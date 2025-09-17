Рекламодателям

Особую экономическую зону Новосибирска представили в Харбине

  • 17/09/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Об условиях резидентства в ОЭЗ рассказали на заседании Российско-Китайской постоянной рабочей группы

Новосибирская область представила возможности и преимущества новой особой экономической зоны «Новосибирск», созданной на базе транспортно-логистического центра «Сибирский». Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

В распоряжении центра готовая инженерная инфраструктура и интегрированный индустриальный парк. Презентация ОЭЗ прошла на заседании Российско-Китайской постоянной рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству в Харбине.

— В ходе переговоров представители регионов двух стран обсудили ход реализации актуальных проектов сотрудничества и перспективные проектные инициативы в сфере поставки сельскохозяйственного оборудования и продукции, создания новых логистических возможностей, а также привлечения заинтересованных компаний к работе в экономических зонах с особыми режимами для резидентов, — уточнили в федеральном ведомстве.

Напомним, в апреле в Новосибирске приезжал генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Ло Шисюн. В он посещал ОЭЗ и изучал условия размещения на площадке китайских компаний. Директор Управляющей компании ОЭЗ «Новосибирск» Александр Низовских сообщал, что идет поиск резидентов для ОЭЗ. Он отмечал, что стабильный интерес наблюдается со стороны международных, в частности, китайских инвесторов.

Министр экономического развития области Лев Решетников сообщал, что одним из первых иностранных резидентов особой экономической зоны Новосибирска может стать китайская логистическая компания.

Особая экономическая зона «Новосибирск» создана по инициативе правительства Новосибирской области. Она разместится в западном направлении от Новосибирска — на территории Новосибирского и Коченевского районов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. На первом этапе речь идет об освоении площадки в 406 га. Из них 192 займут резиденты, 196 якорный резидент, аффилированный с УК, — Новосибирский транспортный терминал (реализует свой проект мультимодального логистического комплекса), 50 га отводится под создание инфраструктуры ОЭЗ. Как отмечал Александр Низковских, чтобы стать резидентом ОЭЗ нужно проинвестировать в проект минимум 120 млн рублей, но пока мы рассматриваем проекты стоимостью 300- 400 млн. При наличии готовой документации статус можно получить в течение месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что в Особой экономической зоне под Новосибирском примут более 50 резидентов

Фото пресс-службы Минэкономразвития России.

Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Россия Новосибирск КНР

Теги : ОЭЗ иностранные инвесторы


