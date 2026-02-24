Под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию

В микрорайоне «Клюквенный» завершается устройство плиты перекрытия накопительного резервуара объёмом 9000 м³ — крупнейшего объекта такого типа в городе. Об этом сообщила пресс-служба Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области (АРЖС).

Помимо резервуара в проект входит магистральная ливневая канализация протяжённостью 1412 метров.

— Резервуар будет обеспечивать сбор, накопление и отвод дождевых и талых вод с территории нового микрорайона, в том числе во время сильных осадков и весеннего паводка, а также позволит предотвратить подтопления и образование застойных зон, — отметил генеральный директор АРЖС Ашот Рафаелян.

На круглом столе в рамках Строительной недели Рафаелян сообщал, что очистные сооружения рассчитаны на утилизацию песка, масел и ультрафиолетовую очистку ливневых стоков с их последующим сбросом в Ельцовку.

Локальные очистные сооружения и коллектор на территории жилой застройки создаются в Новосибирске впервые за 35 лет.

Напомним, в этом году из-за аномальных снегопадов в Новосибирске ожидают сильный паводок. Готовится к нему в городе уже начали. С улиц активно вывозят снег, чтобы снизить вероятность подтопления территорий.

Ранее редакция сообщала о том, что схему ливневой канализации обновят в Новосибирске. Это необходимо для привлечения федеральных денег и инвесторов.