячи рублей — это 26% от средней ежемесячной зарплаты новосибирца. То есть разовая сумма, которую нужно выложить за тренировки, для среднего жителя региона довольно существенна.

Эпоха перемен в личном банкротстве: что нужно знать должникам и кредиторам

Кредитные учреждения уделяют повышенное внимание проверке процедур банкротства и своих клиентов, а судебные органы ужесточают ответственность за недобросовестные действия. Общий тренд на рынке — стремление к прозрачности и этичности. Об основных тенденциях в сфере личного банкротства рассказал студентам Сибирского института управления (филиал Президентской академии) Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.

По мнению Жорова, институт банкротства — это цивилизованный инструмент, позволяющий должникам по всему миру справляться с финансовыми трудностями, когда иные методы, такие как рассрочки или реструктуризация, оказываются неэффективными. В России этот механизм существует около десяти лет и, по мнению заместителя председателя, уже достиг мирового уровня.

Выручка новосибирских застройщиков за квартал упала на 44%

Автор: Юлия Данилова

Выручка новосибирских застройщиков от продажи квартир в первом квартале 2026 года составила 24,8 млрд рублей. Это почти на 44% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В целом по стране падение составило 39% — до 1,2 трлн рублей.

Больше всего выручка просела у девелоперов Тюмени — на 50%, Москвы — 46%, а также Ростовской области — на 45%.

Производитель обоев из Бердска ликвидируется

Автор: Юлия Данилова

Бердская фабрика по производству обоев «Элизиум» закрывается. Об этом сообщил Бердск-Онлайн со ссылкой на работников предприятия. Информацию изданию также подтвердила замглавы города, инвестиционный уполномоченный Бердска Вера Шляхто.

— К сожалению, закрывают предприятие. Администрацию города поставили в известность о ликвидации фабрики, — пояснила Вера Шляхто.

Новосибирских курильщиков с большим стажем отправят на томографию

Автор: Юлия Данилова

В общей структуре онкозаболеваний в Новосибирской области рак трахеи, бронхов и легкого занимает второе место. У мужчин эта локализация лидирует, они болеют раком легкого в три таза чаще женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 65–69 лет, риск развития болезни увеличивается на 10 % с каждым прожитым годом. Об этом сообщил Минздрав Новосибирской области.

Для выявления онкологии на ранних стадиях с апреля 2026 года в регионе ввели дополнительное исследование: КТ органов грудной клетки. На процедуру врачи будут направлять граждан от 50 до 75 лет со стажем курения более 30 лет.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
