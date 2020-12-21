Россельхозбанк открыл новый офис в Куйбышеве

Новый офис сделает банковские услуги более доступными для жителей города и района.

Это первый офис продаж Россельхозбанка в регионе в формате удаленного рабочего места (УРМ). В новом офисе жители Куйбышева и близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит и ипотеку, рефинансировать взятые в других банках кредиты, оформить платежную карту, получить консультацию по продуктам и услугам банка. Также в новом офисе клиенты смогут открыть текущие и накопительные счета и подключить дистанционное банковское обслуживание. С помощью расположенного в здании банкомата можно открыть вклад, внести платеж по кредиту, пополнить карту или получить наличные.

До настоящего времени жители Куйбышева, являющиеся клиентами Россельхозбанка, обслуживались в офисе банка в соседнем городе Барабинск, который расположен на расстоянии 15 километров. Сейчас же совершение операций и оформление продуктов для населения станет существенно проще.

— Куйбышев — крупный город Новосибирской области, и открытие офиса здесь перспективно для филиала с точки зрения роста кредитования физических лиц. Наши услуги достаточно привлекательны на рынке как с точки зрения кредитования, размещения денежных средств, так и инвестиционных продуктов, поэтому с появлением нового офиса количество клиентов банка вырастет. В перспективе на базе УРМа в Куйбышеве планируется открыть полноценный офис, который сможет предоставить услуги и юридическим лицам, — рассказал директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

Россельхозбанк – один из крупнейших российских банков, который предлагает линейку продуктов, ориентированных на самый широкий спектр потребителей. В рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» банк предлагает жителям Куйбышевского района (за исключением города Куйбышев) такие льготные кредитные продукты, как сельская ипотека и сельский потребительский кредит.

Новосибирский филиал РСХБ работает в регионе с 2001 года, региональная сеть насчитывает восемь офисов в Новосибирске и 15 в районах области.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка