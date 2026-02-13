Регионы Сибири начали поставлять уголь в Панаму, а удобрения — в Мозамбик

Лидеры экспорта

Сибирский федеральный округ специализируется на экспорте. Экспортные операции по итогам 2025 года составляют 74% внешнего товарооборота СФО. По физическому объёму товарооборота округ занимает второе место в России, по стоимостному — четвертое. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

При этом по ряду товаров на Сибирь приходится львиная доля российского экспорта:

алюминий необработанный — 94%,

горох — 94%,

панты марала — 81%,

цирконий — 81%,

целлюлоза — 74%,

необработанное олово — 73%,

семена подсолнечника — 66%,

проволока алюминиевая — 66%,

овес — 62%,

руды и концентраты цинковые — 53%.

Завязаны на Азию

Продолжает развиваться товарооборот регионов округа с азиатскими странами. По итогам 2025 года уже 49% внешнеторговых операций приходится на Китай. Далее идут Казахстан (7%), Индия (6%), Турция (5%) и Республика Корея (4%).

— Для Сибири Китай всегда был основным торговым партнёром. В последнее время этот тренд усиливается и с другими странами Азии. В совокупности их доля выросла с 54% в 2019 году до 89% к 2025. Основной скачок произошел в 2022 году. На втором месте страны Евразийского экономического союза: рост с 7,5% в 2019 году до 12% в 2025. Основные наши торговые партнёры в ЕАЭС — это Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения, — пояснил Дмитрий Колыханов.

В целом в 2025 году регионы округа торговали со 156 странами мира. В списке новых партнеров Мозамбик (экспорт удобрений), Палестина (экспорт алюминия), Панама (экспорт угля), Саудовская Аравия (экспорт ячменя), а также Болгария (экспорт ТВЭЛов) и Алжир (экспорт кокса и ферросплавов).

Аппараты МРТ пошли за рубеж

Традиционные товары в экспорте из Сибири — это минеральные продукты: металлы, древесина, продовольствие и продукция химической промышленности. При этом в 2025 году линейка экспорта из Сибирского федерального округа расширилась. По данным таможни, в списке новых товаров оказались сплавы на основе меди и цинка, а также железнодорожные платформы, которые местные компании начали поставлять в Беларусь. В Казахстан открылись поставки магнитно-резонансных томографов.

Объём экспорта продовольствия в округе в 2025 году составил более 9 млн тонн (+5%).

— Лидерами по экспорту продовольствия стали Алтайский край и Новосибирская область. Речь идет о поставках пшеницы, ячменя, гороха сушёного, семян льна и подсолнечника, — перечислил таможенник.

Традиционные товары в импорте — это продукция химической промышленности, оборудование, металлы, текстильная одежда, обувь. Из новых товаров, которые начали завозить в округ в прошлом году, каменноугольные смолы из Казахстана, капсюли ударные из Франции и Италии, тоннелепроходческие машины из Германии.

Китая будет больше

Прогнозируя развитие ситуации, Дмитрий Колыханов отметил, что внешнеторговые связи с Китаем будут укрепляться. Он не исключил, что к концу 2026 года совокупная доля Китая и стран Азии во внешнеторговом обороте округа превысит 90%.

По его оценке, также есть перспективы развития связей с Северной Кореей.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о специфике работы на рынках Китая и Северной Кореи.