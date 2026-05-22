Между Новосибирском и Астаной настроят туристические потоки

Между Туристско-информационным центром Новосибирской области и Центром развития туризма Астаны подписано соглашение, направленное на продвижение туристического потенциала регионов. Подписание состоялось в рамках роад-шоу Астаны в Новосибирске.

Как отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова, ежегодно в регионе приезжает более 12 тысяч туристов из Казахстана. Их интересует деловой и культурно-познавательный туризм, а также экспорт медицинских услуг. С другой стороны, в 2025 году Астану посетили 150 тысяч российских туристов.

— Столица Казахстана работает над укреплением имиджа центрального хаба между Европой и Азией, развивает авиасообщение. Акцент делается на событийной составляющей — более 1000 крупных мероприятий проводится ежегодно, — отметил заместитель председателя правления Центра развития туризма Астаны Саят Кусаинов.

Напомним, в апреле почетный консул Казахстана в Новосибирске Марат Калыкулов сообщал, что Новосибирск занимает первое место среди городов Сибири по числу туристов из Казахстана.

Ранее редакция сообщала о том, что за медицинскими услугами в Новосибирск за год приехали почти 40 тысяч иностранцев.