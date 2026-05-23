В Новосибирске автор книги о грызунах рассказала, почему капибара стала мемом

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

В популярности с капибарами может сравниться разве что манул

В Новосибирске на книжном фестивале «Новая книга» состоялась презентация книги «Вот так капибара! Необыкновенные грызуны и их родственники». Её автор — биолог Анна Новиковская, сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН. Издание рассчитано на детскую аудиторию и рассказывает об удивительном мире грызунов.

Капибара, которая является титульным видом для этой книги, в последние пару лет стала очень популярной в интернете. Изображения невозмутимого грызуна сегодня можно встретить на детской одежде, канцелярских товарах, в мемах. Infopro54 поговорил с Анной Новиковской о том, почему одни животные становятся звёздами соцсетей, а другие — нет.

Биолог считает: секрет всенародной любви к капибаре кроется вовсе не в уникальных биологических особенностях, а в моде, подкреплённой ярким образом.

— Мне кажется, это исключительно мода. Но и, конечно, нельзя отрицать того, что капибары необычные. Мы привыкли, что грызуны — это мышки, белочки, суслики. А тут такая большая животина, пушистая, спокойная. Она не убегает, смотрит с выражением вечного дзена. И просто хочется быть к ней поближе. Растиражированный посыл «Будь как капибара» — значит, будь такой же спокойной, дружелюбной. Понятное дело, люди часто забывают, что капибара — дикое животное. И такой невозмутимой она стала не потому, что действительно милая, а потому, что это самый крупный грызун в мире. В случае чего она может очень сильно укусить, — говорит Анна Новиковская.

Другой любимец публики — манул. По словам биолога, секрет его популярности построен на контрасте между суровой внешностью и скрытой натурой.

— В случае с манулом, мне кажется, сыграл роль этот его вечно суровый вид. Обычно же кошачьи похожи на наших домашних Барсиков — просто кошечки разного размера. А тут такая пушистая суровость. Один из исследователей манула сказал, что его мордочка больше напоминает лицо обезьяны, чем кошки: она круглая, глаза близко и высоко посажены, нос коротенький, ушки маленькие. Но на самом деле манул далеко не такой суровый, как кажется. Это обычный дикий кот, абсолютно неприручаемое животное, сделать из него домашнего питомца не получится. Может быть, это ещё одна причина его популярности. К тому же он редкий — особенно на Западе о нём не знают, это чисто азиатский вид. Плюс он воплощает в себе что-то такое сибирское, мощное, непривычное. И людям это нравится, — объясняет Анна Новиковская.

Но достаточно ли одного необычного внешнего вида, чтобы животное стало мемом? Анна Новиковская уверена: нужен пусковой механизм.

— Интересных, смешных, милых, необычных животных очень много. Только грызунов — две с половиной тысячи видов. О многих из них вы никогда не слышали и не знали, что такие существуют. Но есть мода. А моду запускают: сначала возник какой-то популярный мем, потом его поддержали блогеры, артисты — и всё, он распространяется как пожар. Конечно, потом это потихоньку затухнет, уже не будет такого масштаба. Но пока мы наблюдаем то, что имеем: капибара на волне популярности. Однако это не значит, что мы должны забывать про всех остальных животных, в том числе грызунов, — говорит биолог.

Нынешнюю славу капибары сравнивают с участью мемов прошлого, которые сегодняшние школьники уже не понимают. Биологи уверены, что рано или поздно публика переключится на кого-то другого и не видят смысла в том, чтобы как-то критиковать этот выбор или влиять на него. А вот использовать его в просветительских целях вполне можно.

Тираж книги новосибирского биолога составляет 3000 экземпляров. Сейчас это стандартный тираж для детских изданий. Рынок детской научно-популярной литературы в России находится в двойственном положении. С одной стороны — общий спад интереса к научпопу в пользу развлекательных жанров. С другой — устойчивый родительский запрос на образование детей в сфере науки и господдержка. Прогнозируемый на 2026 год рост сегмента детской литературы в целом создает благоприятный фон и для познавательных изданий, считают эксперты.

Ранее редакция рассказывала, как застройка и вырубка старых насаждений в Новосибирске влияет на птиц.

 

Фото Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : книжный рынок Капибара детские книги

В Новосибирске высадили геоглиф из 777 сосен

Автор: Мария Гарифуллина

На западном берегу озера в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска 23 мая высадили геоглиф — масштабную надпись из деревьев. Из 777 сосен здесь сформировали фразу «100 ЛЕТ ВООП». Годом ранее волонтёры уже провели аналогичную акцию, создав геоглиф «80 ЛЕТ ПОБЕДЫ».

ВООП — это Всероссийское общество охраны природы. Высадка деревьев — лучший способ отметить юбилей такой организации. Несмотря на дождливую погоду, участники акции заложили контур будущего живого памятника. Для посадки использовались саженцы высотой около метра. Надпись можно будет прочитать с воздуха уже через несколько лет.

Российские водители чаще выбирают «семерку»

Автор: Оксана Мочалова

В апреле 2026 года российский вторичный авторынок показал уверенный рост. Общий объем проданных машин с пробегом достиг 542,2 тысячи единиц. Это сразу на 14,1% больше, чем в марте, и на 6,4% выше показателей апреля прошлого года.

По данным агентства «Автостат», последний раз рынок превышал психологическую отметку в полмиллиона в декабре 2025 года (тогда было продано 574,2 тысячи машин). В январе, феврале и марте 2026 года спрос колебался от 411 до 475 тысяч автомобилей. Таким образом, апрель стал самым удачным месяцем с начала года.

Тотальная блокировка соцсетей спровоцирует у детей «эффект запретного плода»

Автор: Юлия Данилова

В России снова обсуждается инициатива об ограничении доступа к интернету для детей в возрасте до 14 лет. Об этом заявил член СПЧ, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. В комментарии «РИА Новости» он сообщил, что дети часто погружаются в «бездумное употребление контента». При этом, по его словам, многочасовое изучение развлекательной или даже опасной информации, способствующей деградации.

Директор института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская считает, что инициатива ограничить доступ подростков до 14 лет к социальным сетям вызывает много вопросов как среди экспертного сообщества, так и в российском обществе в целом. С одной стороны, звучат мнения, что регулирование должно оставаться делом семьи, а государство должно развивать безопасные отечественные платформы. С другой стороны, все видят, что ситуация вышла из-под контроля.

«Детям не нужно уезжать из округа»: для выпускников в вузах Сибири предусмотрено более 78 тысяч бюджетных мест

Автор: Юлия Данилова

В 2026 – 2027 учебном году в сибирских вузах запланировано 78,7 тысячи бюджетных мест — на уровне текущего учебного года. Об этом министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил на встрече с полномочным представителей президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым.

— Детям не нужно уезжать из Сибири, чтобы получить качественное высшее образование, а потом построить карьеру. Мы системно взаимодействуем с вузами и предприятиями округа, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации над расширением целевого набора, более активным привлечением будущих выпускников на практику, — сказал полномочный представитель.

Новосибирцы назвали сумму расходов на выпускной в школе

Автор: Оксана Мочалова

Выпускной вечер для одиннадцатиклассника в Новосибирске в среднем обходится родителям в 22 тысячи рублей. Для девятиклассников эта сумма достигает 14 тысяч рублей. Такие данные привели аналитики исследовательской компании SuperJob, опросив родителей выпускников из разных регионов России.

Новосибирск оказался близок к средним показателям по стране, но уступает Москве и Санкт-Петербургу. В столице сборы на выпускной для 11 класса составляют 25 тысяч рублей, а в Северной столице — 23 тысячи рублей. Для девятиклассников в Москве требуется 17 тысяч рублей, в Петербурге — 15 тысяч рублей.

Жителей Новосибирска начали предупреждать об ограничениях мобильного интернета

Автор: Мария Гарифуллина

В редакцию Infopro54 поступило сразу несколько сообщений от жителей разных районов Новосибирска. Горожане рассказали о получении СМС-оповещений от мобильных операторов. В сообщениях абонентов предупреждают о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета по соображениям безопасности.

Судя по обращениям, такие рассылки начались во второй половине мая. Редакции известно о сообщениях, полученных новосибирцами 16, 17, 20 и 21 мая.

