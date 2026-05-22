«Детям не нужно уезжать из округа»: для выпускников в вузах Сибири предусмотрено более 78 тысяч бюджетных мест

В 2026 – 2027 учебном году в сибирских вузах запланировано 78,7 тысячи бюджетных мест — на уровне текущего учебного года. Об этом министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил на встрече с полномочным представителей президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым.

— Детям не нужно уезжать из Сибири, чтобы получить качественное высшее образование, а потом построить карьеру. Мы системно взаимодействуем с вузами и предприятиями округа, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации над расширением целевого набора, более активным привлечением будущих выпускников на практику, — сказал полномочный представитель.

Во время вступительной кампании 2025 года максимально количество заявлений было подано на инженерные специальности: «Информатика», «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии». Далее идут «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и «Лечебное дело».

Напомним, поступать в вузы в этом году планируют 67% новосибирских одиннадцатиклассников. Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году станут инженерное дело и медицина: по 15% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности, их указали 14% опрошенных. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (11%). Далее следуют юристы и учителя (по 9%), PR-менеджеры и экономисты (по 4%).

При этом новосибирские вузы вошли в национальные рейтинги трудоустройства выпускников. Он представлены в нескольких десятках рейтинговых списков. Лучшие результаты показали университеты, готовящие специалистов в области информационных технологий, авиастроения, физики и клинической медицины.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость обучения в вузах Новосибирска приблизилась к 500 тысячам рублей. Максимальный рост цены за год пока составляет 76 тысяч рублей.