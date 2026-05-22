Между Новосибирском и Астаной настроят туристические потоки

Автор: Юлия Данилова

Столица Казахстана делает акцент на событийную составляющую

Между Туристско-информационным центром Новосибирской области и Центром развития туризма Астаны подписано соглашение, направленное на продвижение туристического потенциала регионов. Подписание состоялось в рамках роад-шоу Астаны в Новосибирске.

Как отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова, ежегодно в регионе приезжает более 12 тысяч туристов из Казахстана. Их интересует деловой и культурно-познавательный туризм, а также экспорт медицинских услуг. С другой стороны, в 2025 году Астану посетили 150 тысяч российских туристов.

— Столица Казахстана работает над укреплением имиджа центрального хаба между Европой и Азией, развивает авиасообщение. Акцент делается на событийной составляющей — более 1000 крупных мероприятий проводится ежегодно, — отметил заместитель председателя правления Центра развития туризма Астаны Саят Кусаинов.

Напомним, в апреле почетный консул Казахстана в Новосибирске Марат Калыкулов сообщал, что Новосибирск занимает первое место среди городов Сибири по числу туристов из Казахстана.

Ранее редакция сообщала о том, что за медицинскими услугами в Новосибирск за год приехали почти 40 тысяч иностранцев. 

Фото Минэкономразвития Новосибирской области, автор: пресс-служба.

В Новосибирске средний срок жизни салонов красоты составляет пять–семь лет

Автор: Мария Гарифуллина

22 мая в Новосибирске открылся форум женского предпринимательства. Одной из ключевых тем деловой программы стала ситуация на рынке красоты и здоровья. Участники обсудили, как отрасль адаптируется к изменениям последних лет: новому налоговому режиму, кадровому дефициту и перестройке рынка оборудования.

Согласно данным онлайн-справочников, в настоящий момент в Новосибирске работают более двух тысяч студий и салонов красоты. Эксперты говорят, что с начала года в городе закрылись десятки таких компаний, но при этом появились новые игроки. Средний срок жизни компании косметологического профиля в Новосибирске оценивают в 5–7 лет.

Автоматическое устройство для мойки лап животных разрабатывают в вузе Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Межфакультетская команда НГТУ НЭТИ разрабатывает автоматизированное устройство для мытья грязных лап карликовых собак. Инноваторы считают, что оно позволит упростить процесс и избавит хозяина от уборки места, где проходили водные процедуры.

Студентка факультета радиотехники и электроники Иветта Подчасова пояснила, что разработку планируется воплотить в виде бокса высотой около 30 см с двумя втулками с мягкими ворсовыми частыми, который будет изготовлен из прочного пластика с металлическими частями.

На шоколадной фабрике Новосибирска в два раза сократилось производство конфет

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» произвела 2922 тонн продукции (69% от уровня 2024 года). Об этом говорится в годовом отчете предприятия, который выложен в публичный доступ. В натуральном выражении это почти на 6% меньше, чем план 2025 года, то есть результат оказался пессимистичнее, чем ожидалось.

В общем объеме производства 1301,39 тонн пришлось на весовые конфеты. По этому показателю фабрика просела больше всего, по сравнению с 2024 годом (почти в 2 раза). Конфет в коробках выпущено 613,51 тонн, зефира — 891,04, мармелада — 7,66 тонн, новогодних подарков — 52,18 тонн, а шоколада — 56,20. Судя по годовой отчетности, ни по одному показателю план 2025 года не выполнен. По сравнению с 2024 годом, рост производства зафиксирован только по шоколаду (+7 тонн).

Научат экономить: на строительной отрасли Новосибирска протестируют бережливое производство

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область, единственная в Сибири, вошла в список 12 регионов, где будет тестироваться программа повышения производительности труда в сфере строительства. Ее разработал федеральный Минстрой. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, программа «задаст вектор перехода строительной отрасли к использованию технологий и инструментов бережливого производства».

— Наша цель — рост производительности на 22,8% к 2030 году. Этого можно достичь через цифровизацию, сокращение инвестиционно-строительного цикла, перезагрузку системы подготовки кадров и тиражирование лучших практик по всей стране, — отметил Хуснуллин.

Ещё семь тысяч новосибирцев получили улучшенный интернет

Компания МТС значительно увеличила покрытие скоростного домашнего интернета в Новосибирске. Благодаря запуску нового телекоммуникационного оборудования, примерно три тысячи домохозяйств в Заельцовском районе теперь могут пользоваться сетью с улучшенными характеристиками.

Среди подключенных объектов – многоквартирные дома, входящие в состав жилых комплексов «Основатели», «Ельцовский», «Сосны» и «Расцветай на Красном».

Рекордный рост новостроек без продаж зафиксировали в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Из 79 тысяч квартир, строящихся в Новосибирской области, 24,4 тысячи находятся в проектах, где продажи еще не открыты. Количество таких объектов достигло исторического максимума, сообщает аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным агрегатора ДОМ.РФ, в декабре 2021 года в Новосибирской области насчитывалось 7 950 квартир в проектах с неоткрытыми продажами. За год показатель вырос вдвое — до 16 350 в декабре 2022-го. К декабрю 2023 года он достиг 20 450, а к декабрю 2024-го — 21 700. В конце 2025 года цифра остановилась на отметке 22 250. А уже в мае 2026 года, по свежим данным, произошел резкий скачок до 24 400 квартир. Рост с начала года составил более 2 тысяч объектов.

Vся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

