Рост доходов новосибирцев отстает от динамики цен на жильё в два раза

Платежеспособный спрос на жилье в Новосибирской области падает: рост цен на вторичные квартиры уже второй год стабильно обгоняет увеличение реальных доходов горожан, констатирует независимый аналитик рынка недвижимости города Сергей Николаев со ссылкой на анализ данных «РИА Рейтинг».

— В 2024 году доходы населения выросли на 4,5%. В 2025 году — на 3%, цена квадратного метра увеличилась за это же время, соответственно, на 9,5% и 6,35%. Можно констатировать, что рост цен на вторичную недвижимость за последние два года вдвое превышает динамику роста реальных доходов населения региона, — говорит эксперт.

Он добавил, что Новосибирская область демонстрирует негативную динамику в общероссийском рейтинге регионов по уровню среднедушевых доходов. За два года регион опустился с 17-го на 25-е место, потеряв 8 позиций.

Тренд на снижение покупательной способности касается всего Сибирского федерального округа. Все субъекты СФО за последний год потеряли позиции в федеральном рейтинге. Наибольшее падение зафиксировано в Омской (-20 мест) и Иркутской (-12 мест) областях.

По данным Росстата, средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в области составляла на конец третьего квартала текущего года 141 749 рублей, цена квадрата на вторичном рынке равнялась 120 460 рублям. Разрыв цен между рынком новостроек и рынком готового жилья на 1 ноября 2025 года по всем типам квартир составлял в регионе 17,7%.

Ранее эксперт отмечал, что за 4 года доступность рыночной ипотеки в регионе снизилась в 2,34 раза. Например, в третьем квартале 2021 года ипотеку на рыночных условиях могли себе позволить 32,6% семей, в 3 квартале 2025 года — 13,9%. На сегодняшний день рыночная ипотека доступна только тем семьям, у которых средняя зарплата превышает 200 тысяч рублей. Однако большая часть семей с таким доходом, уже решила квартирный вопрос, констатирует Николаев.

Ранее редакция сообщала, что треть квартир в новостройках Новосибирска входят в зону риска.