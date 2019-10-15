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Россельхозбанк и НИУ ВШЭ представили обзор глобальных трендов зернового рынка

  • 15/10/2019, 11:33
АО «Россельхозбанк» представил уникальный обзор мировых технологических трендов на зерновом рынке.

Россельхозбанк и НИУ ВШЭ представили обзор глобальных трендов зернового рынкаРазвитие технологий связано с изменением особенностей спроса на зерновые продукты и потенциалом глубокой переработки, которая позволяет повышать добавленную стоимость зерна. К наиболее востребованным товарам данной категории относятся модифицированный крахмал, аминокислоты, глюкоза и глюкозо-фруктозные сиропы, а также органические кислоты и биопластик. Исследование, подготовленное совместно с НИУ ВШЭ, было представлено на экспертной сессии «Будущее зерно: взгляд сквозь призму глобальных технологических трендов», проведенной в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Мировой рынок зерновых стремительно меняется: из-за роста населения и его доходов увеличивается объем спроса в странах Юго-Восточной Азии и Африки, при этом тренд на здоровый образ жизни в развитых странах способствует повышению интереса к органическим продуктам. Еще одним важным стимулом технологического развития зернового рынка является спрос на биотопливо.

Рынок биопродуктов, получаемых в ходе глубокой переработки зерновых, прогнозируется на уровне 29 млрд долл. к 2024 году. Технологии получения новых потребительских свойств с помощью генетической модификации дадут еще 9,7 млрд долл. Примером такой модификации эксперты назвали создание сортов пшеницы без глютена. Внедрение ландшафтно-адаптивной системы земледелия на базе Интернета вещей принесет 48,7 млрд долл. к 2025 году.

Аналитики сделали особый акцент на том, что многие новые технологии в сегменте развиваются за счёт стартапов. В ходе сессии был представлен радар мировых стартапов, которые работают в области селекции, а также занимаются цифровизацией всего процесса земледелия, логистики и продаж, с применением беспилотной техники и технологий искусственного интеллекта (ИИ). За последние 10 лет в мире уже инвестировано более 1,2 млрд долл. в стартапы в сегменте зерновых.

Большое значение в технологичном развитии зернового рынка играют и крупные инвестиционные проекты, которые расположены в непосредственной близости от производственной базы. Объем инвестиций в 20 крупнейших отечественных инвестпроектов в сегменте зерновых, которые начнут свою работу в период с 2017 года по 2030 год, превышает 300 млрд рублей.

— Проведенное исследование позволило посмотреть на российский рынок сквозь призму глобальных трендов. С 2000 года Россия является одним из лидирующих экспортеров зерна, география ее поставок насчитывает 150 стран и неуклонно расширяется. По итогам 2018 года в российском экспорте продукции АПК зерновые составили 42,1%, или 10,5 млрд долл. Но, чтобы сохранять конкурентоспособность, нужно следовать трендам и развивать передовые технологии. Мы видим здесь большое поле возможностей как для стартапов, так и для инвестиций со стороны крупных корпораций. Рынок функциональных продуктов оценивается в 305 млрд долларов к 2025 году. Россельхозбанк всегда был опорным банком для агропромышленного комплекса. Сейчас, когда перед аграриями стоит задача по удвоению экспорта, Банк делает все возможное, чтобы обеспечить участников рынка необходимой экспертизой для принятия стратегических решений, — подчеркнул первый заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Лёвин.

Директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок уверен, что глобальные тренды для зернового рынка значимы как ни для какого другого.

— Мы считаем, что инициатива Россельхозбанка по исследованию таких технологических трендов и их применимости на российском рынке крайне своевременна. Для нас большая ответственность, что именно НИУ ВШЭ участвует в такой значимой работе. Использование анализа больших данных дает сегодня колоссальные возможности, но не заменяет экспертной валидации, и здесь РСХБ является для нас надежным партнером. Центр отраслевой экспертизы, созданный Россельхозбанком при поддержке НИУ ВШЭ, включает не только отдельные отраслевые «сюжеты», но и междисциплинарные исследования. Это буквально выводит аналитику АПК на новый уровень, — прокомментировал Александр Чулок.

На экспертной сессии своими мнениями обменялись ведущие эксперты зернового рынка — Представитель Минсельхоза России, исполнительный директор Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин, а также представители бизнеса, науки и органов власти.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой РСХБ

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