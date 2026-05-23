В Новосибирске автор книги о грызунах рассказала, почему капибара стала мемом

В Новосибирске на книжном фестивале «Новая книга» состоялась презентация книги «Вот так капибара! Необыкновенные грызуны и их родственники». Её автор — биолог Анна Новиковская, сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН. Издание рассчитано на детскую аудиторию и рассказывает об удивительном мире грызунов.

Капибара, которая является титульным видом для этой книги, в последние пару лет стала очень популярной в интернете. Изображения невозмутимого грызуна сегодня можно встретить на детской одежде, канцелярских товарах, в мемах. Infopro54 поговорил с Анной Новиковской о том, почему одни животные становятся звёздами соцсетей, а другие — нет.

Биолог считает: секрет всенародной любви к капибаре кроется вовсе не в уникальных биологических особенностях, а в моде, подкреплённой ярким образом.

— Мне кажется, это исключительно мода. Но и, конечно, нельзя отрицать того, что капибары необычные. Мы привыкли, что грызуны — это мышки, белочки, суслики. А тут такая большая животина, пушистая, спокойная. Она не убегает, смотрит с выражением вечного дзена. И просто хочется быть к ней поближе. Растиражированный посыл «Будь как капибара» — значит, будь такой же спокойной, дружелюбной. Понятное дело, люди часто забывают, что капибара — дикое животное. И такой невозмутимой она стала не потому, что действительно милая, а потому, что это самый крупный грызун в мире. В случае чего она может очень сильно укусить, — говорит Анна Новиковская.

Другой любимец публики — манул. По словам биолога, секрет его популярности построен на контрасте между суровой внешностью и скрытой натурой.

— В случае с манулом, мне кажется, сыграл роль этот его вечно суровый вид. Обычно же кошачьи похожи на наших домашних Барсиков — просто кошечки разного размера. А тут такая пушистая суровость. Один из исследователей манула сказал, что его мордочка больше напоминает лицо обезьяны, чем кошки: она круглая, глаза близко и высоко посажены, нос коротенький, ушки маленькие. Но на самом деле манул далеко не такой суровый, как кажется. Это обычный дикий кот, абсолютно неприручаемое животное, сделать из него домашнего питомца не получится. Может быть, это ещё одна причина его популярности. К тому же он редкий — особенно на Западе о нём не знают, это чисто азиатский вид. Плюс он воплощает в себе что-то такое сибирское, мощное, непривычное. И людям это нравится, — объясняет Анна Новиковская.

Но достаточно ли одного необычного внешнего вида, чтобы животное стало мемом? Анна Новиковская уверена: нужен пусковой механизм.

— Интересных, смешных, милых, необычных животных очень много. Только грызунов — две с половиной тысячи видов. О многих из них вы никогда не слышали и не знали, что такие существуют. Но есть мода. А моду запускают: сначала возник какой-то популярный мем, потом его поддержали блогеры, артисты — и всё, он распространяется как пожар. Конечно, потом это потихоньку затухнет, уже не будет такого масштаба. Но пока мы наблюдаем то, что имеем: капибара на волне популярности. Однако это не значит, что мы должны забывать про всех остальных животных, в том числе грызунов, — говорит биолог.

Нынешнюю славу капибары сравнивают с участью мемов прошлого, которые сегодняшние школьники уже не понимают. Биологи уверены, что рано или поздно публика переключится на кого-то другого и не видят смысла в том, чтобы как-то критиковать этот выбор или влиять на него. А вот использовать его в просветительских целях вполне можно.

Тираж книги новосибирского биолога составляет 3000 экземпляров. Сейчас это стандартный тираж для детских изданий. Рынок детской научно-популярной литературы в России находится в двойственном положении. С одной стороны — общий спад интереса к научпопу в пользу развлекательных жанров. С другой — устойчивый родительский запрос на образование детей в сфере науки и господдержка. Прогнозируемый на 2026 год рост сегмента детской литературы в целом создает благоприятный фон и для познавательных изданий, считают эксперты.

