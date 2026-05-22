Еще один участник дела о миллиардном хищении из НИИТО получил срок

Автор: Юлия Данилова

Дело было возбуждено еще в 2017 году

Фигурантка дела о хищении свыше 1,3 млрд руб. при закупках оборудования для НИИТО Минздрава РФ, управляющая ООО «Бизнес-аналитика» Светлана Тыщенко признана виновной в растрате в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта-Сибирь» из зала суда. Ей назначили четыре года колонии и штраф в размере 400 тысяч руб. После оглашения приговора Светлану Тыщенко взяли под стражу.

Напомним, дело о растрате бюджетных средств при поставках медизделий для НИИТО было возбуждено еще в 2017 году по материалам ФСБ.

— В суде установлено, что в 2009 – 2017 гг. экс-директор НИИТО Михаил Садовой совместно с сотрудниками института и руководителями коммерческих организаций привлек подконтрольные ему фирмы, которым были созданы условия для победы на торгах, проводимых учреждением в целях закупки разного медицинского оборудования. Обвиняемый совершал фиктивные сделки купли-продажи медицинских изделий, завышая на торгах их стоимость. В результате заключения с 14 аффилированными юридическими лицами контрактов ему удалось похитить денежные средства Министерства здравоохранения Российской Федерации в размере свыше 1,3 млрд рублей, — сообщала прокуратура области.

В ноябре 2021 суд приговорил Садового к четырем годам колонии, а также обязал выплатить штраф в размере 620 тысяч рублей. Срок он уже отбыл.

«Коммерсант» напоминает, что в качестве обвиняемых по делу также были привлечены консультант клиники по стратегическому развитию Сергей Поскочин, заведующая аптекой при НИИТО Елена Водянкина, а также учредитель ООО «Бизнес-аналитика» Эльмира Хафизова (компания занималась управлением фирмами-поставщиками НИИТО).

Сергей Поскочин скрылся на стадии следствия и был объявлен в международный розыск. В ходе судебного процесса скрылась Эльмира Хафизова. В начале 2026 года умерла Елена Водянкина.

Ранее редакция рассказывала о самых «дорогих» бизнес-делах, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году. Чаще всего речь шла о мошенничестве и хищениях, в том числе в рамках госконтрактов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Технологию обезвреживания промышленных отходов испытали в Новосибирске

Одним из подходов к долговременному удалению углекислого газа из атмосферы является минеральная карбонизация — реакция CO2 с силикатами магния и кальция, приводящая к образованию стабильных карбонатных минералов. Об этом сообщил директор Климатического центра НГУ кандидат физико-математических наук Георгий Лазоренко.

— Отходы горнодобывающей промышленности могут рассматриваться как потенциальный субстрат для таких климатических проектов. Однако в естественных условиях скорость карбонизации этих материалов низка. Это ограничивает практическое применение технологии, — отметил Лазоренко.

В Новосибирске средний срок жизни салонов красоты составляет пять–семь лет

22 мая в Новосибирске открылся форум женского предпринимательства. Одной из ключевых тем деловой программы стала ситуация на рынке красоты и здоровья. Участники обсудили, как отрасль адаптируется к изменениям последних лет: новому налоговому режиму, кадровому дефициту и перестройке рынка оборудования.

Согласно данным онлайн-справочников, в настоящий момент в Новосибирске работают более двух тысяч студий и салонов красоты. Эксперты говорят, что с начала года в городе закрылись десятки таких компаний, но при этом появились новые игроки. Средний срок жизни компании косметологического профиля в Новосибирске оценивают в 5–7 лет.

Автоматическое устройство для мойки лап животных разрабатывают в вузе Новосибирска

Межфакультетская команда НГТУ НЭТИ разрабатывает автоматизированное устройство для мытья грязных лап карликовых собак. Инноваторы считают, что оно позволит упростить процесс и избавит хозяина от уборки места, где проходили водные процедуры.

Студентка факультета радиотехники и электроники Иветта Подчасова пояснила, что разработку планируется воплотить в виде бокса высотой около 30 см с двумя втулками с мягкими ворсовыми частыми, который будет изготовлен из прочного пластика с металлическими частями.

На шоколадной фабрике Новосибирска в два раза сократилось производство конфет

В 2025 году ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» произвела 2922 тонн продукции (69% от уровня 2024 года). Об этом говорится в годовом отчете предприятия, который выложен в публичный доступ. В натуральном выражении это почти на 6% меньше, чем план 2025 года, то есть результат оказался пессимистичнее, чем ожидалось.

В общем объеме производства 1301,39 тонн пришлось на весовые конфеты. По этому показателю фабрика просела больше всего, по сравнению с 2024 годом (почти в 2 раза). Конфет в коробках выпущено 613,51 тонн, зефира — 891,04, мармелада — 7,66 тонн, новогодних подарков — 52,18 тонн, а шоколада — 56,20. Судя по годовой отчетности, ни по одному показателю план 2025 года не выполнен. По сравнению с 2024 годом, рост производства зафиксирован только по шоколаду (+7 тонн).

Между Новосибирском и Астаной настроят туристические потоки

Между Туристско-информационным центром Новосибирской области и Центром развития туризма Астаны подписано соглашение, направленное на продвижение туристического потенциала регионов. Подписание состоялось в рамках роад-шоу Астаны в Новосибирске.

Как отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова, ежегодно в регионе приезжает более 12 тысяч туристов из Казахстана. Их интересует деловой и культурно-познавательный туризм, а также экспорт медицинских услуг. С другой стороны, в 2025 году Астану посетили 150 тысяч российских туристов.

Научат экономить: на строительной отрасли Новосибирска протестируют бережливое производство

Новосибирская область, единственная в Сибири, вошла в список 12 регионов, где будет тестироваться программа повышения производительности труда в сфере строительства. Ее разработал федеральный Минстрой. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, программа «задаст вектор перехода строительной отрасли к использованию технологий и инструментов бережливого производства».

— Наша цель — рост производительности на 22,8% к 2030 году. Этого можно достичь через цифровизацию, сокращение инвестиционно-строительного цикла, перезагрузку системы подготовки кадров и тиражирование лучших практик по всей стране, — отметил Хуснуллин.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

