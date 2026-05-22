Еще один участник дела о миллиардном хищении из НИИТО получил срок

Фигурантка дела о хищении свыше 1,3 млрд руб. при закупках оборудования для НИИТО Минздрава РФ, управляющая ООО «Бизнес-аналитика» Светлана Тыщенко признана виновной в растрате в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта-Сибирь» из зала суда. Ей назначили четыре года колонии и штраф в размере 400 тысяч руб. После оглашения приговора Светлану Тыщенко взяли под стражу.

Напомним, дело о растрате бюджетных средств при поставках медизделий для НИИТО было возбуждено еще в 2017 году по материалам ФСБ.

— В суде установлено, что в 2009 – 2017 гг. экс-директор НИИТО Михаил Садовой совместно с сотрудниками института и руководителями коммерческих организаций привлек подконтрольные ему фирмы, которым были созданы условия для победы на торгах, проводимых учреждением в целях закупки разного медицинского оборудования. Обвиняемый совершал фиктивные сделки купли-продажи медицинских изделий, завышая на торгах их стоимость. В результате заключения с 14 аффилированными юридическими лицами контрактов ему удалось похитить денежные средства Министерства здравоохранения Российской Федерации в размере свыше 1,3 млрд рублей, — сообщала прокуратура области.

В ноябре 2021 суд приговорил Садового к четырем годам колонии, а также обязал выплатить штраф в размере 620 тысяч рублей. Срок он уже отбыл.

«Коммерсант» напоминает, что в качестве обвиняемых по делу также были привлечены консультант клиники по стратегическому развитию Сергей Поскочин, заведующая аптекой при НИИТО Елена Водянкина, а также учредитель ООО «Бизнес-аналитика» Эльмира Хафизова (компания занималась управлением фирмами-поставщиками НИИТО).

Сергей Поскочин скрылся на стадии следствия и был объявлен в международный розыск. В ходе судебного процесса скрылась Эльмира Хафизова. В начале 2026 года умерла Елена Водянкина.

