Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке с господдержкой

Программа кредитования с государственной поддержкой позволяет приобрести у юридических лиц объекты недвижимости, находящиеся на этапе строительства по договорам участия в долевом строительстве или договорам уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, а также приобретение жилых помещений у застройщиков по договорам купли-продажи в многоквартирных домах и домах блокированной застройки.

Оформить льготный ипотечный кредит можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом не менее 15% от стоимости будущей квартиры.

При оплате первоначального взноса 50% и более ставка составит от 5,3% годовых, при оплате до 20% взноса – от 5,8 %, при оплате до 50 % – от 5,7 % годовых.

«Льготная ипотека на покупку жилья в новостройках пользуется повышенным спросом с прошлого года, так как помогает с меньшими затратами приобрести жильё. Мы делаем акцент на развитии ипотечного кредитования. Для удобства клиентов создан сервис «Свое жилье». Посетители портала могут самостоятельно выбрать недвижимость по всей России, рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн», – отметил руководитель Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита, а также перечнем ключевых застройщиков-партнеров банка, можно в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка (АО).

*Ставка в размере от 5,3% годовых действует при условии выбора заемщиком условий кредитования со страхованием жизни, здоровья и временной утраты трудоспособности в рамках специального предложения «Выбери свою ставку» (действует до 01.11.2021 включительно) на период отсутствия страхования жизни и здоровья процентная ставка повышается