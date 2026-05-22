Похолодание задержится в Новосибирской области до воскресенья

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Потепление начнется с понедельника

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили жителей Новосибирской области об очередных заморозках. Согласно оперативной информации, в ближайшие дни — 23 и 24 мая — при прояснениях в ночные часы температура воздуха может опускаться до 0…-5 градусов.

В субботу, 23 мая, ночью по области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Днём осадки прекратятся. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 24 мая, ночью ещё возможны небольшие дожди, днём — преимущественно без осадков. Ветер сменится на юго-западный, его скорость составит 2–7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

С понедельника, 25 мая, ожидается устойчивое повышение температуры воздуха.

На Руси 23 мая отмечали день святого Симона Зилота, которого считали покровителем земледельцев. Дождь в этот день предвещал дождливое и сырое лето.

24 мая по народному календарю отмечается день Мокия Мокрого. В этот день традиционно отмечали именины Матушки Сырой Земли, поэтому категорически запрещалось заниматься земляными работами. Высокая радуга в этот день — к ветру, низкая — к ненастью.

Ранее редакция сообщала, что жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении.

Фото редакции  Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Новосибирцы назвали сумму расходов на выпускной в школе

Автор: Оксана Мочалова

Выпускной вечер для одиннадцатиклассника в Новосибирске в среднем обходится родителям в 22 тысячи рублей. Для девятиклассников эта сумма достигает 14 тысяч рублей. Такие данные привели аналитики исследовательской компании SuperJob, опросив родителей выпускников из разных регионов России.

Новосибирск оказался близок к средним показателям по стране, но уступает Москве и Санкт-Петербургу. В столице сборы на выпускной для 11 класса составляют 25 тысяч рублей, а в Северной столице — 23 тысячи рублей. Для девятиклассников в Москве требуется 17 тысяч рублей, в Петербурге — 15 тысяч рублей.

Читать полностью

Жителей Новосибирска начали предупреждать об ограничениях мобильного интернета

Автор: Мария Гарифуллина

В редакцию Infopro54 поступило сразу несколько сообщений от жителей разных районов Новосибирска. Горожане рассказали о получении СМС-оповещений от мобильных операторов. В сообщениях абонентов предупреждают о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета по соображениям безопасности.

Судя по обращениям, такие рассылки начались во второй половине мая. Редакции известно о сообщениях, полученных новосибирцами 16, 17, 20 и 21 мая.

Читать полностью

В Новосибирске средний срок жизни салонов красоты составляет пять–семь лет

Автор: Мария Гарифуллина

22 мая в Новосибирске открылся форум женского предпринимательства. Одной из ключевых тем деловой программы стала ситуация на рынке красоты и здоровья. Участники обсудили, как отрасль адаптируется к изменениям последних лет: новому налоговому режиму, кадровому дефициту и перестройке рынка оборудования.

Согласно данным онлайн-справочников, в настоящий момент в Новосибирске работают более двух тысяч студий и салонов красоты. Эксперты говорят, что с начала года в городе закрылись десятки таких компаний, но при этом появились новые игроки. Средний срок жизни компании косметологического профиля в Новосибирске оценивают в 5–7 лет.

Читать полностью

Автоматическое устройство для мойки лап животных разрабатывают в вузе Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Межфакультетская команда НГТУ НЭТИ разрабатывает автоматизированное устройство для мытья грязных лап карликовых собак. Инноваторы считают, что оно позволит упростить процесс и избавит хозяина от уборки места, где проходили водные процедуры.

Студентка факультета радиотехники и электроники Иветта Подчасова пояснила, что разработку планируется воплотить в виде бокса высотой около 30 см с двумя втулками с мягкими ворсовыми частыми, который будет изготовлен из прочного пластика с металлическими частями.

Читать полностью

ЦБ с начала года выявил в Новосибирской области восемь финансовых нелегалов

Автор: Мария Гарифуллина

Банк России с начала 2025 года обнаружил в Новосибирской области восемь компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Infopro54 изучил обновлённый «чёрный» список регулятора.

В перечень вошли четыре компании, незаконно выдающие потребительские займы, которые работают в разных населённых пунктах региона. Среди них две микрокредитные компании с признаками нелегального кредитора. Одна из них располагается в городе Барабинске, другая — в Новосибирске. В названиях ещё двух компаний нет слов «микрокредитная», «микрозаймы», но их также относят к указанной категории.

Читать полностью

Около 1500 россиян вернули украденные со счетов деньги через финансового омбудсмена

Автор: Юлия Данилова

Граждане, которые стали жертвами мошенников, часто не знают, что у банков есть предусмотренные законом обязанности по защите денежных средств своих клиентов. Речь идет о таких ситуациях, как фишинг, скимминг, использование вредоносного программного обеспечения, а также мошенничестве с помощью социальной инженерии с суммой ущерба до 500 тысяч рублей, рассказал на брифинге в Новосибирске финансовый уполномоченный РФ Виктор Климов.

— Если гражданин осуществляет нетипичную для него операцию, то банк обязан ее приостановить. Если операция проведена, значит по какой-то причине антифрод-система банка не сработала и у гражданина есть шанс попробовать защитить свои права, — пояснил Климов.

Читать полностью
