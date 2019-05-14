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Россельхозбанк укрепляет сотрудничество с Новосибирским государственным аграрным университетом

  • 14/05/2019, 12:33
С начала 2019 года сотрудникам и студентам вуза выдано более 800 платежных карт на базе платежной системы «Мир».

Новосибирский филиал РоссельхозбанкаНовосибирский филиал Россельхозбанка (АО) и Новосибирский государственный аграрный университет развивают сотрудничество в рамках зарплатного проекта. С начала 2019 года сотрудникам и студентам вуза выдано более 800 платежных карт на базе платежной системы «Мир», всего в рамках проекта планируется эмитировать порядка 1500 карт.

Зарплатная карта Россельхозбанка – современный и удобный платежный инструмент – позволит сотрудникам и студентам университета получать дополнительный доход в размере до 5% годовых на остаток денежных средств по карте (в зависимости от тарифного плана) и кешбэк в рамках программы лояльности платежной системы «Мир». Также владельцы карт РСХБ могут воспользоваться многофункциональными и удобными интернет-банком и мобильным приложением Россельхозбанка, принять участие в бонусной программе лояльности «Урожай», снимать денежные средства без комиссии в банкоматах любых банков на территории России.

В рамках зарплатного проекта РСХБ сотрудники университета также получили возможность оформлять ипотечные, потребительские кредиты, вклады и другие розничные продукты банка на специальных условиях.

Мы рады развитию нашего сотрудничества с Россельхозбанком, ценим профессионализм и ответственность его специалистов, индивидуальный подход и оперативное решение рабочих вопросов. Уверен, для сотрудников нашего университета Россельхозбанк станет надежным финансовым партнером, удобным зарплатным банком на каждый день, – рассказал Александр Денисов, ректор Новосибирского государственного аграрного университета.

Приятно отметить, что наши партнерские взаимоотношения с одним из крупнейших аграрных вузов Сибири крепнут год от года. В рамках зарплатного проекта мы продолжим наше тесное сотрудничество. У банка есть все возможности предложить клиентам широкий спектр современных финансовых инструментов и решений, отвечающих потребностям профессорско-преподавательского состава, специалистов, аспирантов и студентов университета, – отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка.

РСХБ уделяет особое внимание обслуживанию бюджетных организаций региона: зарплатными клиентами банка являются более 200 государственных и муниципальных учреждений, вузов и предприятий Новосибирской области.

Фото: пресс-служба банка

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