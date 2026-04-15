Выпускники четырех регионов России в этом году могут не сдавать ЕГЭ

Выпускники школ из приграничных регионов России, которым в 2026 году разрешено не сдавать Единый государственный экзамен, могут поступить в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний. Об этом Infopro54 рассказала начальник Управления профориентации, карьеры и трудоустройства НГПУ Елена Кавалер.

— Приказом Министерства просвещения РФ от 5 марта 2026 г. №146 утверждён перечень образовательных организаций, расположенных в Брянской, Курской, Белгородской областях и городе федерального значения Севастополе, на выпускников которых в 2026 году распространяются Особенности приёма в вузы, утверждённые приказом Минобрнауки России от 01.03.2023 № 231. Выпускники 2026 года перечисленных образовательных организаций имеют право поступать в высшие учебные заведения Российской Федерации без ЕГЭ, на основании общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых вузом. При этом, по русскому языку, истории, обществознанию и литературе в качестве формы проведения вступительного испытания ребята могут выбрать собеседование, — рассказала Елена Кавалер.

Напомним, что особый порядок итоговой аттестации распространяется на 405 школ Курской области, 212 школ Белгородской области, 41 школу Брянской области и 69 школ Севастополя. У выпускников этих школ, по словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, будет возможность выбрать сдавать выпускной экзамен или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 50 десятиклассников планируют сдать ЕГЭ досрочно в Новосибирске. На экзамены в регион приедут шесть иностранцев.