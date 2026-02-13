Регионы Сибири начали поставлять уголь в Панаму, а удобрения — в Мозамбик

Лидеры экспорта
Сибирский федеральный округ специализируется на экспорте. Экспортные операции по итогам 2025 года составляют 74% внешнего товарооборота СФО. По физическому объёму товарооборота округ занимает второе место в России, по стоимостному — четвертое. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.
При этом по ряду товаров на Сибирь приходится львиная доля российского экспорта:
- алюминий необработанный — 94%,
- горох — 94%,
- панты марала — 81%,
- цирконий — 81%,
- целлюлоза — 74%,
- необработанное олово — 73%,
- семена подсолнечника — 66%,
- проволока алюминиевая — 66%,
- овес — 62%,
- руды и концентраты цинковые — 53%.
Завязаны на Азию
Продолжает развиваться товарооборот регионов округа с азиатскими странами. По итогам 2025 года уже 49% внешнеторговых операций приходится на Китай. Далее идут Казахстан (7%), Индия (6%), Турция (5%) и Республика Корея (4%).
— Для Сибири Китай всегда был основным торговым партнёром. В последнее время этот тренд усиливается и с другими странами Азии. В совокупности их доля выросла с 54% в 2019 году до 89% к 2025. Основной скачок произошел в 2022 году. На втором месте страны Евразийского экономического союза: рост с 7,5% в 2019 году до 12% в 2025. Основные наши торговые партнёры в ЕАЭС — это Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения, — пояснил Дмитрий Колыханов.
В целом в 2025 году регионы округа торговали со 156 странами мира. В списке новых партнеров Мозамбик (экспорт удобрений), Палестина (экспорт алюминия), Панама (экспорт угля), Саудовская Аравия (экспорт ячменя), а также Болгария (экспорт ТВЭЛов) и Алжир (экспорт кокса и ферросплавов).
Аппараты МРТ пошли за рубеж
Традиционные товары в экспорте из Сибири — это минеральные продукты: металлы, древесина, продовольствие и продукция химической промышленности. При этом в 2025 году линейка экспорта из Сибирского федерального округа расширилась. По данным таможни, в списке новых товаров оказались сплавы на основе меди и цинка, а также железнодорожные платформы, которые местные компании начали поставлять в Беларусь. В Казахстан открылись поставки магнитно-резонансных томографов.
Объём экспорта продовольствия в округе в 2025 году составил более 9 млн тонн (+5%).
— Лидерами по экспорту продовольствия стали Алтайский край и Новосибирская область. Речь идет о поставках пшеницы, ячменя, гороха сушёного, семян льна и подсолнечника, — перечислил таможенник.
Традиционные товары в импорте — это продукция химической промышленности, оборудование, металлы, текстильная одежда, обувь. Из новых товаров, которые начали завозить в округ в прошлом году, каменноугольные смолы из Казахстана, капсюли ударные из Франции и Италии, тоннелепроходческие машины из Германии.
Китая будет больше
Прогнозируя развитие ситуации, Дмитрий Колыханов отметил, что внешнеторговые связи с Китаем будут укрепляться. Он не исключил, что к концу 2026 года совокупная доля Китая и стран Азии во внешнеторговом обороте округа превысит 90%.
По его оценке, также есть перспективы развития связей с Северной Кореей.
Ранее редакция приводила мнение экспертов о специфике работы на рынках Китая и Северной Кореи.