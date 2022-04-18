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Россельхозбанк снижает ставки по ипотечным кредитам

  • 18/04/2022, 16:46
РСХБ делает ипотеку доступнее: с 19 апреля клиенты смогут получить ипотечный кредит по базовым программам по сниженным процентным ставкам.

Так, ставка по ипотечному кредиту на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках жилья составит от 16,99%.

новости бизнеса«Вслед за снижением ключевой ставки Банка России Россельхозбанк улучшил условия кредитования для своих клиентов. Также мы активно развиваем дополнительные цифровые услуги: среди них оценка экспертом, проверка юридической чистоты недвижимости, электронная регистрация сделки. Воспользоваться этими и другими услугами можно на онлайн-платформе Свое Жилье», — прокомментировала Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

Базовая ставка вне программ с гос. субсидированием составит 16,99% вместо 19,35%. Также клиентам РСХБ доступна широкая линейка ипотечных продуктов, в том числе возможность оформить льготные ипотечные кредиты в рамках программы господдержки. При первоначальном взносе не менее 15% от общей стоимости объекта недвижимости и при максимальной сумме кредита до 12 млн. рублей, минимальная процентная ставка в РСХБ составляет 11,40%. Продолжает действовать программа «детской» ипотеки со ставкой от 5%. Она доступна семьям, где с 01 января 2018 по 31 декабря 2022 появился ребенок. По-прежнему доступны особые условия для отдельных регионов. Например, в ДФО действует ставка от 2%. С помощью кредита можно приобрести готовое или строящееся жилье на первичном рынке. Кроме того, в РСХБ доступны специальные условия ипотечного кредитования покупки квартир у застройщика ГК «А101» по ставке от 1,01%.

Всего с начала 2022 года РСХБ предоставил ипотечных кредитов общим объемом в 7,8 млрд рублей.

Также Россельхозбанк снижает процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. С 19 апреля минимальная ставка по потребительским и пенсионным кредитам составит 12,5% годовых. Заявку на кредит можно подать без посещения офисов Банка: на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : финансы РСХБ низкие ставки меры поддержки ипотека


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