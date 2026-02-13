Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Бизнес

Регионы Сибири начали поставлять уголь в Панаму, а удобрения — в Мозамбик

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Предприниматели округа также заключили первые контракты с партнерами в Палестине и Саудовской Аравии

Лидеры экспорта

Сибирский федеральный округ специализируется на экспорте. Экспортные операции по итогам 2025 года составляют 74% внешнего товарооборота СФО. По физическому объёму товарооборота округ занимает второе место в России, по стоимостному — четвертое. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

При этом по ряду товаров на Сибирь приходится львиная доля российского экспорта:

  • алюминий необработанный — 94%,
  • горох — 94%,
  • панты марала — 81%,
  • цирконий — 81%,
  • целлюлоза — 74%,
  • необработанное олово — 73%,
  • семена подсолнечника — 66%,
  • проволока алюминиевая — 66%,
  • овес — 62%,
  • руды и концентраты цинковые — 53%.

Завязаны на Азию

Продолжает развиваться товарооборот регионов округа с азиатскими странами. По итогам 2025 года уже 49% внешнеторговых операций приходится на Китай. Далее идут Казахстан (7%), Индия (6%), Турция (5%) и Республика Корея (4%).

— Для Сибири Китай всегда был основным торговым партнёром. В последнее время этот тренд усиливается и с другими странами Азии. В совокупности их доля выросла с 54% в 2019 году до 89% к 2025. Основной скачок произошел в 2022 году. На втором месте страны Евразийского экономического союза: рост с 7,5% в 2019 году до 12% в 2025. Основные наши торговые партнёры в ЕАЭС — это Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения, — пояснил Дмитрий Колыханов.

В целом в 2025 году регионы округа торговали со 156 странами мира. В списке новых партнеров Мозамбик (экспорт удобрений), Палестина (экспорт алюминия), Панама (экспорт угля), Саудовская Аравия (экспорт ячменя), а также Болгария (экспорт ТВЭЛов) и Алжир (экспорт кокса и ферросплавов).

Аппараты МРТ пошли за рубеж

Традиционные товары в экспорте из Сибири — это минеральные продукты: металлы, древесина, продовольствие и продукция химической промышленности. При этом в 2025 году линейка экспорта из Сибирского федерального округа расширилась. По данным таможни, в списке новых товаров оказались сплавы на основе меди и цинка, а также железнодорожные платформы, которые местные компании начали поставлять в Беларусь. В Казахстан открылись поставки магнитно-резонансных томографов.

Объём экспорта продовольствия в округе в 2025 году составил более 9 млн тонн (+5%).

— Лидерами по экспорту продовольствия стали Алтайский край и Новосибирская область. Речь идет о поставках пшеницы, ячменя, гороха сушёного, семян льна и подсолнечника, — перечислил таможенник.

Традиционные товары в импорте — это продукция химической промышленности, оборудование, металлы, текстильная одежда, обувь. Из новых товаров, которые начали завозить в округ в прошлом году, каменноугольные смолы из Казахстана, капсюли ударные из Франции и Италии, тоннелепроходческие машины из Германии.

Китая будет больше

Прогнозируя развитие ситуации, Дмитрий Колыханов отметил, что внешнеторговые связи с Китаем будут укрепляться. Он не исключил, что к концу 2026 года совокупная доля Китая и стран Азии во внешнеторговом обороте округа превысит 90%.

По его оценке, также есть перспективы развития связей с Северной Кореей.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о специфике работы на рынках Китая  и Северной Кореи

Фото flickr, автор Gensa Gensa 

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск Китай

Теги : экспорт таможня импорт

15
0
0
Предыдущая статья
«Станция-призрак» пропала с карты Новосибирской области

Подросток-москвич получил предложение стать директором лифтового завода

Автор: Артем Рязанов

На выставке «Сибирская Строительная Неделя» произошло неординарное событие: компания, входящая в новосибирскую бизнес-группу, и специализирующаяся на производстве лифтового оборудования, пригласила 11-летнего москвича Александра Бессмертного занять должность генерального директора. Это произошло в рамках XI Международной выставки, где также были представлены новейшие строительные технологии.

Александр привлек внимание руководства компании благодаря активному участию в проекте «Я — строитель будущего» и вдохновляющей речи на форуме выставки. Он рассказал о своих мечтах и планах по развитию строительной и лифтовой индустрии, а также выразил желание стать директором лифтового завода.

Читать полностью

«Штрафы слишком маленькие, а на репутацию им плевать»: в Новосибирске объяснили, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

Автор: Мария Гарифуллина

Пассажиры, вылетающие из Новосибирска, стали чаще сталкиваться с овербукингом — ситуацией, когда билетов, проданных на рейс, оказалось больше, чем мест в самолете. Самые массовые случаи попадают в заголовки региональных и федеральных СМИ. Прокуратура по всем этим эпизодам проводит проверки, авиакомпании штрафуют, суды признают их действия незаконными. Но все это проблему не решает: овербукинга становится все больше. Infopro54 попытался выяснить, в чем тут дело.

Официальные объяснения авиакомпаний, допустивших овербукинг, сводятся к тому, что это не специально. В качестве причин называют технические сбои в программах бронирования и покупки авиабилетов, вынужденную замену борта и т. д. Но те, кто имеет отношение к авиаперевозкам и туризму, склонны не верить таким ответам. Они считают, что в большинстве случаев, когда авиаперевозчики допускают превышение числа проданных билетов, они делают это намеренно.

Читать полностью

«Интерес почти потеряли»: новосибирские застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские застройщики разочаровались в идее небоскребов, устали бороться и готовы вернуться к стандартным объектам. Об этом заявил Роман Бутко, заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, на круглом столе «Совершенствование градостроительных регламентов для развития высотного строительства» в рамках «Строительной недели».

Генеральный директор ГК «Верба Капитал» Вадим Ильченко напомнил, что совместно с собственником ГК СМСС Анатолием Павловым уже три-четыре года инициирует тему строительства в Новосибирске зданий свыше 100 метров. В активе партнеров есть здание высотой 100 метров. Сейчас они хотели бы перешагнуть эту планку.

Читать полностью

Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Автор: Оксана Мочалова

Госдума в первом чтении одобрила пятикратное повышение штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники. Для юрлиц минимальная санкция вырастет с 30 до 150 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 750 тысяч. При этом ИП предлагают штрафовать наравне с крупными компаниями. В Минфине настаивают: нарушения носят системный характер — в 2024 году на них пришлось 77,7% от всех выявленных налоговыми органами правонарушений.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина уверена, что кратный рост санкций не сработает.

Читать полностью

Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области перечислили в бюджеты всех уровней 68 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году топ-10 компаний заплатили налоги в размере 62,1 млрд рублей, в 2023 году 68,7 млрд, в 2022 — 68 млрд.

По итогам 2025 год в федеральный бюджет топ-10 компаний перечислили 26,4 млрд рублей. Это 13% от общих перечислений региона. Для сравнения, в 2023 году на долю крупнейших компаний приходилось 20,8% (22,6 млрд.), в 2024 — 14,2% (19 млрд.). Не смотря на рост перечисленных налогов доля этой категории налогоплательщиков в общем объеме платежей размывается.

Читать полностью

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Автор: Юлия Данилова

До лета 2026 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» намерено провести повторные торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити». Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «АРЖС НСО» Александр Савоськин на Сибирском строительном форуме.

— Думаю, что к этому времени мы увидим на площадке первых застройщиков. В рамках данного проекта мы попробовали совместить функцию частично девелопера и на первом отдельно взятом земельном участке начали проектирование первых жилых домов для того, чтобы застройщикам предлагать уже более продвинутый продукт — приобретать право на застроенную территории уже с готовыми проектными решениями, — добавил Савоськин.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Регионы Сибири начали поставлять уголь в Панаму, а удобрения — в Мозамбик

Общество

«Станция-призрак» пропала с карты Новосибирской области

Бизнес

Подросток-москвич получил предложение стать директором лифтового завода

Финансы

От текущих счетов к вкладам: как россияне управляют семейным бюджетом

Бизнес Общество

«Штрафы слишком маленькие, а на репутацию им плевать»: в Новосибирске объяснили, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

Общество

Потепление придет в Новосибирскую область на выходных

Бизнес Город

«Интерес почти потеряли»: новосибирские застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов

Власть

Губернатор отметил вклад атаманов и казаков в патриотическое воспитание молодёжи

Общество

Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом проверки индексации выплат

Опасный подарок: новосибирцев атакуют мошенники с предложениями «выгодных» онлайн-курсов

Общество

Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

Право&Порядок

В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Бизнес Власть ПроБизнес

Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Бизнес Власть

Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

Наука Общество

Новосибирские ученые придумали, как получить ценное сырье из ядовитого растения

Право&Порядок

Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

Власть Недвижимость

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Бизнес Недвижимость

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности