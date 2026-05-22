Похолодание задержится в Новосибирской области до воскресенья

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили жителей Новосибирской области об очередных заморозках. Согласно оперативной информации, в ближайшие дни — 23 и 24 мая — при прояснениях в ночные часы температура воздуха может опускаться до 0…-5 градусов.

В субботу, 23 мая, ночью по области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Днём осадки прекратятся. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 24 мая, ночью ещё возможны небольшие дожди, днём — преимущественно без осадков. Ветер сменится на юго-западный, его скорость составит 2–7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

С понедельника, 25 мая, ожидается устойчивое повышение температуры воздуха.

На Руси 23 мая отмечали день святого Симона Зилота, которого считали покровителем земледельцев. Дождь в этот день предвещал дождливое и сырое лето.

24 мая по народному календарю отмечается день Мокия Мокрого. В этот день традиционно отмечали именины Матушки Сырой Земли, поэтому категорически запрещалось заниматься земляными работами. Высокая радуга в этот день — к ветру, низкая — к ненастью.

