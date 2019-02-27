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Россельхозбанк представил комплекс мер поддержки предприятий молочной отрасли

  • 27/02/2019, 11:58
В 2018 году банк предоставил аграриям 7,4 млрд рублей по программе льготного кредитования.

Россельхозбанк представил комплекс мер поддержки предприятий молочной отраслиНовосибирский филиал АО «Россельхозбанк» презентовал специальные программы и предложения банка, направленные на повышение доступности кредитных средств для аграриев, в ходе совещания ведущих участников молочного рынка региона по итогам работы в 2018 году, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Организатором мероприятия выступил партнер банка – компания «МолСиб», с 1997 года обеспечивающая животноводческие предприятия Сибирского региона современными кормами, оборудованием и технологиями. Спикерами и активными участниками совещания стали исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов, председатель совета директоров холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, а также руководители молочных агропредприятий и фермерских хозяйств Новосибирской области.

В своем выступлении Станислав Тишуров рассказал о действующих кредитных программах Россельхозбанка для агробизнеса, а также о механизме льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых, спрос на которое в 2018 году вырос более чем в два раза и составил 7,4 млрд рублей.

С целью поддержки предприятий молочной отрасли Россельхозбанк в партнерстве с компанией «МолСиб» предлагает своим клиентам приобрести оборудование для молочных ферм шведской компании DeLaval в кредит со скидкой в размере 5 % от цены производителя. В частности, клиенты могут сэкономить на покупке аппаратов для доения, кормления, охлаждения молока, приборов контроля и учета стада, препаратов по уходу за животными и т.д.

Среди других преимуществ сотрудничества с Россельхозбанком для предприятий молочной отрасли – возможность получения кредитных средств под залог приобретаемой техники, оборудования, молодняка сельскохозяйственных животных (другого обеспечения не требуется), а также увеличенный срок инвестиционного кредитования (до 15 лет).

Участники совещания пришли к единому мнению о необходимости укрепления сотрудничества с целью обеспечения экономически выгодных условий для производства и переработки молока, стимулирования повышения качества и эффективности работы молочной отрасли Сибири и России.

Фото: пресс-служба банка

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