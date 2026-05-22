«Детям не нужно уезжать из округа»: для выпускников в вузах Сибири предусмотрено более 78 тысяч бюджетных мест

Автор: Юлия Данилова

Прорабатывается вопрос об увеличении целевого набора

В 2026 – 2027 учебном году в сибирских вузах запланировано 78,7 тысячи бюджетных мест — на уровне текущего учебного года. Об этом министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил на встрече с полномочным представителей президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым.

— Детям не нужно уезжать из Сибири, чтобы получить качественное высшее образование, а потом построить карьеру. Мы системно взаимодействуем с вузами и предприятиями округа, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации над расширением целевого набора, более активным привлечением будущих выпускников на практику, — сказал полномочный представитель.

Во время вступительной кампании 2025 года максимально количество заявлений было подано на инженерные специальности: «Информатика», «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии». Далее идут «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и «Лечебное дело».

Напомним, поступать в вузы в этом году планируют 67% новосибирских одиннадцатиклассников. Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году станут инженерное дело и медицина: по 15% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности, их указали 14% опрошенных. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (11%). Далее следуют юристы и учителя (по 9%), PR-менеджеры и экономисты (по 4%).

При этом новосибирские вузы вошли в национальные рейтинги трудоустройства выпускников. Он представлены в нескольких десятках рейтинговых списков. Лучшие результаты показали университеты, готовящие специалистов в области информационных технологий, авиастроения, физики и клинической медицины.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость обучения в вузах Новосибирска приблизилась к 500 тысячам рублей. Максимальный рост цены за год пока составляет 76 тысяч рублей. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор- пресс-служба.

Новосибирцы назвали сумму расходов на выпускной в школе

Автор: Оксана Мочалова

Выпускной вечер для одиннадцатиклассника в Новосибирске в среднем обходится родителям в 22 тысячи рублей. Для девятиклассников эта сумма достигает 14 тысяч рублей. Такие данные привели аналитики исследовательской компании SuperJob, опросив родителей выпускников из разных регионов России.

Новосибирск оказался близок к средним показателям по стране, но уступает Москве и Санкт-Петербургу. В столице сборы на выпускной для 11 класса составляют 25 тысяч рублей, а в Северной столице — 23 тысячи рублей. Для девятиклассников в Москве требуется 17 тысяч рублей, в Петербурге — 15 тысяч рублей.

Жителей Новосибирска начали предупреждать об ограничениях мобильного интернета

Автор: Мария Гарифуллина

В редакцию Infopro54 поступило сразу несколько сообщений от жителей разных районов Новосибирска. Горожане рассказали о получении СМС-оповещений от мобильных операторов. В сообщениях абонентов предупреждают о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета по соображениям безопасности.

Судя по обращениям, такие рассылки начались во второй половине мая. Редакции известно о сообщениях, полученных новосибирцами 16, 17, 20 и 21 мая.

Похолодание задержится в Новосибирской области до воскресенья

Автор: Оксана Мочалова

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили жителей Новосибирской области об очередных заморозках. Согласно оперативной информации, в ближайшие дни — 23 и 24 мая — при прояснениях в ночные часы температура воздуха может опускаться до 0…-5 градусов.

В субботу, 23 мая, ночью по области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Днём осадки прекратятся. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

В Новосибирске средний срок жизни салонов красоты составляет пять–семь лет

Автор: Мария Гарифуллина

22 мая в Новосибирске открылся форум женского предпринимательства. Одной из ключевых тем деловой программы стала ситуация на рынке красоты и здоровья. Участники обсудили, как отрасль адаптируется к изменениям последних лет: новому налоговому режиму, кадровому дефициту и перестройке рынка оборудования.

Согласно данным онлайн-справочников, в настоящий момент в Новосибирске работают более двух тысяч студий и салонов красоты. Эксперты говорят, что с начала года в городе закрылись десятки таких компаний, но при этом появились новые игроки. Средний срок жизни компании косметологического профиля в Новосибирске оценивают в 5–7 лет.

Автоматическое устройство для мойки лап животных разрабатывают в вузе Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Межфакультетская команда НГТУ НЭТИ разрабатывает автоматизированное устройство для мытья грязных лап карликовых собак. Инноваторы считают, что оно позволит упростить процесс и избавит хозяина от уборки места, где проходили водные процедуры.

Студентка факультета радиотехники и электроники Иветта Подчасова пояснила, что разработку планируется воплотить в виде бокса высотой около 30 см с двумя втулками с мягкими ворсовыми частыми, который будет изготовлен из прочного пластика с металлическими частями.

Между Новосибирском и Астаной настроят туристические потоки

Автор: Юлия Данилова

Между Туристско-информационным центром Новосибирской области и Центром развития туризма Астаны подписано соглашение, направленное на продвижение туристического потенциала регионов. Подписание состоялось в рамках роад-шоу Астаны в Новосибирске.

Как отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова, ежегодно в регионе приезжает более 12 тысяч туристов из Казахстана. Их интересует деловой и культурно-познавательный туризм, а также экспорт медицинских услуг. С другой стороны, в 2025 году Астану посетили 150 тысяч российских туристов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

