Общество

Регистр беременных распространяют по всей России

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Он будет содержать данные о постановке на учет, критических состояниях, исходе беременности

С 1 марта во всех регионах России запустят регистр, где будут собраны данные о женщинах, получающих медицинскую помощь в области акушерства и гинекологии во время беременности.

В системе будут фиксироваться дата постановки на учет, срок беременности, данные о вспомогательных репродуктивных технологиях, а также информация об исходе беременности и критических акушерских состояниях.

В регистр планируют включить данные о дате и времени рождения ребенка, его поле, росте, весе и оценке по шкале Апгар. Также будут указаны сведения о развитии отдельных состояний в перинатальный период и выявленные врожденные аномалии, пороки развития или хромосомные нарушения.

Документ предлагает учитывать женщин, вставших на учет до 12 недели беременности, включая тех, кто использует вспомогательные репродуктивные технологии. Планируется анализировать долю успешных беременностей, своевременных родов, случаев осложнений в перинатальный период и врожденных патологий, выявленных после рождения.

С помощью регистра власти рассчитывают получать оперативную информацию для принятия управленческих решений, связанных с демографией. Он поможет выявлять риски каждой пациентки и быстрее принимать решения, также он упростить финансовое планирование в части расходов на медпомощь и лекарства.

Стоит отметить, что в Москве регистр беременных внедрили еще осенью 2025 года.

Напомним, в конце 2025 года в Новосибирске была принята региональная программа неонатального скрининга. Наиболее часто встречаемыми заболеваниями, которые выявлялись у новорожденных в регионе, являются врожденный гипотиреоз и фенилкетонурия.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске беременным начали выдавать приборы непрерывного мониторинга.

Источник фото: нейросеть Алиса

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Мировые и федеральные новости Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : регистр беременная

