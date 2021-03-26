Россельхозбанк запускает программу акселерации ВЭД для компаний Новосибирской области

Первым участником программы стала компания «Варница» — крупный производитель пива и безалкогольных напитков.

Компания уже экспортирует пиво, выпускаемое под брендом «Варница», в Китай, Израиль и Беларусь, периодически осуществляются поставки в Таиланд. При этом предприятие нацелено на расширение экспорта в Поднебесную.

Россельхозбанк совместно с Российским экспортным центром поможет компании определиться с наиболее интересными направлениями экспорта, оценив входные барьеры, требования к импортируемой продукции, проработав вопросы сертификации и логистики экспорта по выбранным направлениям.

Программа экспортной акселерации дает участникам возможность нарастить экспортные компетенции, получить информацию о возможностях экспорта в разные страны, найти потенциальных покупателей в выбранных для развития экспорта странах.

«Конкуренция на рынке пива в России очень высокая, мы увидели возможность дальнейшего расширения нашего производства за счет экспорта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья, однако, столкнулись со сложностями в процессе выхода на новые рынки из-за большого количества разных барьеров и национальных особенностей. Благодаря сотрудничеству с АО «Россельхозбанк» и РЭЦ мы рассчитываем преодолеть эти барьеры, расширить географию экспорта, а также увеличить объемы поставок», — отметил финансовый директор ООО «Варница» Магмад Смоян.

В свою очередь, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров напомнил, что сегодня перед аграриями стоит амбициозная задача по увеличению экспорта продукции АПК в два раза.

«Для достижения этой цели необходимо увеличить число компаний, выходящих на международный рынок. Помочь сельхозтоваропроизводителям справиться с трудностями внешнеэкономической деятельности призваны акселерационные программы, которые реализуются в Банке совместно с Российским экспортным центром. Уверен, что за ООО «Варница» к программе присоединятся другие производители АПК Новосибирской области», — сказал Станислав Тишуров.

О программе:

С 2019 года в АО «Россельхозбанк» в партнерстве с АО «Российский экспортный центр» реализуется программа «Экспортный акселератор». Программа предусматривает комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки (набор взаимосвязанных услуг, направленных на решение задачи экспортера «под ключ»). Для всех компаний, подписавших соглашение о сотрудничестве с Банком, разрабатываются индивидуальные дорожные карты развития экспорта. Конечной целью акселерационной программы является заключение компанией первого экспортного контракта, или расширение географии экспорта/увеличение объемов экспортных поставок.

Программа акселерации нацелена на широкий круг компаний, как не осуществляющих экспортную деятельность, так и действующих экспортеров.

Программа была подготовлена во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и призвана способствовать развитию экспорта в России.