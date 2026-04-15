Выпускники четырех регионов России в этом году могут не сдавать ЕГЭ

Вузы будут обязаны их зачислять по результатам внутренних вступительных испытаний

Выпускники школ из приграничных регионов России, которым в 2026 году разрешено не сдавать Единый государственный экзамен, могут поступить в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний. Об этом Infopro54 рассказала начальник Управления профориентации, карьеры и трудоустройства НГПУ Елена Кавалер.

— Приказом Министерства просвещения РФ от 5 марта 2026 г. №146 утверждён перечень образовательных организаций, расположенных в Брянской, Курской, Белгородской областях и городе федерального значения Севастополе, на выпускников которых в 2026 году распространяются Особенности приёма в вузы, утверждённые приказом Минобрнауки России от 01.03.2023 № 231. Выпускники 2026 года перечисленных образовательных организаций имеют право поступать в высшие учебные заведения Российской Федерации без ЕГЭ, на основании общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых вузом. При этом, по русскому языку, истории, обществознанию и литературе в качестве формы проведения вступительного испытания ребята могут выбрать собеседование, — рассказала Елена Кавалер.

Напомним, что особый порядок итоговой аттестации распространяется на 405 школ Курской области, 212 школ Белгородской области, 41 школу Брянской области и 69 школ Севастополя. У выпускников этих школ, по словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, будет возможность выбрать сдавать выпускной экзамен или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 50 десятиклассников планируют сдать ЕГЭ досрочно в Новосибирске. На экзамены в регион приедут шесть иностранцев. 

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Рубрики : Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : экзамены ЕГЭ Вузы Новосибирска

Новосибирцы выбирают брачные контракты

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области брачный договор перестал быть редкостью. По данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП), предоставленным редакции Infopro54, только за 2025 год жители региона оформили 1735 таких соглашений. Это лучший показатель в Сибирском федеральном округе. Статистики за 2026 год пока нет, но очевидно, что всё больше новосибирских пар выбирают этот способ договориться о деньгах и имуществе.

В ФНП рассказали, что брачный контракт нередко спасает от несправедливости, защищает от долгов второй половины и исключает раздел бизнеса.

Новосибирские участники образовательного проекта прошли онлайн-отбор в ГИТИС

МТС совместно с Российским институтом театрального искусстваГИТИС завершили образовательный проект для сибирских абитуриентов. Первичный отбор проходил в формате онлайн на платформе МТС Линк в рамках инициативы «Поколение М». Уникальная возможность поступить на актерский факультет представилась новосибирцу Марку Герасенко и Александру Симакову из Бердска.

Талантливых кандидатов оценивала старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Татьяна Морозова. В прослушивании приняли участие более 150 школьников и студентов колледжей из Новосибирской области и других регионов Сибири.

Инвесторов для обустройства конечных остановок хотят привлечь в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Департамент предпринимательства мэрии Новосибирска определил потенциальных инвесторов для обустройства конечных остановочных пунктов на маршрутах общественного транспорта в городе. Об этом начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента. О каких компаниях идет речь он не уточнил.

— Сейчас департамент готовит проект инвестиционного договора, в котором предусматривается формирование соответствующей инфраструктуры. Пилотный проект планируется реализовать на улицах Никитина и Учительской. Проект проходит согласование с «Горэлектротранспортом», — уточнил чиновник.

Новосибирцы поддержали создание мемориала и зоны отдыха на Линейной

Автор: Артем Рязанов

Завершился опрос о благоустройстве территории по адресу: ул. Линейная, 39. Своим мнением на портале Госуслуг поделились более 700 человек.

— Большинство высказались за необходимость сочетания мемориальной функции и зоны отдыха, — рассказал Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска.

Нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты

Автор: Юлия Данилова

Депутаты транспортного комитета регионального парламента предложили Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области увеличить количество профилактических рейдов за соблюдением правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщила зампредседателя комитета Елена Тырина. От мэрии парламентарии потребовали обеспечить контроль за вступившим в силу постановлением об использовании и порядке размещения электросамокатов.

— К сожалению, сейчас мы видим массу нарушений пунктов этого постановления. Это, прежде всего, размещение более 10 СИМов одного оператора на одной парковке - поголовно везде более десяти. Это превышение минимального расстояния — 100 м между парковками. Они стоят гораздо ближе, если брать такие общественные места, как площадь Калинина и т.д. Не везде есть разметка, не везде соблюдена площадь под парковочное пространство. Нарушения очевидны. Хотелось бы, чтобы был обеспечен контроль со стороны мэрии, — подчеркнула Елена Тырина.

В новосибирском метро установили 90 рекламных экранов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирском метрополитене завершили установку рекламных экранов. В группе Russ, которая проводила эту работу, сообщили, что в общей сложности на платформах станций, в вестибюлях и переходах установлено 90 экранов.

Рекламные цифровые экраны в настоящее время смонтированы на 13 станциях новосибирского метрополитена. Единственной станцией, где нет этих конструкций, остается «Спортивная».

Общество

Новосибирцы выбирают брачные контракты

Общество

Выпускники четырех регионов России в этом году могут не сдавать ЕГЭ

Авто

ФАС предлагает изменить расчет тарифов на техосмотр автомобилей

Общество

Новосибирские участники образовательного проекта прошли онлайн-отбор в ГИТИС

Бизнес Технологии

«Живые» портреты предлагают устанавливать на улицах, в школах и музеях Новосибирска (видео)

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай»: выгода при покупке квартиры — до 900 000 рублей

Бизнес Власть Город

Инвесторов для обустройства конечных остановок хотят привлечь в Новосибирске

Общество

Новосибирцы поддержали создание мемориала и зоны отдыха на Линейной

Бизнес Власть Город

Нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты

Общество

В новосибирском метро установили 90 рекламных экранов

Общество

Названы сроки, когда в Новосибирске отключат отопление

Власть Общество

В Новосибирске штрафы за нарушения правил земельных работ увеличат в 10 раз

Общество

В Новосибирске смонтировали и пока ненадолго включили неоновую вывеску «Весна»

Общество Право&Порядок

Кибермошенники за год похитили у новосибирцев 2,5 млрд рублей

Общество

Смотрите ток-шоу: эксперт НГПУ рассказала, как готовиться Всероссийской олимпиаде по немецкому

Бизнес Власть

В мэрии Новосибирска заверили в соблюдении сроков ремонта моста через Тулу

Общество

В центре Новосибирска начали тестировать пылеподавляющие составы

Власть Общество

Мэрия Новосибирска объяснила смену директора школы №170

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

