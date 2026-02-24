Поиск здесь...
Под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Очищенные стоки, собранные с микрорайона, планируется сбрасывать в Ельцовку

В микрорайоне «Клюквенный» завершается устройство плиты перекрытия накопительного резервуара объёмом 9000 м³ — крупнейшего объекта такого типа в городе. Об этом сообщила пресс-служба Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области (АРЖС).

Помимо резервуара в проект входит магистральная ливневая канализация протяжённостью 1412 метров.

— Резервуар будет обеспечивать сбор, накопление и отвод дождевых и талых вод с территории нового микрорайона, в том числе во время сильных осадков и весеннего паводка, а также позволит предотвратить подтопления и образование застойных зон, — отметил генеральный директор АРЖС Ашот Рафаелян.

На круглом столе в рамках Строительной недели Рафаелян сообщал, что очистные сооружения рассчитаны на утилизацию песка, масел и ультрафиолетовую очистку ливневых стоков с их последующим сбросом в Ельцовку.

Локальные очистные сооружения и коллектор на территории жилой застройки создаются в Новосибирске впервые за 35 лет.

Напомним, в этом году из-за аномальных снегопадов в Новосибирске ожидают сильный паводок. Готовится к нему в городе уже начали. С улиц активно вывозят снег, чтобы снизить вероятность подтопления территорий.

Ранее редакция сообщала о том, что схему ливневой канализации обновят в Новосибирске. Это необходимо для привлечения федеральных денег и инвесторов. 

Фото пресс-служба АРЖС, автор: Евгения Ахмадулина.

В Новосибирске продают историческое здание военкомата со звездой на фронтоне

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске выставлено на продажу здание, в котором долгие годы располагался военкомат. Старшим поколениям жителей города объект известен как Горвоенкомат. Здание пустует с 2024 года.

Данные о выставлении исторического здания на торги опубликовала госкорпорация «ДОМ.РФ». В карточке торгов оно указано как административное здание площадью 893,3 кв. м, расположенное по адресу Трудовая, 13. Вместе с ним продается и земельный участок площадью 0,16 га. Начальная цена не определена.

Читать полностью

В Новосибирске дорожные службы в феврале начали ямочный ремонт

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 14 февраля на Октябрьском мосту рабочие выполняли ямочный ремонт. Журналист Infopro54 сфотографировал происходящее на камеру мобильного телефона.

Обычно латать дыры на новосибирских дорогах начинают в апреле, когда снега на проезжей части уже нет и температура воздуха выше ноля. Дорожники ранее объясняли, что существуют технологии, позволяющие проводить ямочный ремонт при минусовых температурах. Но все-таки февральский ремонт дорог в Новосибирске — скорее исключение, чем правило.

Читать полностью

«Интерес почти потеряли»: новосибирские застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские застройщики разочаровались в идее небоскребов, устали бороться и готовы вернуться к стандартным объектам. Об этом заявил Роман Бутко, заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, на круглом столе «Совершенствование градостроительных регламентов для развития высотного строительства» в рамках «Строительной недели».

Генеральный директор ГК «Верба Капитал» Вадим Ильченко напомнил, что совместно с собственником ГК СМСС Анатолием Павловым уже три-четыре года инициирует тему строительства в Новосибирске зданий свыше 100 метров. В активе партнеров есть здание высотой 100 метров. Сейчас они хотели бы перешагнуть эту планку.

Читать полностью

С 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек

Автор: Мария Гарифуллина

Стали известны подробности капитального ремонта фасадов новосибирских домов в 2026 году. Работы запланированы на 114 объектах. На каждом пятом нужно будет убирать фрагментированный фасад. Это то, чем обрастает дом из-за магазинов, аптек, банков.

Тема новосибирских фасадов была вынесена 10 февраля на оперативное совещание в мэрии Новосибирска. Также ее обсуждают на тематических сессиях Сибирской строительной недели.

Читать полностью

100 лет со дня переименования: историки рассказали, как город на Оби стал Новосибирском

12 февраля Новосибирск отметит очень символический юбилей — 100-летие со дня переименования города. В ИИГСО НГПУ рассказали о том, что предшествовало этому событию.

К 1926 году название Новониколаевск, напоминающее сибирякам о последнем российском императоре Николае II, давно уже устарело: Сибирь активно строила новую, социалистическую, жизнь. Важной вехой на этом пути стала административная реформа и создание в 1925 году Сибирского края — огромного региона с населением 10 миллионов человек.

Читать полностью

«Центру нужен единый замысел»: мэрии Новосибирска рекомендовали предметно заняться обликом города

Автор: Юлия Данилова

Более предметные поручения по разработке эскизного проекта и архитектурного облика центральной части Новосибирска рекомендовал подготовить главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов. С этой рекомендацией он обратился к мэру города Максиму Кудрявцеву после того, как градоначальник отчитался о проделанной за 2025 год работе на сессии горсовета.

— В первую очередь рекомендации по благоустройству, ремонту фасадов зданий и сооружений, относящихся к федеральным органам исполнительной власти. Мы неоднократно об этом говорим. Уже надо перейти в практическую плоскость, — отметил Буймов.

Читать полностью
